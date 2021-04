Insbesondere für Schulkinder soll die Querung des Achterdieks sicherer werden. (PETRA STUBBE)

Um die Überquerung des Achterdieks insbesondere für Schulkinder sicherer zu machen, wird der Beirat Oberneuland möglicherweise einer Straßenverengung zwischen Lisa-Keßler- und Ehmckstraße zustimmen. Wirklich zufrieden sind die Stadtteilpolitiker mit dieser Lösung nicht, derzeit gilt sie aber als einzige Möglichkeit, die aus Sicht des Amts für Straßen und Verkehr (ASV) an dieser Stelle umsetzbar ist. Ein Zebrastreifen, wie ihn der Beirat ursprünglich gefordert hatte, wurde von der Behörde angesichts der zu geringen Zahl potenzieller Nutzer an besagter Stelle abgelehnt. Den zu niedrigen Wert habe eine Zählung vor Ort ergeben, wie Christiane Vornhagen vom ASV jetzt im Oberneulander Verkehrsausschuss berichtete. Den Ausschuss überzeugte diese Vorgehensweise nur bedingt, da der Achterdiek nach Auffassung der Fraktionen an vielen unterschiedlichen Stellen passiert werde, so lange es keine offizielle Querungshilfe gebe. Der niedrige Wert sei daher nicht wirklich aussagekräftig, befanden die Ortspolitiker.

Da eine verengte Fahrbahn aber immerhin „besser als nichts“ sei, ging die allgemeine Tendenz in der jüngsten Ausschusssitzung gleichwohl in Richtung Zustimmung. Angesichts der veranschlagten Kosten von rund 33.000 Euro holten dann allerdings mehrere Ausschussmitglieder tief Luft, als Ortsamtsleiter Matthias Kook den von der Behörde ermittelten Betrag bekannt gab – der zudem um plus/minus 50 Prozent variieren könne. Der Ausschuss kam daher überein, sich die Preisgestaltung zunächst erläutern zu lassen, bevor das Thema abschließend behandelt werden soll.