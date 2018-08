Anwohner und der Fachausschuss für Stadtentwicklung sind sich einig, dass das Quartier an der Robert-Bunsen-Straße belebt werden sollte. (PETRA STUBBE)

Lehesterdeich. Das Bunsenquartier soll attraktiver werden – das wünschen sich viele Anwohner und der Fachausschuss für Stadtentwicklung gleichermaßen. Der erste Schritt ist nun getan: Die Planung für ein Quartier-Sommerfest am 18. August steht. Gemeinsam mit den Gewerbetreibenden und Marktbeschickern vor Ort sowie dem Bürgerverein hat der Ausschuss ein buntes Programm auf die Beine gestellt, das Besucher aller Generationen ansprechen soll.

Der Grünzug, der sich an den Marktplatz anschließt, soll am Sonnabend vor allem Kindern vorbehalten sein. Hier wird unter anderem das Bewegungsernährungsmobil Bemil mit seinem Mitmachprogramm für alle Sinne stehen. Außerdem wird dort ein Flohmarkt angeboten, für den künftig mehrere Termine pro Jahr vorgehalten werden sollen.

Die Gewerbetreibende aus dem Quartier haben sich speziell für diesen Tag diverse Angebote für die Besucher ausgedacht. Familie Schubert vom REWE-Markt plant beispielsweise ein Gemüseratespiel, die Sparkasse spendet Sparschweine zum Bemalen, und der Blumenladen Hannig beteiligt sich mit einem Glücksrad am Fest.

Die Bäckerei Otten sorgt für ausreichend Kaffee und Kuchen, das Team Hartmann vom Fuchsbau und die Freiwillige Feuerwehr servieren Würstchen, das Kebabhaus bietet Döner an, das Eiscafé Lil wird mit einem mobilen Stand vor Ort sein, und Gemüsebauer Martin Clausen offeriert eine Tomatenverkostung. Der Marktbeschicker bleibt mit seinem Wagen ebenso wie seine Kollegen an diesem Tag weit über die eigentliche Marktzeit hinaus vor Ort.

Bunte Haarsträhnchen bekommen die Besucher auf Wunsch beim Haarstudio Just, wo außerdem das obligatorische Kinderschminken angeboten wird. Wer sich auf der Hüpfburg ausgetobt hat, kann sich hinterher im Grünzug beim Vorlesen russischer Märchen entspannen, die Ortsamtsmitarbeiterin Olga Rudi ins Deutsche übersetzt.

Livemusik gibt es beim Sommerfest von der Sambagruppe Confusão, der Band Larry and the Handjive, dem Duo Blue Flames, Arne Tschorn und dem Schulschiff Deutschland-Chor. Anschließend liefert der Fuchsbau zum Ausklang des Festes noch Musik „aus der Konserve“.

Parallel zu allen Angeboten laden die Organisatoren die Besucher zu einem Ideencafé ein. In dessen Rahmen sollen dann Vorschläge gesammelt werden, wie sich das Quartier attraktiver gestalten lässt.

Darüber hinaus werde im Nachgang zum Sommerfest gezielt bei den umliegenden Institutionen, etwa Kitas und Schulen, angefragt, welche Ideen es dort zur Stärkung des Quartiers gibt, erklärt Angela Wilhelms von Stadtland+. Das Planungsbüro war vom Beirat mit der Entwicklung des neuen Quartierskonzepts beauftragt worden.

„Das Fest soll als erster Schritt vor allem dazu dienen, dass die Anwohner zusammenkommen und miteinander sprechen“, erklärt Heiner Hautau, Vorsitzender des Bürgervereins. „Gespräche sind die Grundlage für einen besseren Zusammenhalt.“

Weitere Informationen

Das Sommerfest findet am Sonnabend, 18. August, in der Zeit von 14 bis 22 Uhr rund um den Marktplatz an der Wilhelm-Röntgen- und Robert-Bunsen-Straße statt.