Ein Leben fürs Theater: Karl-Heinz Wenzel (Kerstin Thompson)

Das Theater war seine große Liebe und sein Lebenselixier. Bei vielen jungen Bremerinnen und Bremern hat er mit dem von ihm gegründeten, biografisch gefärbten Bühnen-Projekt „Best“ die Liebe zum Theater geweckt, die ja auch immer mit Selbstreflexion verbunden ist. Dementsprechend groß ist in der Jugend-Theaterszene die Trauer um Karl-Heinz Wenzel, der im Viertel gelebt hat. „Dein großes Engagement für das Jugendtheater in Bremen hat Spuren hinterlassen und wird in vielen Biografien lebendig bleiben“, so haben es Freunde und Wegbegleiter in ihrer Traueranzeige formuliert. Unter ihnen Rebecca Hohmann, Chefin des Moks-Theaters am Theater Bremen, und Klaus Schumacher, ehemaliger Moks-Chef und Leiter des Jungen Schauspielhauses am Deutschen Schauspielhaus Hamburg.

In Dankbarkeit und Respekt erinnert sich auch das Kulturzentrum Schlachthof an Karl-Heinz Wenzel: „Ohne ihn hätte es das 'Explosive'-Festival in seiner einzigartigen Form nicht gegeben“. Tobias Pflug, seit 2010 künstlerischer Leiter des Theaters Schlachthof, war als 15-Jähriger einer der Best-Schüler der ersten Stunde. Mit seiner Theater-Begeisterung steckte Karl-Heinz Wenzel auch die ganz junge Katja Riemann an, die am Gymnasium am Barkhof in seiner Theater-AG spielte, bevor sie von Regisseur Peter Beauvais für die Rolle der Patrizier-Tochter Matti in der Verfilmung von Marga Bercks Briefroman „Sommer in Lesmona“ engagiert wurde.

Wenzels Theaterauffassung war durch und durch von Kurt Hübners Intendanten-Ära am Bremer Theater geprägt. Beeinflusst wurde er auch von Rainer Werner Fassbinder. Wenzel leistete mit dem von ihm 1990 gegründeten, stadtteilübergreifenden Jugendtheater „Best“ Pionierarbeit. „Best“, das steht für Bremens erstes schulübergreifendes Theater. Das Projekt, das er für die Kulturwerkstatt Westend entwickelte, wurde vom Landesinstitut für Schule unterstützt. Im STADTTEIL-KURIER sind immer wieder Berichte über die Theater-Produktionen des Regisseurs erschienen, der mit Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren arbeitete. Noch bevor diese Art von biografischer, dokumentarischer Theaterarbeit auf den großen Bühnen ankam, erfand Wenzel den postdramatischen Theater-Stil und traf damit den Nerv der Jugend.

Er machte damit Jugendlichen aus allen gesellschaftlichen Schichten ein besonderes, demokratisches Bildungsangebot, indem sie unter seiner Anleitung ihre eigenen Stücke erfinden konnten. Erst dann wurden die Räume gesucht, gespielt wurde unter anderem im ehemaligen Amt für Soziale Dienste am Schiffbauerweg in Gröpelingen, so im Herbst 2012 in dem Stück „FestHaltLos“ zum Thema „Loslassen“. „Immer wieder sind wir gezwungen, von Dingen Abschied zu nehmen, Haltungen und Einstellungen zu ändern, uns von Orten zu trennen und Menschen loszulassen, die uns einmal viel bedeutet haben“, sagte er damals. „Für mich ist jeder aktuelle Raum, den wir bespielen, immer der spannendste“, fügte er hinzu. Gespielt wurde auch an anderen, außergewöhnlichen Orten. Der Theater-Enthusiast verkörperte selbst beim „Union Theater“ diverse Rollen. Nun ist auch für seine „Best“-Schützlinge der Zeitpunkt gekommen, loszulassen.