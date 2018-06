Fast war man geneigt zu sagen: „An der Berckstraße nichts Neues.“ Doch das wäre der Leistung der Horner Volleyballerinnen zweifelsfrei nicht gerecht geworden. Mit dem 3:0 (25:23, 25:20, 25:20) über den Tuspo Weende baute der Drittligist seine Erfolgsserie im Jahr 2018 auf mittlerweile fünf Siege aus. Damit gab die Mannschaft von Trainer Marcus Lentz in diesem Jahr erst einen Satz ab und bleibt dem Führungsduo Aligse und Ostbevern auf Platz drei im Nacken.

Die Entwicklungskurve der Mannschaft zeigt also weiterhin eindeutig nach oben. Gerade im Vergleich zum Hinspiel gegen Weende, das der TV Eiche Horn mit viel Mühe gerade noch mit 3:2 für sich entscheiden konnte, zeigen sich die Ergebnisse der Trainingsarbeit und vor allen Dingen der respektablen Ergebnisse. „Wir treten zu Hause jetzt eindeutig als eine selbstbewusste Heimmannschaft auf“, sagte Marcus Lentz. Und gerade dieses Selbstbewusstsein ist in den engen Spielsituationen entscheidend.

Auch gegen Weende, das im Abstiegskampf gegen Wiethmarschen und Detmold zwei Siege in Folge feierte und auch gegen Horn mit Schnellangriffen immer gefährlich blieb, gab es genügend Situationen, die die Hornerinnen in früheren Spielen aus dem Rhythmus gebracht hätten. Mittlerweile sind die Bremerinnen aber wesentlich stabiler geworden. Sichtbar sind die Fortschritte vor allem im Aufschlag. Zunächst dauerte es aber eine Weile, bis die Gastgeberinnen ins Spiel fanden. „Gerade im ersten Satz gab es doch noch viel Hektik und Notbälle“, sagte Marcus Lentz. Die langen Ballwechsel entschied Horn aber bereits zu diesem Zeitpunkt größtenteils für sich, was sich letztlich auszahlte.

Insgesamt standen Eiche gerade einmal neun Spielerinnen zur Verfügung. Mittelblockerin Kathinka Kappler fiel kurzfristig aus und musste auf einen Einsatz gegen ihren ehemaligen Verein verzichten, sodass das Trainerduo Lentz/Stürmer die Physiotherapeutin und frühere langjährige Erstligaspielerin Anke Eyink zur Sicherheit mit auf die Mannschaftsliste setzte. Zum Einsatz kam sie jedoch nicht, da sich die Hornerinnen immer besser zurechtfanden.

So feierte Linda Neddermann ihren ersten kompletten Einsatz nach ihrer Verletzungspause. Nach holprigem Beginn steigerte sich die Zuspielerin von Satz zu Satz und hatte letztlich entscheidenden Anteil am 3:0. Ebenso wie Jessica Sobieraj und Mannschaftskapitänin Ina Schulze, die mit ihren Aufschlägen immer wieder für wichtige Punktepolster sorgten.

Bereits am kommenden Sonntag können die Hornerinnen ihre Heimstärke erneut unter Beweis stellen. Dann tritt der Tabellenfünfte SCU Emlichheim II an der Berckstraße an.

TV Eiche Horn: Neddermann, Andoh, Schulze, Zepelin, Kahrs, Hanke, Sobieraj, Eyink, Frackmann.