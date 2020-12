Kirchenvorstand Habbo Stark und Pastorin Saskia Schultheis vor dem Eingang des neuen Gemeindehauses. (PETRA STUBBE)

Das Gemeindehaus ist leergeräumt. Sämtliche Möbel und Materialien der Andreas-Gemeinde lagern zurzeit in vier großen Containern auf dem Hof. Das Gemeindebüro ist vorübergehend ins Stuhllager neben der Kirche umgezogen, und der Schreibtisch von Pastorin Saskia Schultheis steht eine Etage darüber im Büro von Kirchenmusiker Daniel Skibbe.

Ende kommenden Jahres soll ins Gemeindehaus der Andreas-Gemeinde ein stationäres Hospiz einziehen. Dafür muss das Gebäude allerdings zunächst saniert und umgebaut werden. Aktuell ist der Bau aus den 1960er-Jahren energetisch weit weg vom modernen Standard, berichtet Kirchenvorstand Habbo Stark. Vergleichsweise hoch seien deshalb die Heizkosten für das Gemeindehaus, das seinerzeit für rund 8000 Mitglieder gebaut worden sei. Mittlerweile zähle die Andreas-Gemeinde allerdings nur noch 2800 Mitglieder – entsprechend dringend sei der Bedarf nach räumlicher Verkleinerung geworden. Dass die Mission Lebenshaus zur selben Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Standort für ein stationäres Hospiz war, ist laut Stark „ein absoluter Glücksfall“.

Teilbaugenehmigung liegt vor

Die gemeinnützige GmbH ist eine Tochter der Inneren Mission und unterhält bereits vier Hospize in Norddeutschland. Nun sollen acht weitere Plätze für unheilbar kranke Menschen im Gemeindehaus der Andreas-Gemeinde entstehen, berichtet Geschäftsführerin Irene Müller. Dafür muss das Gebäude zunächst entkernt, müssen Wände versetzt, mehrere Bereiche vergrößert und Balkone angebaut werden, sagt sie. Zwischen 2,5 und drei Millionen Euro werde der Umbau voraussichtlich kosten. Am Ende sollen im heutigen Gemeindehaus sechs Zimmer für unheilbar Kranke entstanden sein. Außerdem plant die Mission Lebenshaus zwei Appartements mit kleiner Küche für Patienten, die häufiger Übernachtungsbesuch bekommen, etwa junge Familien mit kleinen Kindern. Darüber hinaus seien zwei weitere separate „Zugehörigenzimmer“ für Übernachtungen geplant.

Aktuell laufen im Gemeindehaus die vorbereitenden Maßnahmen für den Umbau. „Auf die Baugenehmigung warten wir noch, aber es wurde uns schon eine Teilbaugenehmigung erteilt“, berichtet Müller. „Wir hoffen, dass wir mit dem Umbau im Januar starten können.“

Auch für das Pfarrhaus der Andreas-Gemeinde sind bauliche Veränderungen geplant, denn hier soll die Gemeindearbeit künftig hauptsächlich stattfinden, wie etwa Gruppentreffen, Mitarbeiterbesprechungen, Kirchenvorstandssitzungen und Gesprächskreise. Für große Veranstaltungen reiche der Platz im ehemaligen Wohnzimmer des Pfarrhauses freilich nicht aus. „Dann gehen wir wie gewohnt in den Gemeindesaal“, sagt Pastorin Schultheis. Der sei von den Umbauplänen für das Hospiz nicht betroffen. Die Räume des Pfarrhauses sind ebenfalls schon leer geräumt. Allerdings liege aktuell noch keine Genehmigung für den Umbau vor, berichtet Schultheis. Mit der rechnet Habbo Stark im kommenden Jahr. Für den Umbau veranschlagt er ungefähr sechs Monate.

Von den Mitgliedern der Andreas-Gemeinde hat die Pastorin bislang ausschließlich positive Rückmeldungen zu den Plänen für das Gemeindehaus bekommen, sagt sie. Natürlich sei hier und da etwas Wehmut dabei, schließlich seien manche Mitglieder schon seit 50 Jahren in der Gemeinde aktiv. Für die Idee, ein Hospiz in den Räumen einzurichten, habe es aber durchweg Zustimmung gegeben. „Dass wir uns perspektivisch verkleinern müssen, war alternativlos.“ Und vor diesem Hintergrund passe die Umnutzung als Hospiz grundsätzlich gut zur Kirche. Zudem habe das Pfarrhaus den Vorteil eines direkten Zugangs zum Gemeindegarten, der insbesondere im Sommer sehr viel genutzt werde.

Aktuell sind die Einschränkungen, die der Umbau für die Gemeindearbeit mit sich bringt, überschaubar. „Im Moment findet außer Gottesdiensten und Konfirmandenunterricht coronabedingt ohnehin nichts statt“, sagt Schultheis. Für die Gottesdienste werde die Trennwand zwischen Kirche und Gemeindesaal geöffnet - so reiche der Platz auch unter Corona-Auflagen für 60 Besucher. Der Konfirmanden-Unterricht sei in seinem zeitlichen Umfang stark reduziert und ebenfalls in den Saal verlegt worden. „Mir war es dabei vor allem wichtig, dass der Kontakt zu den Jugendlichen nicht abreißt“, sagt die Pastorin.

Nicht nur in der Andreas-Gemeinde wird die Kooperation mit der Mission Lebenshaus positiv gesehen, auch Geschäftsführerin Irene Müller ist außerordentlich zufrieden mit der Lösung. „Dort wird ein ganz besonderer Ort geschaffen“, betont sie. Umso wichtiger sei es, dass auch „ein guter Geist“ darin sei. „Es ist wirklich ein Geschenk, dass die Gemeinde so dahintersteht.“ Und auch um Personalmangel müsse sie sich perspektivisch keine Sorgen machen. „Uns liegen heute schon diverse Bewerbungen für das Andreas-Hospiz vor.“