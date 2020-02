Das Ablegen von Müll sei in Gröpelingen ein viel größeres Problem als im Bereich der Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt, berichtet ein Vertreter des Ordnungsdienstes. (Christina Kuhaupt)

Kundenstopper, Straßenmusik, Alkohol in der Öffentlichkeit, E-Roller oder Fahrräder in Fußgängerzonen oder auf Gehwegen: Der Ordnungsdienst steht vor allerlei Herausforderungen. Wie sich die Mitarbeiter bewährt haben und auf welche Schwierigkeiten und Probleme sie in ihrem täglichen Dienst stoßen, darüber gaben Vertreter der verschiedenen Ressorts auf einer gemeinsamen Sitzung der Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt Auskunft.

19 Kräfte gehen derzeit für den Ordnungsdienst durch die Straßen, weitere 14 Personen werden gerade ausgebildet, um in drei Monaten den Außendienst zu verstärken: Das berichtete Uwe Papencord, Leiter der Abteilung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Verantwortlicher für den Ordnungsdienst. „Außer am Sonntag sind wir immer im Dienst. Es sind immer zwei Personen, die von 7 bis 15 Uhr und von 12.30 bis 22 Uhr arbeiten, im Sommer bis 24 Uhr. Und bei Veranstaltungen wie die Breminale auch darüber hinaus“, berichtete er.

Auf die Frage, wie der Ordnungsdienst der Vermüllung am Osterdeich im Sommer Herr zu werden gedenke, antwortete er, Gespräche führen in Verbindung mit einer eventuellen gebührenpflichtigen Verwarnung, so sei die Vorgehensweise. Die von Anwohnern beobachtete Tendenz einer Vermüllung des Viertels konnte er indes nicht bestätigen: Zwar habe der Ordnungsdienst auch hier mit Müllablagerungen zu tun, dieses Phänomen sei jedoch in Gröpelingen massiver ausgeprägt.

Seit Jahren insbesondere im Viertel ein großes Thema ist die Außenbestuhlung der Gastronomie. Hier werden seit geraumer Zeit die Areale der Bestuhlung durch weiße Punkte auf dem Pflaster eingegrenzt. „Die Markierungen sind nicht das Problem, sondern die Genehmigungen und die werden vom Bauressort vergeben. Wir haben Verstöße weitergegeben, doch im Großen und Ganzen waren die Gastronomen zugänglich und einsichtig.“

„Wir sind nicht die Müllsheriffs“

Stefan Schafheitlin von der Initiative Leben im Viertel (Liv) wunderte sich indes: „Ich bin überrascht, dass sie das Müllproblem so nebenbei erwähnen. Ich sehe oft Müll über mehrere Tage liegen.“ Zudem seien die Zeiten, in denen der Ordnungsdienst unterwegs ist, zu unbestimmt: „Die Verstöße treten im Viertel eher in den Abend- und Nachtstunden auf.“ Die Zeiten seien angepasst worden, antwortete Uwe Papencord, bei 19 Mitarbeitern könne man nicht mehr verlangen. Und: „Wir sind nicht die Müllsheriffs der Stadt.“

Schulungen gab es auch im Bereich des Glücksspiels, konnte ein Vertreter des Senators für Inneres berichten. Seit Januar 2020 könnten Veranstalter von Sportwetten nun in Hessen eine Konzession beantragen, anschließend dann in Bremen Erlaubnisse für den Betrieb von Wettvermittlungsstellen: „Das soll im März losgehen, das Ordnungsamt ist für die Kontrollen zuständig“, sagte er. Es habe aber bereits Kontrollen am Bahnhof, im Viertel und in der Neustadt gegeben, „Wettautomaten in Kiosken sind nicht mehr erlaubt, Wettbüros müssen mindestens 250 Meter von Schulen entfernt sein.“ Zudem dürften in einem Gebäudekomplex nicht mehr mehrere Wettstätten vertreten sein, sagte Marita Wessel-­Niepel vom Wirtschaftsressort. Und auch Speisen und Getränke dürften dort nicht mehr ausgegeben werden: „Kontrolliert wird das einmal im Jahr.“

Marion Skerra, Stadtplanerin im Bauressort, sagte zum Thema Außenbestuhlung, dass die Gastronomen die Baugenehmigung in diesem Jahr dem Ordnungsdienst vorzeigen müssten.

Joachim Musch (Grüne) meinte daraufhin, seine kritische Haltung gegenüber dem Ordnungsdienst könne nicht abgebaut werden: „Eigentlich müsste die Bauaufsicht die Baugenehmigungen kontrollieren und die betreffende Stelle die Wettbüros, ebenso bei der Verkehrsüberwachung. Ich finde die Beschäftigung mit dem Ordnungsdienst durch den Beirat völlig überdimensioniert gegenüber den Problemen, die der Beirat noch hat.“ Helmut Kersting (Linke) erwiderte, durch den Ordnungsdienst entstünden nun Problemlösungswege und Probleme würden sichtbar gemacht: „Aber Probleme lösen braucht ein wenig Zeit.“

In einem Beschluss begrüßte der Beirat Östliche Vorstadt anschließend die schrittweise Einführung des Ordnungsdienstes. Die ersten Erfahrungen seien positiv, insbesondere mit den vor Ort tätigen Mitarbeitern, die vermittelnd und deeskalierend wirken würden. Dennoch solle der Ordnungsdienst personell weiter aufgestockt werden, um eine ausreichende Präsenz in den Stadtteilen sicher zu stellen. Die Schnittstellen zu anderen Zuständigkeitsbereichen sollten überarbeitet und angepasst und die Markierungen der Außenbestuhlung sowie das Aufstellen der Kundenstopper durch den Ordnungsdienst überwacht werden. Darüber hinaus fordert der Beirat eine enge Absprache und Verzahnung mit anderen Diensten wie zum Beispiel der Straßenreinigung. Und auch die Schaffung eines gemeinsamen Ordnungsdienstes für Gewerbeaufsicht und für ordnungspolitische Angelegenheiten fordert der Beirat. „Der Quartierservice ist zusätzlich zur Stadtreinigung erforderlich“, heißt es weiter. „Hinsichtlich der Finanzierung sind entsprechende Lösungen zu finden. Zudem müssen dann die Schnittstellen zur Stadtreinigung und zum Ordnungsdienst strukturiert entwickelt werden.“