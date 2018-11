Auch auf hartem Fundament kann buntes entstehen, wissen auch Klaus effen und Stefanie Wulff von Mauern Öffnen e.V. (fotos: PETRA STUBBE)

Immer wenn die Adventszeit naht, zeigt „Mauern öffnen“, die Bildhauerwerkstatt der Justizvollzugsanstalt Bremen, was Insassen aus Ton und Keramik, Holz und Stein in Form gebracht haben. Und das kann sich sehen lassen, wie etwa die Symbolfigur des Projekts, die Schildkröte, die eine Blüte trägt. Elf anleitende Künstler sind in Teilzeit bei „Mauern öffnen“ tätig. Sie arbeiten für die Strafvollzugswerkstatt mit einer Jugendgruppe von acht Mitgliedern, einer Erwachsenengruppe von ebenfalls acht Mitgliedern und in der Außenwerkstatt mit sechs In-Jobbern.

An vielen Orten in Bremen – dafür ist „Mauern öffnen“, die Bildhauerwerkstatt der Strafvollzugsanstalt bekannt – hat die Außenwerkstatt Kunstobjekte entworfen, gefertigt und aufgestellt, jeweils passend zum entsprechenden Ort. So sind in der Werkstatt entstandene Kunstwerke in Kitas und Senioreneinrichtungen, Schulen und einer Kneipp-Einrichtung zu sehen. Neben der Wirkung auf Kinder, Erwachsene und Senioren wirkt es auch auf die ehemaligen Strafvollzugsinsassen, sobald sie ihre Strafe verbüßt haben, denn sie bekommen neue Beziehungen zu Orten in Bremen.

Scheune voller Vielfalt

In der wohnlich hergerichteten Scheune des Lür-Kropp-Hofes sind Engel, Putten und Tiere wie Frösche, Katzen und Hunde, Eulen und Biber, und ein Motorrad neben Weihnachtsmännern zu sehen. Alles ist in dekorativen Größen gehalten, von handlich bis Kamindekor und zu weihnachtsgeschenketauglichen Preisen zu haben. Die knallbunt gebrannten Keramikweihnachtsmänner gibt es für zehn Euro, die breitmauligen Frösche samt Blume kosten 30 bis 50 Euro und bei größeren Unikaten wie sie aus Stein draußen im Hof zu bewundern sind oder aus Holz oder wetterfester Keramik in der Scheune stehen, können die Preise auch dreistellig werden.

Strafrichterin Stefanie Wulff hat aus ­Verbundenheit, wie sie sagt, den Vorsitz von „Mauern öffnen“ übernommen und begleitet mit Klaus Effern, künstlerischer Werkstatt­leiter, die Ausstellung im Lür-Kropp-Hof. „Die Jugendlichen arbeiten mit Ton, Erwachsene mit Holz und Stein, auch weil die Werkzeuge weniger gefährlich sind“, sagt Effern. Die Arbeiten der Insassen dürfen diese nicht be­halten. Lediglich ein kleines Werkstück dürfen Jugendliche bei ihrer Entlassung mitnehmen. Für die Häftlinge sei es oft die erste Berührung mit kreativem Schaffen ist, sagt Effern. Die Werkstattarbeit stehe aber im Vordergrund.

„Wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt raus“, sagt Stefanie Wulff. Dass mit den Händen geformte Figuren eine andere Bedeutung transportieren als ein gekantetes Blech, ein verschraubtes Gehäuse oder eine verschlossene Dose, wird deutlich, als Wulff und Effern davon erzählen, dass Ehemalige Orte aufsuchen, an denen Gefängniskunst steht, und dass sie Stolz empfänden, wenn andere den von ihnen erschaffenen Stücken Wertschätzung entgegenbringen. „Nicht nur verurteilen, auch Perspektiven aufmachen.“ So formuliert Stefanie Wulff, Vorsitzende des Vereins „Mauern öffnen“ ihr Ziel.

Die Skulpturen im Lür-Kropp-Hof jedenfalls sind ansprechend gearbeitet und präsentiert. Eindruck machen die fein und detailreich ausgeführten naturalistischen Abbildungen als Geschenke für kleines Geld allemal. Gekonnt wurden darin typische Bewegungen festgehalten. Manches wirkt niedlich, könnte etwa einen Gartenteich zieren, anderes könnte zum Hingucker im Wohnzimmer avancieren. Man merkt, es sind Unikate, die von Hand gefertigt wurden, und nicht Produkte, die am anderen Ende der Welt zu zigtausenden vom Band gelaufen sind.

Weitere Informationen

Der Lür-Kropp-Hof, Rockwinkeler Landstraße 5, ist telefonisch unter 67 12 58 erreichbar. Der Verein Mauern öffnen, Bildhauerwerkstatt der JVA Bremen, Am Fuchsberg 3, ist per E-Mail an mauern.oeffnen@web.de zu erreichen.