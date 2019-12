Claudia Winkler (PETRA STUBBE)

Claudia Winkler nimmt jetzt morgens immer das Auto. Mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, wie in den vergangenen 28 Jahren, das geht jetzt nicht mehr. Bis Ende November lebte und arbeitete die Polizeioberkommissarin in Bremen-Nord. Seit Anfang des Monats ist sie Kontaktpolizistin in der Polizeiwache an der Mühlenfeldstraße in Oberneuland. „Als klar war, dass ich die Stelle in Oberneuland bekomme, habe ich erst einmal gemeinsam mit meinem Mann den Stadtplan herausgeholt, um zu schauen, wie mein künftiger Arbeitsweg aussieht“, erzählt die 54-Jährige. Der ÖPNV sei dabei schnell als Option ausgeschieden, weil es unterm Strich zu aufwendig geworden sei, sagt sie. Deshalb fahre sie nun immer mit dem Auto zur Arbeit.

Hinrich Blechschmidt freut sich über die Verstärkung in der Oberneulander Wache. Knapp anderthalb Jahre war er hier der alleinige Diensthabende und ist erleichtert, „dass die Arbeit jetzt auf zwei Paar Schultern verteilt wird“. Die Größe des Stadtteils sei nicht zu unterschätzen, sagt er, und ebenso wenig die Wege, die man hier mitunter am Tag zurücklege, wenn man alleine im Dienst sei.

Bis zu ihrem Amtsantritt an der Mühlenfeldstraße war Claudia Winkler fast ausschließlich im Streifenwagen unterwegs. Das bedeutete: Schichtdienst. Einer der Gründe, aus denen sie sich als Kontaktpolizistin im Tagesdienst mit Gleitzeit beworben hat. Doch genau daran müsse sich ihr Körper jetzt erst einmal gewöhnen. „Das ist schon ein großer Unterschied“, erzählt sie, wenngleich sie insbesondere die Nachtschicht perspektivisch bestimmt nicht vermissen werde.

Auch ihre Arbeitsschwerpunkte seien in Oberneuland deutlich anders gelagert als im Bremer Norden, sagt Winkler. Dort seien Einsätze in sozialen Brennpunktgebieten keine Seltenheit gewesen, und im Zuge dessen habe sie die obligatorischen Einsatzberichte verfassen müssen. In Oberneuland indes liege der Schwerpunkt insbesondere jetzt in der dunklen Jahreszeit klar im Bereich der Einbruchsprävention. Dabei werde sowohl auf Sicherheitsmängel geachtet und hingewiesen, als auch mit wachsamem Blick durch die Straßen patrouilliert, um auffällige Vorgänge zu überprüfen.

Prävention wird auch künftig ein Schwerpunkt für Claudia Winkler bleiben. Allerdings nicht nur in Bezug auf Schutz vor Einbrechern, sondern vor allem, um Kinder für Gefahren im Alltag zu sensibilisieren. Seit zwölf Jahren ist sie einmal pro Woche bei der Präventionspuppenbühne der Polizei im Einsatz, um Grundschülern des ersten und zweiten Jahrgangs spielerisch zu erklären, worauf sie im Straßenverkehr unbedingt achten müssen. Fast ebenso lange ist sie schon für das Präventionsprojekt „Kinder stark machen“ im Einsatz. Für das kommende Jahr hat sie sich vorgenommen, das Projekt „Nicht mit mir“ für Schüler der fünften und sechsten Klassen in Oberneuland zu etablieren. Hier sollen die Kinder lernen, Gefahren zu erkennen, möglichst früh zu reagieren und gewaltfrei einen Weg aus einer bedrohlichen Situation zu finden, erklärt die Mutter zweier erwachsener Kinder.

Wie genau Claudia Winkler und Hinrich Blechschmidt sich die Arbeit in Oberneuland künftig aufteilen werden, wissen sie im Moment noch nicht. „Vielleicht teilen wir uns nach Arbeitsbereichen auf, vielleicht aber auch nach Straßen – das muss sich mit der Zeit entwickeln“, sagt Winkler. Fest stehe auf jeden Fall schon jetzt, dass sie beim Projekt „Nicht mit mir“ als Team auftreten werden, betont die Kontaktpolizistin.

Was sich im Laufe der Zeit in Oberneuland ebenfalls erst noch entwickeln muss, ist Winklers soziale Vernetzung. Nach knapp drei Jahrzehnten in Bremen-Nord sei sie dort Teil eines großen Netzwerks gewesen – das müsse sie sich in Oberneuland jetzt neu aufbauen. Schwer falle ihr das nicht. „Ich mag den Umgang mit Menschen sehr“, betont sie. Erste Kontakte habe sie auch bereits geknüpft: beim Besuch des Nikolaus‘ an der Grundschule. „Außerdem kamen an diesem Tag zahlreiche Nikolausläufer zu uns in die Wache und haben teils sehr ausgefallene Lieder und Gedichte vorgetragen“, erzählt sie. „Somit war es für mich ein sehr schöner, stimmungsvoller Start in Oberneuland.“

Regelmäßig antreffen können die Oberneulander Claudia Winkler auf der Wache zu den festen Sprechzeiten der Kops: dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Einmal pro Woche werde ihr Stuhl allerdings voraussichtlich leer bleiben, da sie nicht in Vollzeit, sondern mit 34 Wochenstunden in Oberneuland beschäftigt sei. Konkret auf den Stadtteil beworben hat sich Winkler nicht – denn das sah die Ausschreibung gar nicht vor. „Ich habe mich auf einen Pool für Kontaktpolizisten beworben und anschließend erfahren, dass ich für Oberneuland eingeteilt worden bin." Eine Entscheidung, mit der sie sehr zufrieden sei. Dass sie sich hier schnell einleben werde, stehe für sie schon angesichts des überaus netten Empfangs durch den Kollegen Blechschmidt, den Oberneulander Beirat und Ortsamtsleiter Matthias Kook außer Frage.