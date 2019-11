Weil Einwendungen von privater Seite kamen, verzögert sich der Bahnhofsumbau in Oberneuland. Nun sollen die Bahnsteige barrierefrei gemacht und verlängert werden, damit auch wieder Metronom-Züge in Oberneuland halten können. (Petra Stubbe)

Der Bahnhofsumbau in Oberneuland kommt – diese Nachricht hat in den vergangenen Jahren bereits zweimal für Vorfreude im Verkehrsausschuss gesorgt. 2016 ereilte die Ortspolitiker dann unvermittelt die Nachricht, die Bahn sei zurückgerudert und habe den Plan für nichtig erklärt. Wie sich kurz darauf herausstellte, ging es dabei allerdings lediglich um den Termin für den Baustart. Der sollte ursprünglich 2018 sein, wurde dann allerdings auf Juli 2019 verschoben. Bislang allerdings sind am Bahnhof keinerlei Bauaktivitäten zu erkennen. Wie der Verkehrsausschuss auf seiner jüngsten Sitzung von Ortsamtsleiter Matthias Kook erfahren hat, verzögert sich der Baustart ein weiteres Mal, wie ihm die Behörde mitgeteilt habe.

Auf Nachfrage versichert ein Bahnsprecher, dass die Modernisierung des Bahnhofs inzwischen fest für 2020 geplant sei. Derzeit laufe das Planrechtsverfahren. „Bedauerlicherweise gibt es aufgrund der Einwendungen eines privaten Dritten zu den von uns geplanten Baumaßnahmen Verzögerungen im Planrechtsverfahren“, erklärt er die neuerliche Verzögerung. Aus diesem Grund müsse der ursprünglich für 2019 geplante Baubeginn um ein Jahr verschoben werden. „Nachdem die Planrechtsunterlagen so angepasst wurden, dass die Belange des privaten Dritten nicht mehr betroffen sind, hoffen wir auf einen baldigen Planrechtsbeschluss – erst dann dürfen wir mit dem Vergabeprozess für die Bauleistungen beginnen“, teilt der Sprecher mit.

Bahnhof soll barrierefrei werden

Vorrangig geht es bei dem Umbau darum, dass die Bahnsteige auf das Niveau der Einstiegstüren gebracht werden – der Bahnhof also barrierefrei wird. Im Zuge der seinerzeit mit 2,6 Millionen Euro veranschlagten, einjährigen Baumaßnahme sollen zunächst die Positionen der Gleise korrigiert und anschließend beide Bahnsteige komplett ausgetauscht werden – inklusive Beleuchtung, Wartehäuschen, Fahrkartenautomaten, Leitungen, Anzeigentafeln und Entwässerung. Außerdem sollen die Bahnsteige breiter und länger werden.

Eine Verbreiterung auf drei Meter ist laut Bahn nötig, da auch Züge mit 160 Stundenkilometer den Oberneulander Bahnhof passieren. Im Fokus des Beirats und der Bürger steht aber vor allem die Verlängerung der Bahnsteige von 165 auf 220 Meter, denn an den 165 Metern scheiterte vor rund sieben Jahren der Fortbestand eines Metronom-Zugs, der um 7.15 Uhr in Oberneuland hielt und sowohl Schüler als auch Berufstätige binnen zehn Minuten in die Innenstadt beförderte. Da besagter Zug aber länger als 165 Meter war, hatten ihn die Verantwortlichen zum Bedauern von Beirat und Bürgern aus dem Oberneulander Fahrplan gestrichen.