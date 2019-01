Vielen Eltern war insbesondere die mangelnde Ausstattung des Grünzugs mit Spiel- und Sitzmöglichkeiten einen kritischen Kommentar wert, den sie an eine der aufgestellten Pinnwände hefteten. (Stadtland+)

Lehesterdeich. Der Stein ist ins Rollen gebracht: Das Sommerfest im vergangenen August markierte den Auftakt zur Wiederbelebung des Robert-Bunsen-Quartiers – nun gibt es weitere Ideen, um den Bereich nachhaltig attraktiver zu gestalten. Dass das Sommerfest ein Erfolg war, belegten auf der jüngsten Sitzung des Fachausschusses für Stadtentwicklung zahlreiche Fotos. Dichtes Gedränge auf der Flohmarktmeile im Grünzug war auf den Bildern zu sehen, ebenso wie ein großer Andrang bei den Kinder-Aktionen und voll besetzte Tische zwischen den Ladenzeilen. Auch zeugten die Bilder davon, dass der generationsübergreifende Charakter der Festes gut ankam.

Wenngleich Vergnügen und nachbarschaftliches Miteinander im Vordergrund standen, war auf dem Quartiersfest auch Einfallsreichtum gefragt. Im sogenannten Ideencafé konnten Anwohner formulieren, was ihnen an ihrem Quartier gefällt, und was sie gerne verändert hätten – denn Umgestaltung und Wiederbelebung sind seit einem Jahr das erklärte Ziel des Stadtentwicklungs-Ausschusses, um das Quartier wieder attraktiver für Anwohner und Gewerbetreibende zu machen.

Initiatoren des Ideencafés waren Angela Wilhelms und Reinhard Bumann vom Planungsbüro Stadtland+, die vom Ausschuss beauftragt worden waren, die Quartiers-Umgestaltung professionell mit anzuschieben. Die Resonanz auf das Ideencafé war groß. Vielen Eltern war insbesondere die mangelnde Ausstattung des Grünzugs mit Spiel- und Sitzmöglichkeiten einen kritischen Kommentar wert, den sie an eine der aufgestellten Pinnwände hefteten. Überhaupt: der Grünzug. Während er am Wochenende mangels Attraktivität nahezu ungenutzt bleibe, verwandele er sich unter der Woche – vor allem auch während des Wochenmarktes am Donnerstag - regelmäßig in eine Rennstrecke für Radfahrer, hieß es mehrfach. Müll und nicht beseitigter Hundekot waren weitere Kritikpunkte.

Über Bänke auf dem Marktplatz würden sich insbesondere Senioren freuen, wie das Ideencafé ebenfalls ergab. Auch ein Mittags- oder zumindest ein Kaffeeangebot käme bei den älteren Anwohnern gut an. Generell ließ sich erkennen, dass bei den Senioren im Quartier großes Interesse an Gemeinschaft und an gezielten Angeboten für ihre Altersgruppe besteht.

Als wahrer Besuchermagnet hatte sich auf dem Sommerfest der Flohmarkt im Grünzug entpuppt. Ein Angebot, das viele Anwohner gerne regelmäßig in ihrem Quartier wahrnehmen würden. Derselbe Wunsch wurde bezüglich eines Basars in der Adventszeit geäußert. Der Wochenmarkt war ein weiteres zentrales Thema der Anwohner. Zum einen ging es um verlängerte Marktzeiten bis in die Nachmittagsstunden, zum anderen um ein größeres Angebot an Ständen. Ortsamtsmitarbeiterin Jessica Jagusch erklärte, dass sie diesbezüglich bereits den Großmarkt um einen Referenten für eine der kommenden Sitzungen ersucht habe, sich die Terminfindung bislang aber schwierig gestaltet habe.

Bezüglich der gewünschten Sitzgelegenheiten ging bereits im vergangenen Jahr eine Anfrage an den Bremer Umweltbetrieb raus, wie Ortsamtsleiterin Inga Köstner auf Nachfrage berichtete. Sie habe sich dort nach geeigneten Baumstämmen erkundigt, die allerdings umsonst und damit heiß begehrt seien und bereits allesamt an Kitas und Grundschulen vergeben gewesen waren. „Man hat mir aber zugesichert, dass das Bunsen-Quartier nunmehr ganz oben auf der Warteliste steht“, betonte sie.

„Im Moment sind alle beteiligten Akteure in einer Phase, in der jeder seine Rolle für die weitere Planung und Gestaltung des Bunsen-Quartiers finden muss“, sagte Jessica Jagusch im Nachgang zur Sitzung. Denkbar wäre beispielsweise, dass sich die Gewerbetreibenden zu einer Art Interessensgemeinschaft zusammenschließen würden. Außerdem müsse die Frage geklärt werden, wer künftig bei welchen Veranstaltungen den Hut aufhabe und die Organisation übernehmen wolle.

„Der Ausschuss wird die weitere Entwicklung auf jeden Fall begleiten und den Gewerbetreibenden als Ansprechpartner zu Seite stehen“, betonte Sprecherin Catharina Hanke (SPD). Angesichts der nahenden Beiratswahl hoffe sie, dass sich das neue Stadtteilparlament auch weiterhin in der Verantwortung sehe, die Aufwertung des Quartiers zu unterstützen.

Aktuell planen die Gewerbetreibenden und die Marktbeschicker laut Hanke ein Frühlingsfest. „Nicht in dem großen Rahmen wie im Sommer“, sagte sie, „aber der Gedanke ist, dass es zu jeder Jahreszeit eine Veranstaltung im Quartier gibt – so wie das Nikolauslaufen im Dezember, das hervorragend angenommen wurde.“ Was die Verantwortlichkeit betreffe, seien im Frühjahr, Herbst und Winter vorrangig die Gewerbetreibenden gefragt, im Sommer werde sich dann der Stadtentwicklungsausschuss gemeinsam mit dem Bürgerverein verstärkt einbringen.

Auslöser für die Umgestaltungspläne des Bunsen-Quartiers war vor gut einem Jahr die Sorge des Stadtentwicklungsausschusses um den Fortbestand des Wochenmarktes. Der zählte vor 30 Jahren noch rund 20 Stände. Aktuell sind es vier bis fünf. Im Zuge der Diskussion kam der Ausschuss zu dem Schluss, dass vermutlich der wenig lebendige Gesamteindruck des Quartiers ursächlich für den spärlichen Marktbetrieb sei.