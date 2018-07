Mittlerweile ist sie wieder leer: Die Tonne von Rainer Bolle. (Petra Stubbe)

Rainer Bolle reicht es. Man könnte auch sagen: es stinkt ihm. Seit Anfang des Jahres gibt es immer wieder Probleme mit seiner Biomülltonne. Zunächst sei der Müll immer mal wieder mit einigen Tagen Verzögerung am Klattendiek abgeholt worden, seit Juli klappe es aber überhaupt nicht mehr. „Seit es den neuen Abfallkalender gibt, wurde die Tonne noch nie pünktlich geleert“, sagt Bolle. Vergangenen Mittwoch sei die Müllabfuhr nun endlich da gewesen, „der Abholtermin war aber schon am Freitag“.

Bolle hat sich per E-Mail an die Bremer Stadtreinigung gewandt. Einmal, zweimal, dreimal. „Die Tonnen stinken dank des sommerlichen Wetters vor sich hin“, hat er dem Kommunalunternehmen mitgeteilt. Und ob er eine private Abholung in Auftrag geben soll, wollte er wissen. „Fühlen Sie sich endlich einmal zuständig und sorgen Sie für die Einhaltung von Verträgen“, hat er appelliert. Alle Schreiben seien unbeantwortet geblieben.

Über jüngst publik gewordene wilde Müllentsorgung in Bremen wundert sich Bolle unter diesen Umständen nicht. „Die Stadt mit ihren Anstalten öffentlichen Rechtes provoziert das“, sagt er. „Und sie bequemen sich nicht einmal zu einer Mailnachricht.“ Vermutlich interessiere man sich gar nicht für das Problem, weil bei der Müllabholung seit Kurzem ohnehin nichts mehr klappe.

Was Rainer Bolle besonders ärgert, ist die Darstellung der Bremer Stadtreinigung in der Öffentlichkeit, die Bremer Bürger kämen offenbar noch nicht mit den neuen Abfallkalendern klar. „Dabei bekommt die Stadt die Probleme der Änderung offenbar selbst nicht in den Griff.“ Das sei auch die Antwort gewesen, die er schlussendlich von der Bremer Stadtreinigung bekommen habe – telefonisch. „Auf eine Entschuldigung habe ich vergebens gewartet“, erzählt Bolle. Die Fahrer hätten Probleme mit der Umstellung, habe es kurz und knapp geheißen.

„Es gab offensichtlich durch eine Verkettung unglücklicher Umstände logistische Probleme im Bereich Klattendiek“, bestätigt Jens Rösler, bei der Bremer Stadtreinigung zuständig für Grundsatzfragen und Vertragsmanagement, auf Nachfrage. Diese Probleme seien nach Auskunft des Logistikers jetzt aber behoben worden, sodass die Müllabfuhr künftig gemäß des Bremer Abfallkalenders durchgeführt werden könne. Grundsätzlich laufe es in Bremen inzwischen aber ziemlich rund, sagt Rösler. „Von Einzelfällen abgesehen.“

Rainer Bolle ist gespannt. Was er tun wird, wenn die Tonne beim nächsten Mal wieder nicht geleert wird, weiß er noch nicht genau. „Man ist da ja ziemlich machtlos“, sagt er. Zwar habe er mit dem Einbehalten von Gebühren gedroht, aber auch das löse schließlich sein Müllproblem nicht. „Wenn ich die Tonne auf die Straße kippen würde, müsste sich die Straßenreinigung drum kümmern – aber so etwas mache ich natürlich nicht“, betont er. Er liebäugele allerdings inzwischen mit einer anderen Protestaktion. „Wenn das Problem anhält, könnte ich mir vorstellen, den Inhalt der Biotonne in einem Karton an Herrn Lohse zu schicken“, sagt der Ingenieur.