Sehen bezaubernd aus, enthalten aber Gift: Buschwindröschen, die wie hier im Butendieker Gehölz weiß blühen. (Hans-Henning Hasselberg)

Dicht an dicht wächst Gift an Gift. Es ist eine Exkursion der kurzen Wege, denn die Frühjahrsblüher, zu denen Heilpraktikerin Gabriele Schuldt am Montag führte und vortrug, stehen im Botanischen Garten des Rhododendronparks nahe beieinander.

Bei der warmen Witterung ist auch die Blütenpracht in kürzester Zeit, fast explosionsartig, entstanden: Buschwindröschen und Scharbockskraut betupfen den Boden mit weißen und gelben Sternen, die zartrosa Knospen der Magnolien sind kurz vor dem Aufbrechen, und von den allerersten Blüten nach dem Winter muss man schon Abschied nehmen, wie dem Winterling. Wo noch vor Tagen seine dottergelben Blüten saßen, reihen sich bereits die flachen Samenkapseln aneinander. Der Winterling gehört zu einer Pflanzenfamilie, die sich durch Giftigkeit auszeichnet: den Hahnenfußgewächsen. Verzehrt man mehrere seiner Wurzelstöcke, wird der Puls hektisch und unregelmäßig – eine hohe Dosis Winterling kann bis zum Herzstillstand führen.

Zu spät ist es auch fast schon für das Schneeglöckchen, dessen Giftstoff Galanthamin zwar Magen- und Darmbeschwerden verursachen kann, das in jüngster Zeit aber als Mittel gegen Alzheimer eingesetzt wird. So hat jede Giftpflanze ihre zwei Seiten: Richtig dosiert, können ihre Substanzen heilend wirken, große Mengen jedoch tödlich sein. Und weil diese Gifte, in wunderschöne Blüten- und Blattformen verpackt, häufig auch im Garten und im Haus wachsen, ist es gut, die Arten zu kennen, besonders, wenn man Kinder hat.

Die Menge macht das Gift

Allerdings können Pflanzen ihre Giftigkeit dosieren: Beim gelb blühenden Scharbockskraut sind die Blätter essbar und ergeben eine leckere Ergänzung zu Salat – allerdings nur, so lange die Pflanze nicht blüht. Danach sollte man von dem Verzehr besser Abstand nehmen.

Für den Frühlingsblüher Scharbockskraut, das vor allem feuchte Stellen und Waldböden bedeckt, ist die Hauptblütezeit jetzt angebrochen, wie auch für den nahen Verwandten, das Buschwindröschen, mit ähnlicher Sternblütenform, aber weiß mit leuchtend gelben Staubblättern. „Etwa 30 Exemplare dieser Pflanze wirken tödlich“, sagt Gabriele Schuldt, „neben Übelkeit und Erbrechen stellen sich Entzündungen von Niere und Darm und Blutungsneigung ein“, sagt sie. Doch als Heilpraktikerin weiß sie, dass die Menge das Gift macht: In geringen Dosen wirkt Protoanemonin wie Medizin und wurde früher bei Magenschmerzen, Gicht oder Rheuma eingesetzt.

Nur ein paar Schritte sind es zu prächtigen großen Blüten, die nach unten hängen: Das Gift der Christrosen, auch Nieswurz oder Helleborus genannt, wirkt vor allem brennend, es ruft im Mund Entzündungen hervor und kann zu Atemlähmungen führen – weshalb es heute nicht mehr wie früher als Niespulver eingesetzt wird.

Vor diesen auffälligen Blüten, von denen häufig eine Biene oder Hummel abfliegt, erscheint der Zweiblättrige Blaustern als Winzling, der in blau leuchtenden Mengen den Rasen bedeckt – er enthält Saponine mit seifenartiger Wirkung: Sie verändern die Oberflächen der Roten Blutkörperchen, bis sie sich auflösen – mit potenziell tödlichen Folgen.

Für die Blütezeit der Tulpen ist es noch zu früh im Jahr. Auch wenn sie aus den Steppengebieten Asiens stammen, sind sie in fast jedem Garten präsent, doch wer sie in die Vase stellt, sollte sich hüten, das Blumenwasser zu trinken, wie es im berühmten Sketch „Dinner for one“ der angesäuselten Freddie Frinton macht: Denn Tulpen enthalten Tuliposid – ein Gift, das jedem, der es einnimmt, sich vor Bauchschmerzen winden lässt. Einige Allergiker reagieren auf Tulpen besonders empfindlich: Sie bekommen schwere Hautausschläge, die sogenannte Tulpenkrätze.

Vorsicht ist auch angesagt, wenn man die nach Knoblauch riechenden Blätter des Bärlauchs für Salate nutzen will: Sie sehen denen des hochgiftigen Maiglöckchens sehr ähnlich und bieten Verwechslungsgefahr wie bei Pilzen zwischen Champignon und Knollenblätterpilz.

Doch auch für Bärlauch und Maiglöckchen ist die Blütezeit noch nicht gekommen – bisher schießen nur ihre grünen Blätter aus der Erde. Auch der Gefleckte Aronstab beschränkt sich noch auf die pfeilförmigen Blätter – unter den Giftpflanzen ist er ein ziemliches Kaliber, der Schüttelkrämpfe hervorruft und die Zunge anschwellen lässt. Sein Gift ist so stark, dass es auch ausgewachsene Pferde oder Rinder zu Boden strecken kann.

Wenn er seine merkwürdige Blüte, einen braunroten Kolben, von einer Art Blatt-Tüte eingehüllt, entfaltet, fängt er damit Fliegen: Sie werden mittels einer Reuse im Innern des Kolbens festgehalten, bis sie ihren Bestäubungsdienst abgeleistet haben, und nach erfolgreicher Befruchtung bilden sich am Kolben lecker aussehende hellrote Früchte – und führen Kinder leicht in Versuchung, zu probieren, und um so gefährlicher, als sie anfangs auch noch süß schmecken.

Gift gedeiht im Botanischen Garten im Frühling fast allerorten, doch Gabriele Schuldt erinnert daran, dass wir außer Wildblumen auch Teile kultivierter Giftpflanzen seelenruhig verzehren, seien es Tomaten oder Kartoffeln, bei denen nur die reifen Früchte schmecken – doch alles andere an ihnen ist das reinste Gift.

„Denn die Pflanzen haben diese Substanzen nicht entwickelt, um uns zu ärgern“, sagt sie, „sondern sie erfüllen eine Abwehrfunktion gegenüber den zahlreichen großen und kleinen Tieren, die sich am liebsten über Pflanzen hermachen wollen.“

Die Vielfalt der Gifte hat im Laufe der Evolution das Überleben der zahlreichen Pflanzenarten garantiert, und in ihnen stecken Potenziale für die Heilkunde, die noch längst nicht ausgeschöpft sind – wie beim Schneeglöckchen, dessen Giftstoff erst im Jahre 2001 als Heilmittel gegen Demenz zugelassen wurde.