Einträchtig nebeneinander: (v.l.) Heiner Hautau, Dietmar Stadler, Heinz-Adolf Wolters und Hansjörn Hintmann. (Fotos: PETRA STUBBE)

Zum achten Mal hat der Bürgerverein Horn-Lehe zu seinem Neujahrsempfang in das Hotel Landgut Horn eingeladen. Der Vorsitzende Heiner Hautau begrüßte 85 geladene Gäste, darunter Vertreter der Vereine, Schulen, Sozialeinrichtungen und der Stadtteilbücherei, sowie Beiratssprecherin Heike Menz, Beiratsmitglieder und Vertreter der Parteien.

Ortsamtsleiterin Inga Köstner ging in ihrer Ansprache auf die baulichen Großprojekte im Mühlenviertel ein, wo mit der neuen Stadtteilfiliale der Sparkasse Bremen den Bürgern ein Treffpunkt zur freien Nutzung entstehen würde. „Ein Geschenk für den Stadtteil, der über kein eigenes Bürgerhaus verfügt“, sagte sie. Ebenfalls als Zugewinn sah Köstner den Neubau des Horner Bades. Während in vielen Kommunen die Bäder aus Kostengründen geschlossen werden, bekomme Horn-Lehe in den nächsten Jahren mit einem neuen Hallenbad und neu gestaltetem Freibad ein weiteres Geschenk. Diese Aussage der Ortsamtsleiterin wurde vom Publikum nicht uneingeschränkt geteilt.

Flüchtlingssituation entspannt

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr fand Hautau viele Worte des Lobes, sparte aber auch nicht mit kritischen Anmerkungen. So sei das Sommerfest in der Robert-Bunsen-Straße/Wilhelm-Röntgen-Straße mit mehr als 1000 Gästen ein voller Erfolg gewesen. Auch die Flüchtlingssituation im Stadtteil habe sich merklich entspannt. Die provisorische Unterbringung der Flüchtlinge in Zelten und die Inobhutnahme unbegleiteter Jugendlicher in den Containerbauten an der Berckstraße konnten beendet und die Bewohner in den Hotels Deutsche Eiche und Horner Eiche (inzwischen Bunte Eiche) untergebracht werden.

Einen schlechten Beigeschmack habe die Angelegenheit aber dennoch. So seien beide Hotels ohne vorherige Information relevanter Institutionen oder Personen in Horn-Lehe vollständig geräumt und die Bewohner anderweitig untergebracht worden. „Sie waren einfach weg!“, erinnerte sich Hautau. Dass dies nicht die einzige Fehlplanung der Bremer Sozialbehörde sei, die den Steuerzahler viel Geld koste, machte der Vorsitzende des Bürgervereins an weiteren Beispielen deutlich, drückte aber die Hoffnung aus, dass eine neue Legislaturperiode in der Bremer Politik vielleicht auch bessere Zeiten für die Steuerzahler bringen könnte.

„Beim Vollzug der Polizeireform erfolgte die Umverteilung von Serviceleistungen des Polizeireviers Horn-Lehe in das zentrale Kommissariat Vahr“, erklärte Hautau. Mit Öffnungszeiten von jeweils zwei Stunden am Vor- und am Nachmittag bei geringer Anzahl der Kontaktpolizisten bleibt für ihn die Kernfrage: „Wird dadurch weiterhin die Sicherheit der Bürger in unserem Stadtteil gewährleistet?“

Als Festredner erörterte Landeskonservator Georg Skalecki das breite Spektrum der Arbeit des Landesamtes für Denkmalpflege im Hinblick auf deren zwei Hauptaufgaben. Zum einen sei es die Inventarisierung, bei der alle Objekte erfasst werden, die unter Denkmalschutz gestellt werden. Zum anderen sei es die praktische Denkmalpflege, zu der die Betreuung, nötige Sanierungen und Umbauten der Objekte gehören, wie Skalecki anhand von Beispielen erklärte. So habe man die Reparatur der Horner Mühle im letzten Jahr, als Mühlenflügel, Welle und Windrose erneuert werden mussten, fachlich begleitet.

Denkmalpflege als öffentliche Aufgabe

Darüber hinaus sei es wichtig, die Öffentlichkeit zu informieren und klarzumachen, dass Denkmalpflege als öffentliche Aufgabe zur Erhaltung des kulturellen Erbes zu sehen sei. Dass dieser Punkt eine besondere ­Wertschätzung erlangt, zeige die rege Be­teiligung an Veranstaltungen wie dem bei allen Bremern beliebten „Tag des offenen Denkmals“ oder das Interesse an der Erneuerung des Rathausdaches im vergangenen Jahr. Bei Arbeiten an historischen Gebäuden, wie dem Rathaus aus dem 17. Jahrhundert, komme es auch vor, dass baugeschichtliche Daten korrigiert werden müssen, die in den Bänden der Schriftenreihe der Denkmalpflege für die Nachwelt festgehalten werden, erklärte der Landes­konservator den interessiert zuhörenden Gästen.

Zu guter Letzt übernahmen Heiner Hautau und Heinz-Adolf Wolters, stellvertretender Vorsitzender, die Ehrung zweier ehrenamtlich tätigen Bürger, die seit Jahrzehnten in Horn-Lehe wohnen, für ihren verdienstvollen Ein­satz: Dietmar Stadler, geboren 1928, begann 1994 seine Beiratstätigkeit als „Sachkundiger Bürger“ und vertritt seit 2007 als Seniorenbeauftragter und Delegierter den Beirat in der Bremer Seniorenvertretung, wo er in den Arbeitskreisen Bauen, Wohnen, Verkehr und Politik mitwirkt. Unter anderem war er Mitglied der Deputation für Sport in der Bremischen Bürgerschaft und von 2002 bis 2006 Fraktionsvorsitzender und ordentliches Beiratsmitglied. Der gelernte Sozialpädagoge ist Mitglied im Kirchenvorstand der Gemeinde Horn, wo er Fahrten für die Jugendlichen zu den KZ-Gedenkstätten organisiert, und seit 2011 Mitglied im Bürgerverein.

Hansjörn Hintmann, Jahrgang 1935, ist seit 1983 Mitglied des Beirates und setzt sich im Beiratsausschuss „Bildung“ insbesondere für die Belange Schulen, Soziales, Sport und Kultur unter anderem auch als deren Sprecher ein. Als Seniorenvertreter des Beirates Horn-Lehe kümmert er sich seit vier Jahren gemeinsam mit Stadler um die Belange der Senioren in Horn-Lehe.