Ein Zebrastreifen soll helfen, dass Schulkinder sicher über die Straße kommen. (Seeger/dpa)

Die bereits angekündigte Verkehrszählung am Achterdiek soll nach den Osterferien kommen. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres wurde über dieses Thema im Fachausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Verkehr und Landwirtschaft des Beirates Oberneuland diskutiert, nun nimmt das Vorhaben konkrete Formen an. Das ergab die vergangene Fachausschusssitzung im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche. Im Bereich der Ehmckstraße und Lisa-Keßler-Straße soll nach Meinung des Beirates ein Fußgängerüberweg entstehen, um den Schulkindern der Grundschule an der Paul-Singer-Straße das Überqueren der Fahrbahn zu erleichtern und somit sicherer zu gestalten (der STADTTEIL-KURIER berichtete).

Einigkeit über die Parteigrenzen hinweg herrschte bei den Ausschussmitgliedern – alle sahen die Notwendigkeit dieser Querungshilfe. Doch ob das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) einem Zebrastreifen zustimmen würde, war ungewiss. Bereits im Oktober auf einem gemeinsamen Ortstermin hat das ASV darauf hingewiesen, dass ein Zebrastreifen in einem Tempo 30-Bereich nicht üblich und mit circa 30 000 Euro auch nicht gerade billig sei, außerdem koste solch eine Querungshilfe 3000 Euro Unterhaltskosten in zehn Jahren.

Die Kosten sahen die Ausschussmitglieder aufgrund des Stadtteilbudgets von 88 000 Euro jedoch als einen Faktor an, der nicht dramatisch sei. Stattdessen sahen sie den Faktor Zeit als das eigentliche Problem an: Bei der Verkehrszählung müsste als Ergebnis zuerst einmal herauskommen, dass mindestens 50 Personen die Straße Achterdiek überqueren, sagte damals Ortsamtsleiter Matthias Kook. Sei dies der Fall, könne es noch mindestens drei weitere Jahre dauern, bis die Querungshilfe kommt – rund 40 Anträge für Zebrastreifen würden beim ASV auf die Bearbeitung warten.

„Die Verkehrszählung ist Grundlage dafür, eine Fußgängerquerung zu installieren. Uns wurde vom ASV zugesagt, dass nach der Tunnelöffnung die Verkehrszählung stattfindet“, sagte Matthias Kook auf Nachfrage. Bisher sei das nicht passiert und es gab somit die Aufforderung vom Beirat, dass diese Verkehrszählung passiert. „Dass man weiß, welche Verkehrsströme es in Oberneuland gibt, wer dort fährt und dass auf dieser Grundlage ein Verkehrskonzept erstellt wird.“

Die Führung der Buslinie 33 war ein weiteres Thema. Die Tobias-Schule soll an diese Linie angebunden werden, fordert der Ausschuss. Man sei daran, eine Lösung zu finden, kann Matthias Kook berichten, das Ortsamt habe ein Schreiben an die Bremer Straßenbahn AG und an die Behörden verfasst: „Sonst gibt es für die Schüler keine Anbindung an den ÖPNV.“