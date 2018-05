Volker Kranz demonstriert den Exkursionsteilnehmern, wie es dazu kommen konnte, dass die Eiche einen waagerechten Ast ausgebildet hat. (FOTOS: PETRA STUBBE)

Horn-Lehe. Volker Kranz ist einer der Initiatoren des Baumlehrpfads im Menke-Park, auf dem „Bäume sprechen“. „Wir sind diejenigen, die in Bäumen herumklettern, die hoch oben die Kronen mit Seilen verspannen oder das Totholz herausholen“, sagt Volker Kranz, der auch für das Unternehmen Baumrausch arbeitet, eine Gruppe von Baumpflegern und Landschaftsgärtnern, die sich in Bremen und Niedersachsen unter anderem um Bäume kümmern. „Doch um das Richtige zu tun, müssen wir die Vita eines Baumes kennen.“

Einst sollte der Menke-Park Bebauung weichen. Als ein Teilbereich gerettet werden konnte, blieben die vorhandenen Bäume von der Motorsäge verschont. Die Teilnehmer der Exkursion durch den Park sehen also Bäume, die es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte – im Innern von Pilzen zerfressen, die Krone mit dicken Seilen zusammengebunden oder mit weit ausladenden Ästen, um deren Stabilität man bangen muss. Dass und warum sie dennoch stehen, erklärt Volker Kranz auf einem spannenden Rundgang von Baum zu Baum, der die Wunderwerke mit ihren erstaunlichen Erscheinungen nahe bringt. Volker Kranz lässt Bäume sprechen, indem er anhand ihrer Wuchsgestalt zeigt, welche Geschichte sich hinter ihnen verbirgt.

„Es ist als wenn wir in die Muckibude gehen und bestimmte Muskeln kräftiger werden: Wo der Baum belastet wird, bildet er mehr Substanz“, sagt Volker Kranz. Das zeigt eine große Eiche, die nah am Boden dicker ist als weiter oben. „Dieser Baum ist innen hohl, er ist von einem Pilz befallen“, sagt Volker Kranz, „und um dennoch stabil zu bleiben, hat er unten mehr Holz gebildet. Der Baum reagiert auf ein Problem und repariert sich selbst.“

Wenn außen auf der Borke die Fruchtkörper des Pilzes erscheinen, findet der Pilz innen nicht mehr genügend Nahrung und muss sich vermehren, denn was wir als „Baumpilz“ bezeichnen, ist gleichsam nur die Spitze des Eisbergs: ein oft trichterförmiges Gebilde, das an der Borke wie angeklebt sitzt und die Pilzsporen bildet. Der eigentliche Pilz besteht aus einem Fadengeflecht, das im Innern den ganzen Baumleib durchziehen kann.

Volker Kranz nennt die zwei wichtigsten Wuchsgesetze der Bäume. „Erstens: Sie versuchen, stabil zu bleiben, und zweitens: Sie streben immer nach dem Licht.“ So ist ihr Wachstum ein ständiger Konflikt zwischen der Fähigkeit, Winden, Stürmen oder Pilzbefall zu trotzen und dem Drang, immer weiter in die Höhe und in die Breite zu gehen, um möglichst viel Fotosynthese-Arbeit zu schaffen.

Der zweite Baum, ein Spitzahorn, wächst krumm. Sein Stamm lag vorher unter der Last eines anderen Baumes und hat sich danach wieder aufgerichtet. „Er macht das, indem er die Zellen in seinen Jahresringen auf einer Seite größer werden lässt“, erläutert Kranz, „dadurch kann ein Baum immer wieder seine Wuchsrichtung ändern.“

Jeder Baum funktioniert immer nur als Gesamtkonstrukt, sagt er, doch seine Gestalt beeinflusst entscheidend, ob er gemeinsam mit anderen Bäumen in einem Wald steht oder einzeln wächst: „In einem Wald ist der Baum vor Wind besser geschützt als allein in weiter Flur, ein einzeln stehender Baum muss stärker und kräftiger sein.“ Deshalb kann das Herausschlagen einzelner Bäume aus einem Wald für viele andere Bäume verhängnisvoll wirken, der ganze Wald wird instabil.

Eine Eiche, deren Stamm unten ein einziger großer Hohlraum ist, zeigt, welche Dramen sich in der Lebensgeschichte eines Baumes abspielen können: „Wahrscheinlich ist hier einmal der Blitz eingeschlagen, die Rinde ist verkocht, und Pilze hatten ein leichtes Spiel, um den Baum zu befallen“, sagt Kranz. Doch oberhalb dieser großen Wunde ist der Baum wieder ausgetrieben, als wäre nichts geschehen, und durch Dickenwachstum wird nach und nach der Hohlraum unten wieder geschlossen.

„Innen faul, außen dick“ - Volker Kranz zeigt auf einen Baum, dem ein Pilz arg zugesetzt hat. Der hat nicht mehr die Kraft, noch Wasser und Nährstoffe bis nach oben in die Kronen zu transportieren und bildet nah am Stamm sogenannte Sekundärkronen aus – kümmerliches Ast- und Zweigwerk, das dennoch voller Blätter hängt, die dem Hauptgeschäft, der Fotosynthese, nachgehen können.

So langsam schärfen sich die Blicke der Teilnehmer, sie sehen die Gestalten der Bäume mit anderen Augen, sie erblicken, wie die Dramen von Stürmen, Krankheiten und nicht zuletzt Konkurrenzkämpfen ums Licht sich in spezifischen Baumgestalten manifestierten. „Diese Eiche hat vier Mal ihre Wuchsrichtung verändert“, sagt Kranz, „denn sie kam neben einer Birke auf, die weit schneller wächst. Also streckte die Eiche ihren Stamm in eine andere Richtung.“

Eichen und ihr Wankelmut

Dann aber muss neben ihm ein Lichtloch entstanden sein, weil ein benachbarter Baum gefällt wurde – und die Eiche wuchs noch einmal in die andere Richtung. „Eichen entscheiden sich in jedem Jahr, in welche Richtung sie weiter wachsen wollen“, erläutert Volker Kranz, was ihnen ihr oft knorriges Erscheinungsbild verleiht. „Der Baum schickt einen Ast raus und bekommt den Auftrag, nun mal Fotosynthese zu machen. Wenn er es nicht mehr bringt, wird er eben weggeschmissen“, sagt Kranz vermenschlichend – was die Frage aufwirft, wann denn ein Baum am besten zu schneiden ist. „Nur im Sommer kann der Baum schnell auf die Wunde reagieren und drohenden Pilzbefall durch Verschlussgewebe verhindern“, sagt Kranz, doch dieser Zeitraum kollidiere mit dem Naturschutz, weil im Sommer ein Baum Niststätten für Vögel bietet.

Einer hohen Kiefer ist ihr Stamm weggebrochen, und seitlich treiben neue Äste aus. „Der Wipfel übt Dominanz über die anderen Äste aus. Doch wenn die Krone wegbricht, ist quasi der Chef nicht mehr da, und andere wollen das Sagen haben“, sagt Kranz, „so wuchert das Astwerk in eine andere Richtung.“ So können im Baum mehrere Stimmen sprechen, die sagen wollen, wo es lang geht, wenn er wächst und wächst – mal aufrecht, mal krumm oder in die Breite gehend, wenn im Baum innen etwas faul ist.