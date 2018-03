Über 700 (PETRA STUBBE)

In diesem Jahr sei er besonders zufrieden, sagt er. Auch die Natur habe mitgespielt: „Die gelben Blumen unterm Strauch blühen noch dazu“, sagt Steckbeck. Es ist das siebte Jahr, in dem er den Busch schmückt. Und das ist nicht unentdeckt geblieben. Regelmäßig werde er auch darauf angesprochen und bekomme sogar Geschenke mitgebracht – wie sollte es anders sein – Ostereier. Mittlerweile hängen davon 740 Stück im Strauch, für Steckbeck offenbar noch nicht genug: „Es geht langsam in Richtung 1000“, sagt er.