Wacht mit Argusaugen über das Schnupperverhalten seines Hundes: Pascal Plikat mit Nacho in der Louis-Leitz-Straße. (PETRA STUBBE)

Die Leine ist straff gespannt. Nacho möchte seinem Herrchen zeigen, was es hier alles zu erkunden gibt. Aufgeregt erkundet der braune Labrador den Wegesrand an der Louis-Leitz-Straße, der Hauptstraße durch den Büropark in Oberneuland. Doch am anderen Ende der Leine herrscht alles andere als freudige Erwartung. Mit Argusaugen beobachtet Pascal Plikat, wo die Hundenase hingeht. Zum wiederholten Male hat der Anwohner vergiftete Hähnchenstücke aufgehoben. Das letzte Mal Mitte Dezember. Die Hunde erschnüffeln das Fleisch sofort, für das Menschenauge sei es unter dem Laub nicht sofort erkennbar. „Der Gestank erinnert an Ammoniak. Was genau sich in dem Fleisch befindet, müsste man analysieren“, sagt Plikat. Den Fund hat er der Polizei gemeldet. Diese leitete ihn an das Veterinäramt weiter. Ohne Verdächtigen könne sie nicht tätig werden, habe es geheißen.

Bekannte aus seiner Whatsapp-Hundegruppe wissen, was dem Vierbeiner blüht, wenn es die vermeintlichen Leckerbissen verschlingt. Von zum Teil über einer Woche Brechdurchfall und elendem Unwohlsein war in dem Chat die Rede. Bis zu drei Mal pro Woche seien neue Köder gesichtet worden, erzählt Plikat, der sich mittlerweile über Hunde-Apps wie Pet Leo und Dog Guard informiert und selbst Hundebesitzer warnt. So verbreitet er die Fundorte via Facebook, um anderen Hunden ein ähnliches Schicksal zu ersparen.

Fundstellen auch am Unisee

Auf den vergangenen Monat beschränke sich das Auslegen von Hundeködern nicht, weiß Binke Dürr, Fachtierärztin und Leiterin der Tierklinik, die sich nur einen Steinwurf entfernt in einer Nebenstraße der Louis-Leitz-Straße befindet. Das komme in Bremen leider durchgängig vor, berichtet sie und zählt die Hunderouten am Unisee, den Osterdeich und die Vahr als häufige Fundorte auf. Nicht nur Giftstoffe beklagen die Besitzer, auch Nägel und Rasierklingen gehörten zu unschönen Entdeckungen am Wegesrand. Je nachdem, was das Tier gefressen habe und wie lange die Aufnahme her sei, folgten Röntgenbild, Laboruntersuchungen, Magenspülung, Verabreichung von Brechmitteln und im Zweifel eine Operation. Für den Besitzer bedeutet dies neben der Sorge ums Tier einen tiefen Griff ins Portemonnaie. Mehrer

e Hundert Euro reichten dafür nicht aus, bestätigt Dürr. Werde der Tierarzt am Sonntag oder in der Nacht aufgesucht, erhöhe sich die Rechnung entsprechend.

Sie empfiehlt eine OP-Versicherung für die Tiere, um nicht in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Vorsichtsmaßnahmen, außer erhöhte Achtsamkeit, gebe es keine, nur in letzter Konsequenz einen Maulkorb für das Tier.

Hundehalter sollen ihren Vierbeiner beim Spaziergang unbedingt im Auge behalten und nach Möglichkeit daran hindern, Herumliegendes zu fressen, rät auch Franka Haedke, Pressesprecherin der Polizei. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte dies der Polizei melden. Denn ungeahndet bleibt das Köderauslegen nicht. Wer einem Hund erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt, begeht eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz, erklärt Haedke. Dies werde mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet.

Über die Beweggründe der Giftverteiler kann die Pressesprecherin nur spekulieren: „Möglicherweise handelt es sich um Hundehasser oder jemand, der die Hundehalter auf dem Kieker hat, weil deren Tiere ihre Geschäfte in die Beete machen.“

Auch Plikat macht sich Gedanken, wer im schlimmsten Fall das Verenden eines Tieres in Kauf nehmen kann. Eigentlich sei es üblich, die Hinterlassenschaften, die direkt auf dem Weg oder in unmittelbarer Nähe des Gehweges liegen, in Kotbeuteln aufzusammeln und in Mülleimern zu entsorgen – so wie er es auch stets handhabe. Dies werde Hundebesitzern in der Louis-Leitz-Straße jedoch nicht gerade leicht gemacht, räumt er ein. Der einzige Mülleimer steht an der Bushaltestelle, wo wartenden Menschen der Geruch in die Nase steige. Erst am Ende der Louis-Leitz-Straße, dem kleinen Stichweg zum Fußweg am Fleet zwischen Lisa-Keßler-Straße und Friedrich-Soennecken-Straße, befindet sich die nächste Möglichkeit, Kotbeutel zu entsorgen. In der dunklen Jahreszeit ist diese Stelle unbeleuchtet und von Hundebesitzern nicht gerne frequentiert.

Gruppe hält verstärkt Ausschau

Sich vertreiben lassen will Plikat von den Köder-Attacken jedoch auch nicht. Er und seine Hunde-Bekannten halten nun verstärkt nach auffälligen Personen Ausschau. Einen Mann, der sich häufig mit Blick zum Feld am Laub aufgehalten habe, hätten sie bereits im Visier. An der Stelle, wo er jüngst das vergiftete Fleisch gefunden hat, hat Plikat erneut Essensreste entdeckt. Eine merkwürdige Mais-Getreide-Mischung liegt im Gras verteilt. Ob sie giftig ist, kann er nicht beurteilen, nur dass es sich bei dem Fund auf der gegenüberliegenden Seite um eine tote Ratte handelt.

„Ob der Verdächtige der Köderleger ist, wissen wir natürlich nicht“, räumt Plikat nachdenklich ein. Während sein einjähriger Rüde nach vorne zieht, blickt er entschlossen in seine Richtung: „Wer auch immer so etwas macht, ich würde mir wünschen, dass man denjenigen, der zu so etwas fähig ist, möglichst bald erwischt.“