Sonst ist er eher ein Ort der Entspannung, der Japanische Garten in der Botanika. Am Sonntag lud die Trommelgruppe „Masa-Daiko“ die Besucher zum Mitmachen ein. (fotos: PETRA STUBBE)

Horn-Lehe. Im Wechsel schnellen die Arme der Trommelspieler in die Höhe. Ebenso wie die Akteure sind auch die Zuschauer in der Botanika scheinbar dauerhaft in Bewegung. Denn dem inspirierenden Rhythmus der japanischen Trommelmusik kann sich an diesem Sonntagmittag kaum jemand entziehen.

Gleich zu Beginn des Chinesischen Neujahrsfestes sorgte die Trommelgruppe „Masa-Daiko“, unter der Leitung von Masakazu Nishimine, für eine energiegeladene Showperformance im Japanischen Garten. Für gewöhnlich dient dieser Ausstellungsbereich mit Koi-Teich und Steingarten der Entspannung. Doch eigens für diesen feierlichen Anlass, mit dem nach dem chinesischen Horoskop das „Jahr des Schweins“ einläutet wurde, gab es dort eine Bühne, auf der verschiedene Programmpunkte präsentiert wurden.

Auf Entdeckungsreise in der Botanika

Aufgeladen mit jeder Menge positiver Energie begaben sich die kleinen und großen Besucher in den verschiedenen Gewächshaus-Welten auf Entdeckungsreise. Jan Ströh aus Borgfeld war mit seinem dreijährigen Sohn Mitja gerade auf dem Weg zum Himalaya, als sich zwei zottelige Wesen in den chinesischen Teepavillon drängten. Und schon im nächsten Moment bot sich den überraschten Gästen das nächste farbenfrohe Spektakel, diesmal zwischen grünem Pflanzendickicht. Mit staunenden Augen verfolgte Mitja die beiden Löwenfiguren, die sich mit klingenden Glöckchen an ihrem gelb-roten Fell ihren Weg durch die Besucherschar bahnten. Angeführt von einer Dompteurin im schwarzen Anzug des Wushu-Teams Zhao, vollführten die quirligen Tierfiguren bei ihrem Rundgang kleine Kunststücke. Auch Mitjas Vater zeigte sich von der fantasievollen Darbietung begeistert und freute sich über das tolle Programm, mit dem sich dieser verregnete Sonntag perfekt gestalten ließ. „Wir haben Dauerkarten und sind etwa alle drei Wochen hier. Heute ist es besonders schön.“

Das Wushu-Team Zhao unter der Leitung von Meister Dong Zhao hatte für diesen Tag noch weitere Aktionen geplant. Der chinesische „Löwentanz“ war jedoch ein wichtiger Teil des Events. „Der Löwentanz ist typisch für das Chinesische Neujahrsfest. Das ist eine alte Tradition, die Glück bringen soll“, sagte Sebastian Schäfer vom Wushu-Team Zhao, der wenig später im Japanischen Garten mit Meister Dong Zhao und dessen Schülern die chinesische Kampfkunst Kung Fu, auch Wushu genannt, präsentierte. Im weiteren Verlauf erlebten die Zuschauer Darbietungen aus Qigong, einer chinesischen Meditations- und Bewegungsform. Was sich hinter dem Begriff „Tai Chi“ verbirgt und wie die Bewegungsabläufe des „Schattenboxens“ aussehen, konnten Interessierte in einem kleinen Workshop am eigenen Körper erfahren.

Neben traditioneller Teezeremonie, Schattentheater, einem Astrologie-Vortrag und ­Bastelaktionen für Kinder war für viele Besucher die Sonderausstellung mit den tropischen Schmetterlingen ein beliebter Treffpunkt. Auch Familie Kurp aus Habenhausen hatte sich eigentlich wegen dieser beliebten Attraktion auf den Weg zur Botanika gemacht. Denn die vierjährige Linn liebt einfach die farbprächtigen, geflügelten Wesen. Die besonderen Aktionen zum Chinesischen Neujahrsfest fand die junge Familie aber genauso spannend. Und im Hinblick auf den Beginn des Jahres, das in China ganz im Zeichen des Schweins steht, waren sich Stefan und Kristina Kurp einig, dass ganz viel Glück dabei sein muss.

Sichtlich erfreut über den regen Besucherandrang zeigte sich Sylvia Schuchardt, ­Pressesprecherin der Botanika. „Das Chinesische Neujahrsfest gibt es bei uns nun seit rund zehn Jahren. Es ist immer ein besonderes Event, wo noch mal eine andere Stimmung im Haus ist“, erklärte sie. Durch das Zusatz­programm sei ein bunter Tag gegeben, der sowohl den Gästen als auch den Mitarbeitern stets großen Spaß bereitet. „Von daher machen wir es immer wieder gerne“, betonte Schuchardt.