Krötenpaar auf der Durchreise: Vom Hollersee aus ging es auf den breiten und für Krötenverhältnisse eher unsicheren Parkweg. (Roland Scheitz)

Die Krötenwanderung ist in vollem Gang – und fordert an verkehrsreichen Überwegen gewohnt viele Opfer. Ein beliebtes Ziel der Amphibien sind die Seen im Bürgerpark, darunter auch der Hollersee. Ute Hörnlein, die jüngst als Spaziergängerin entlang der Zufahrt zum Parkhotel unterwegs war, ist diese Erkenntnis in schlechter Erinnerung geblieben. „Ich war völlig entsetzt über die unzähligen plattgefahrenen Tiere“, erzählt die Vegesackerin. „So etwas darf in einem Bremer Aushängeschild wie dem Bürgerpark meiner Meinung nach nicht einfach hingenommen werden.“ Sie erwarte daher, dass entsprechende Krötenschutzzäune entlang der betroffenen Wege im gesamten Bürgerpark aufgestellt werden, die den Tieren vor Rad- und Autoreifen Schutz bieten. Dass Maßnahmen dieser Art kosten- und zeitaufwendig seien, sei ihr bewusst. „Aber das sollten die Tiere doch wohl wert sein“, findet sie.

Aus Sicht des Naturschutzbunds (NABU) wären nächtliche Absperrungen der Hauptwanderrouten eine geeignete Maßnahme, um die Tiere besser vor potenziell tödlichen Fahrradreifen zu schützen, teilt Geschäftsführer Sönke Hofmann auf Nachfrage mit. Für Parkdirektor Tim Großmann stellt dieser Vorschlag allerdings keine ernst zunehmende Option dar. „Darüber kann ich ehrlich gesagt nur den Kopf schütteln“, sagt er. „Wie soll das in der Praxis bei der Vielzahl an Wegen funktionieren – mit Flatterband?“ Dadurch werde sich ein nächtlicher Bremer Radfahrer schwerlich davon abhalten lassen, durch den Bürgerpark zu fahren, prognostiziert er.

Bestand nicht gefährdet

Dass derzeit so viele Tiere unter die Reifen kommen, bedauere er ebenfalls, betont Großmann. Um Abhilfe zu schaffen, fehle es ihm allerdings an personeller und finanzieller Ausstattung. „Wenn der Bestand im Park akut gefährdet wäre, müssten wir uns natürlich über konkrete Maßnahmen Gedanken machen“, erklärt er. Davon könne allerdings im Moment absolut keine Rede sein. „Im Bürgerpark leben mehrere Tausend Tiere“, sagt er. Das zeige sich unter anderem, wenn er nach Dienstschluss über den Betriebshof gehe. „Da muss man sich sogar als Fußgänger sehr in Acht nehmen, um nicht auf eine der vielen Kröten zu treten“, sagt er. Einen Anstieg überfahrener Tiere zu den vergangenen Jahren kann der Parkdirektor ebenfalls nicht feststellen. Er könne aber nachvollziehen, dass der Anblick während dieser Tage Parkbesucher verstöre. „Wir können den Kröten am Hollersee zumindest damit helfen, ihre Holztreppen instand zu halten“, sagt er. Da es sich um ein künstliches Gewässer mit Betoneinfassung handele, kämen die Tiere zwar hinein, aber ohne Hilfe nicht wieder heraus, erzählt Großmann.

Martin Rode, Geschäftsführer des Bremer Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) schätzt die Situation im Bürgerpark ähnlich ein wie der Parkdirektor. „Es ist natürlich außerordentlich schade um jedes Tier, das zu Tode kommt“, betont auch er. Die Population sei aber so stabil, das sie dadurch nicht gefährdet werde. Das sehe an anderer Stelle durchaus bedrohlicher aus – beispielsweise im Bereich Kuhgrabensee und Hollerland. „Dort werden jeden Tag mehrere Hundert Tiere totgefahren“, berichtet Rode.

Wer die Kröten im Bürgerpark künftig dennoch besser geschützt wissen möchte, kann sich laut Tim Großmann gerne aktiv einbringen. Wenn sich eine Arbeitsgruppe zusammenschließen würde, die sich ehrenamtlich um die sichere Wegüberquerung der Tiere kümmern wolle, stehe er gerne als Ansprechpartner zur Verfügung, sagt er. Auf diese Option hofft nun auch Ute Hörnlein. Sie selbst könne aus gesundheitlichen Gründen zwar nur sehr begrenzt aktiv werden, „aber vielleicht findet sich ja eine Gruppe, die den Kröten künftig sicher über die Wege hilft“.