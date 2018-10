Um die wassergebundene Oberfläche zu schonen, soll im Winterhalbjahr nur etwa ein Viertel der Parkfläche am Wetterungsweg zugänglich bleiben. (Petra Stubbe)

Lehe. Im Ortsamt Horn-Lehe könnte die Anruferquote ab November immens ansteigen. Zumindest haben sich die Mitarbeiterinnen nach den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr darauf eingestellt. Ende Oktober nämlich soll der Unisee-Parkplatz am Wetterungsweg wieder bis Ende März teilgesperrt werden. 40 Stellplätze werden dann noch zur Verfügung stehen – etwa ein Viertel der Gesamtfläche. Dieser Umstand hatte im vergangenen Jahr für erheblich Empörung unter Spaziergängern gesorgt, deren Zahl an sonnigen Tagen mitunter weit über den Stellplatzkapazitäten des besagten Parkplatzes lag.

Warum ein Großteil des Platzes dennoch ab Ende Oktober wieder gesperrt wird, hat Jochen Brünjes vom Bremer Sportamt am Donnerstagabend im Beirat Horn-Lehe dargelegt. Auslöser sei die Sanierung des zuletzt von Schlaglöchern dominierten Parkplatzes im Mai 2017 gewesen. Sowohl Polizei als auch der Horn-Leher Verkehrsausschuss hatten diesen Zustand zuvor gleichermaßen kritisiert. Die Sanierung habe das Sportamt alles in allem rund 32 000 Euro gekostet, berichtete Brünjes. Da die Mittel der Sportförderung ausschließlich für die Förderung des Breitensports gedacht seien, habe man im Ressort entschieden, die wassergebundene Oberfläche der Parkplätze außerhalb der Badesaison durch besagte Sperrung zu schonen, um sie den Badegästen in den Sommermonaten in einem vertretbaren Zustand anbieten zu können.

Auch wenn die Naherholung bei der Parkplatzbewirtschaftung am Wetterungsweg eine untergeordnete Rolle spiele, stehe Spaziergängern während der Herbst- und Wintermonate gleichwohl ausreichend Stellfläche rund um den Unisee zur Verfügung, betonte Brünjes. Als Beispiel nannte er den Parkplatz nahe der Slipanlage des Windsurfingclubs an der Ecke Wetterungsweg und Hochschulring. Alternativ sei es auch möglich, den Parkplatz des Universums oder der Universität zu nutzen. Freilich müsse man dann einen kleinen Fußmarsch zum See in Kauf nehmen. Angesichts der Absicht, spazieren gehen zu wollen, stelle das aus seiner Sicht aber keine Zumutung dar, sagte Brünjes.

Dieter Mazur (Grüne) erkundigte sich, mit welchen Kosten zu rechnen sei, wenn der Parkplatz anstelle der wassergebundenen Oberfläche eine Pflasterung mit entsprechendem Entwässerungssystem erhalte. Brünjes erklärte, dass sich die Kosten in diesem Fall im sechsstelligen Bereich bewegen würden. „Und das Geld haben wir nicht“, sagte er.

Von einer versiegelten Parkplatzfläche zeigte sich Catharina Hanke (SPD) indes wenig angetan. „Wir sollten auf jeden Fall bei einer wassergebundenen Oberfläche bleiben“, betonte sie. Mazur erklärte, er denke bei seinem Vorschlag an wasserdurchlässige Rasengittersteine, die für mehr Stabilität sorgen könnten. Um die Sache zu finanzieren, wäre möglicherweise eine Kooperation mit der Brepark denkbar, die den Parkplatz dann gegen eine erschwingliche Gebühr betreiben könnte. Brünjes sicherte dem Beirat zu, den Vorschlag mitzunehmen und im Ressort zu diskutieren.