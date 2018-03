Henry, Jim, Lehrer Harald Wolf, José und Bjarne am neuen Ergometer, mittlerweile mit weniger Ablenkungspotenzial. (PETRA STUBBE)

Horn-Lehe. Tom beugt sich konzentriert über sein Schulbuch. Es ist die zweite Stunde für die 6b an der Oberschule Ronzelenstraße. Eine ganz normale Deutschstunde ist es nicht, denn der Zwölfjährige sitzt an nicht auf einem gewöhnlichen Stuhl, sondern auf dem Sattel eines Ergometers. Und sein Deutschbuch liegt auf keinem der üblichen Schultische, sondern auf einer extra angefertigten Ablage. Seine Knie heben und senken sich, während er gleichmäßig in die Pedale des Ergometers tritt. Sein Mitschüler Maurice, elf Jahre alt, aus der Vahr, klärt alle auf, die noch nicht verstanden haben, warum drei Ergometer in der Klasse stehen: „Wenn ich auf dem Ergometer sitze, kann ich mich besser konzentrieren. Auch meine Noten in den Tests wurden besser.“

Unter dem Motto „Bildung braucht Bewegung“ läuft nun schon seit über einem Jahr das Pilotprojekt Ergometerklassen in der sportbetonten Oberschule Ronzelenstraße. Die moderate Bewegung im Unterricht soll nicht nur Lernleistung und Konzentration der Schüler und Schülerinnen erhöhen, sondern auch zum sozialen Lernen anregen und die Persönlichkeit entwickeln. Seit dem Start im Februar 2017 testen Lehrerinnen und Lehrer in zwei Klassen mit ihren Schülern das Projekt. Eine Studentin erforscht in ihrer Masterarbeit, inwiefern die Bewegung das Verhalten der Schüler positiv beeinflusst und der Sportartikelhersteller Kettler arbeitet eng mit der Schule zusammen, passt die Geräte an die entsprechenden Bedürfnisse der Schüler und des Unterrichts an. So sorgten die Sportgeräte im Klassenzimmer auch schon mal für Ablenkung. Maurice erzählt lachend, wie sich die Schüler früher das ein oder andere Mal ein Wettrennen auf den Ergometern geliefert haben: „Gewonnen hat der, bei dem auf dem Display die meisten verbrannten Kilojoule standen“, sagt der Elfjährige. Die Ablenkung durch die inoffiziellen Rennen sind offenbar Geschichte.

Bevor die kleinen Stellschrauben justiert wurden, im Projekt, ebenso wie wortwörtlich am Ergometer, brauchte es den Willen und die Idee von Harald Wolf, 56. Er ist der Initiator des Projektes. Im Urlaub bekam er mit, dass in Österreich seit einigen Jahren in vielen Schulen Ergometer zum festen Bestandteil des Unterrichts gehören. Wer Harald Wolf erlebt, merkt schnell, dass er die Sachen anpackt. So dauerte es nicht lange, bis die ersten beiden Ergometer in der Klasse standen, zunächst noch provisorisch mit Tischen und Kabelbindern zusammengeschustert, und das Projekt ins Rollen kam. Das Konzept Schule ist für ihn aber noch weiter gefasst. „Bewegte Schule bedeutet, aus der Tristesse des Schulalltags herauszukommen. Schule an sich muss ständig in Bewegung sein, um in jeder Lebenssituation Lernprozesse anzuregen.“

Von vielen positiven Effekten im Unterricht berichtet auch Wolfs Kollegin Rebecca Schwenzer, 46 Jahre alt, die den Jahrgang leitet: „Ich habe den Eindruck, dass es durch die Ergometer in der Klasse insgesamt ruhiger geworden ist. Die Kinder lernen sozialen Umgang untereinander, sprechen sich ab und nehmen Rücksicht, wenn es darum geht, wer als Nächstes auf die Ergometer darf.“ Die Schüler beschließen selbstständig einen 15-minütigen Turnus, in dem sich auf den Ergometern abgewechselt wird. Die Bewegung soll Stress abbauen und – nicht wie in klassischen Unterrichtsformen – dem erhöhten Bewegungsdrang von Schülern entgegenkommen. Ein reiner Selbstläufer seien die Ergometer jedoch nicht, sagt Schwenzer. Wichtig sei es, dass die Lehrkräfte offen sind, die Ergometer aktiv in den Unterricht mit einzubauen.

Das erste Schulergometer wurde eigens für den Unterricht konzipiert und nach und nach angepasst. „Sattel und eine extra angefertigte Schreibunterlage mit Buchstütze sind hydraulisch einfach und schnell höhenverstellbar", erklärt Daniel Sander, 27, Produktmanager beim Kooperationspartner Kettler. "Ein praktischer Umlaufgriff bietet Halt und das Display ist nun etwas dezenter in den Hintergrund gerückt, als beim Vorgänger.“ Das Display war es auch, dass Maurice und die anderen zu den Wettrennen animiert hatte. Nun zeigt es lediglich noch den eingestellten Widerstand des Gerätes. Und wie hoch der maximal sein soll, testen Sportwissenschaftler im Raum nebenan – denn schließlich sollen die Schüler sich dabei nicht verausgaben, sondern nur nebenbei moderat in die Pedale treten, während sie Aufgaben lösen und dem Unterricht folgen.

Drei Sportwissenschaftler testen die Druckbelastung auf Füße und Gelenke beim Treten, um orthopädische Schäden auszuschließen. Auch eine sportmedizinische Studie soll folgen. Und wenn die auch positiv verläuft, soll das Schulergometer den TÜV-Stempel bekommen. Dann könnte das Pilotprojekt wohl irgendwann zum Modell für viele Schulen avancieren. Interesse, so die Projektverantwortlichen, scheint es jedenfalls zu geben. Etwa 50 Schulen haben demnach zum Projekt an der Schule angefragt, rund 15 setzen sich bereits konkreter mit der Umsetzung der Idee auseinander.