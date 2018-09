Oftmals kein Hindernis für eine schnellere Fahrt: Die Tempo-30-Zone. (dpa: Bernd Wüstneck)

Jochen Kurzke und Sven von Grünewald finden das Leben an der Lüder-von-Bentheim-Straße ziemlich gefährlich. Insbesondere um die Kinder in ihrer Straße sorgen sich die beiden Anwohner, denn in der Tempo-30-Zone werde regelmäßig deutlich schneller gefahren als erlaubt. Der Grund dafür liegt laut von Grünewald auf der Hand: „Die Straße ist glatt asphaltiert und führt ohne irgendwelche Hindernisse geradewegs auf die Schwachhauser Heerstraße.“ Außerdem müsse in der Einbahnstraße niemand Rücksicht auf Gegenverkehr nehmen. Das alles verleite unterm Strich viele Autofahrer dazu, aufs Gas zu treten.

Seit einiger Zeit stehen Kurzke und von Grünwald in der Angelegenheit mit dem Ortsamt und auch mit der Polizei in Verbindung. Inzwischen habe es einige Messungen gegeben, berichtete Schwachhausens Revierleiter Andreas Bellmann jetzt in der Sitzung des Beirats. Das Ergebnis: „Es gab ein paar Ausreißer über 50 Stundenkilometer, die meisten lagen aber eher bei 40 Stundenkilometern.“ Dennoch zu schnell, konstatierten er ebenso wie der Beirat.

"Das ist zu laut"

Auf der Suche nach Lösungsansätzen schied eine Variante ziemlich schnell aus. „Schwellen werden in der Regel nicht mehr eingesetzt“, erklärte Beiratssprecherin Barbara Schneider (Grüne). „Das ist zu laut.“ Kurzke und von Grünwald haben sich indes auf drei kleine Grünflächen auf den Bürgersteigen fokusiert, die man ihrer Ansicht nach einfach ein Stück in die Fahrbahn hineinragen lassen könnte, um die gerade Strecke zu verschwenken, wie es im Fachjargon heißt. „Wenn man dort Blumenkübel aufstellen würde, kümmern wir uns um die Bepflanzung“, sagte von Grünfeld.

Mit ihrem Lösungsansatz hoffen die beiden Anwohner, noch eine weitere Gefahrenquelle ausschalten zu können. „Viele Radfahrer benutzen wegen der zu schnellen Autos den Gehweg und nicht die Fahrbahn“, berichtete Kurzke. Insbesondere für Kinder, die vom Grundstück auf den Bürgersteig treten, sei das äußerst gefährlich, „zumal viele Radfahrer ein ziemliches Tempo drauf haben“. Mit den Blumenkübeln hofft Kurzke, lasse sich das Verkehrsproblem auf ganzer Linie lösen. Ebenso wie Bellmann ist er davon überzeugt, dass die Geschwindigkeitsüberschreitungen zum Großteil unbewusst vonstatten gehen. „In den meisten Schwachhauser Nebenstraßen kann man ohnehin nicht schneller als 30 fahren – also haben sich wahrscheinlich viele daran gewöhnt, so schnell zu fahren, wie es die Straße hergibt“, sagte er. In der Lüder-von-Bentheim-Straße herrsche diesbezüglich Ausnahmezustand, dort gehe es eben auch schneller.

Der Beirat sagte den beiden Anwohnern zu, das Thema im nächsten Verkehrsausschuss zu behandeln. Alle betroffenen Haushalte würden dann per Wurfsendung eingeladen, der Sitzung beizuwohnen und Stellung zu beziehen. Je breiter dann die Mehrheit hinter Kurzke und von Grünewald stehe, desto aussichtsreicher sei das Unterfangen, erklärte Dietrich Heck (Grüne). „Wir haben einen Großteil der Anwohner hinter uns“, versicherte Kurzke. „Mit und ohne Kinder.“

Die nächste Sitzung für den Fachausschuss Verkehr ist für Montag, 10. September, um 18.30 Uhr angesetzt. Der Ausschuss tagt im Ortsamt Schwachhausen/Vahr, Wilhelm-Leuschner-Straße 27a.