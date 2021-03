Alexandra Werwath, Landesvorstandssprecherin der Grünen (Frank Thomas Koch)

Ein Blick in das Plenum des Deutschen Bundestages genügt: Weitaus mehr Männer als Frauen sind unter den Abgeordneten. Eine Gruppe von Frauen hatte angesichts dieser mangelnden Repräsentanz eine Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht und war damit im Februar vorerst gescheitert. Ihr Ziel: Die paritätische Besetzung des Parlamentes zu erreichen.

Auch die Stadtteil-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier der Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt haben sich eine Meinung zum Thema paritätische Besetzung und wie sie denn umzusetzen ist, gebildet. Die grünen Stadtteil-Parlamentarierinnen Waltraut Steimke (Beirat Mitte) und Alexandra Werwath (Beirat Östliche Vorstadt), letztere Landesvorstandssprecherin ihrer Partei, sind sich in Sachen Parität einig. So sagt Steimke: „Bei den Grünen ist die Parität in den Gremien und Versammlungen ja schon lange selbstverständlich. Auf Platz eins findet sich stets eine Frau und dann geht es abwechselnd weiter. Die Teilnahme von Frauen an der politischen und gesellschaftlichen Gestaltung ist daher hoch“. Sie würden nicht in internen Kämpfen weggedrückt, sondern motiviert.

Die Grünen betrachteten diese Praxis als erfolgreich und wünschten sich, dass andere Parteien genauso handelten. „Die gegenwärtige Lage mit Corona zeigt eines ganz deutlich: die Mehrfachbelastung von Frauen ist längst nicht aus der Welt. Es zeigt sich, wie sehr Homeoffice, Kinderbetreuung, Beschulung und nach wie vor Haushaltsaufgaben wieder bei den Frauen hängen bleiben“, stellt Steimke fest. Woher also den Atem nehmen für öffentliche Aufgaben? Hier liege immer noch eine große Aufgabe der Politik, Mittel zu finden, wirkliche Gleichstellung herzustellen. „Denn die Frauen wollen selbstverständlich die Teilhabe und sie bringen viel mit, eben, weil sie in manchen Dingen breiter aufgestellt sind“. Ihr Fazit: Die Gesellschaft könne nur von Paritäten in den Gremien profitieren, möglich sei es allemal.

Alexandra Werwath ist da ganz auf ihrer Seite: „Ich finde es richtig und wichtig, wenn wir 2031 eine Parität auch in den Beiräten anstreben. Auch die kleinste Ebene der Politik in unserer Stadt sollte die Geschlechterverteilung in der Bevölkerung abbilden. Es macht einen Unterscheid, mit welcher Brille man vor Ort auf Probleme und Herausforderungen blickt. Auch uns ist es bei der letzten Beirätewahl nicht in allen Stadtteilen gelungen, unsere Listen paritätisch zu besetzen. Das finde ich schwierig.“ Parteien müssten sich aber vor allem fragen, wie sie mehr Frauen für die ehrenamtliche Parteiarbeit begeistern könnten. So hätten die Grünen im vergangenen Jahr das Frauenmentoring-Programm gestartet, mit dem Ziel, Frauen an die vielen Aufgaben und Positionen heranzuführen und sie auch darin zu bestärken, zu kandidieren.

„Die Beiratsarbeit kostet Zeit und findet vor allem in den Abendstunden statt. Für eine alleinerziehende Mutter ist das nur schwer zu realisieren“, so Werwath weiter. Und, fügt sie hinzu: Die Aufwandsentschädigung decke noch nicht einmal die Kosten für eine zweistündige Kinderbetreuung ab. Die Antwort könne aber ja nicht sein, dass eine Alleinerziehende dann nicht kandidieren darf, wenn sie Dinge verändern möchte. So müsse es darum gehen, wie Beiratsarbeit inklusiver werden könne.

Skeptisch sehen das Peter Kadach, der für die CDU im Beirat Östliche Vorstadt sitzt und Peter Bollhagen der für die FDP im Beirat Mitte sitzt. „Von der festgeschriebenen Regelung halte ich nichts (wie auch Landes- und Bundespartei FDP), allerdings würde ich begrüßen, wenn es mehr Kandidatinnnen auf allen Ebenen gäbe. Für den Beirat ist es schlicht nicht praktikabel. Ich war bei den letzten beiden Bürgerschaftswahlen 'Findungskommission' für die FDP-Landesliste und habe mich jeweils in diversen Gesprächen bemüht, mehr Damen zur Kandidatur auf vordere Plätze zu gewinnen, vergebens“. Insgesamt würde sich Bollhagen eine viel größere Spannbreite, Mann/Frau, alt/jung, angestellt/selbstständig oder Staatsdienst sowie Rentner wünschen. Sein Fazit: Leider lasse sich das oft nicht umsetzen.

Schließlich Peter Kadach: „Ich sehe eine paritätische Besetzung per Gesetz oder Satzung sehr kritisch. Die stellt meiner Meinung nach einen unzulässigen Eingriff in die Wahlfreiheit dar“. Kadach verweist in diesem Zusammenhang auf die Gerichts-Urteile in Brandenburg und Thüringen. Und er ergänzt: In der CDU gebe es seit mehr als 20 Jahren ein Quorum. Dies sehe die verbindliche Besetzung jedes dritten Listenplatzes mit einer Frau vor. „Genügend Frauen für die Beiratsarbeit zu gewinnen ist in der Östlichen Vorstadt in der Tat ein Problem. In Mitte läuft es hingegen besser“, so seine Erfahrung. Und er schließt mit einer persönlichen Anmerkung: Bevor er zum „totalen Macho“ abgestempelt werde, betont er: „Ich war immer ein Bewunderer von Margaret Thatcher. Über ihre Politik mag man streiten, aber ihre Standhaftigkeit und Charakterfestigkeit haben mir imponiert. Dies sind Tugenden, die heute selten zu finden sind. Bei Männern und Frauen gleichermaßen“.

Sowohl aus den SPD-Beiräten Mitte und Östliche Vorstadt als auch von der Linken-Fraktion war trotz erneuten Nachhakens keine Stellungnahme zu erhalten.

Einklinker: Apropos verfassungsrechtliche Bedenken in Brandenburg und Thüringen. Um zu verhindern, dass das auch beim dritten Anlauf eines Bundeslandes passiert, hat die rot-rot-grüne Regierungskoalition im Februar ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das feststellen soll, ob ein Paritätsgesetz mit der Bremer Landesverfassung und dem Landeswahlgesetz vereinbar ist. Wie bereits berichtet, müssen sich die Juristen unter anderem mit der Abwägung zwischen dem Gleichstellungsauftrag im Grundgesetz und der Wahl der Parteienfreiheit befassen sowie mit dem ausdrücklichen Gebot der Geschlechterparität in öffentlich-rechtlichen Gremien, das in der Bremischen Verfassung in Artikel 2, Absatz 4 verankert ist.