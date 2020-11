Sebastian Mannl, Leiter des Amtes für Straßen und Verkehr, hat mit dem Horn-Leher Verkehrsausschuss die Probleme im Stadtteil besprochen. (Frank Thomas Koch)

Sebastian Mannl hat sich dem Horn-Leher Verkehrsausschuss am vergangenen Montag als neuer Leiter des Amts für Straßen und Verkehr (ASV) vorgestellt. Die Ortspolitiker nutzten die Gelegenheit, den 42-Jährigen nach dem aktuellen Sachstand zu den diversen verkehrspolitischen Problemthemen im Stadtteil zu befragen.

Leher Heerstraße

Zum Fußgängerüberweg an der Leher Heerstraße berichtete Mannl, dass sich die Verkehrsunfallkommission des Themas angenommen habe. Das Kernproblem des unfallträchtigen Übergangs sei noch immer unklar, weshalb es bei den Überlegungen nicht länger um eine Optimierung, sondern um Alternativen gehe. „Wir werden verschiedene Ansätze prüfen“, sagte Mannl und nannte als Beispiel eine Mittelinsel – aber auch eine Ampel sei denkbar.

Marcusallee

Auch bezüglich der vom Beirat geforderten Temporeduzierung von 50 auf 30 Stundenkilometern in der Marcusallee tut sich etwas. Obwohl hier eine Förderschule, Seniorenresidenz und Kitas zu den Anliegern gehören, wurde dem Tempo-30-Antrag seinerzeit eine Absage erteilt, da die Auswirkungen auf die Buslinie 31 laut BSAG erheblich wären. Daher habe man nun gemeinsam einen Kompromiss ersonnen, teilte Mannl mit. Zwischen 6 und 20 Uhr soll in der Marcusallee künftig Tempo 30 gelten, da der Bus in dieser Zeit ohnehin keine 50 Stundenkilometer erreiche. Von 20 bis 6 Uhr gelte weiterhin Tempo 50, damit der BSAG keine Nachteile entstünden.

Am Brahmkamp

Die Verkehrsberuhigungsmaßnahme Am Brahmkamp wartet seit knapp vier Jahren auf Vollendung. Bislang besteht die Vorrichtung zur Verengung der Straße nur einseitig – das Pendant auf der gegenüberliegenden Straßenseite lässt bis heute auf sich warten. Sporadische Nachfragen beim ASV seien bislang folgenlos geblieben, berichtete Ortsamtsleiterin Inga Köstner. Mannl erklärte, er habe bislang keine Kenntnis von der Angelegenheit, werde den Hinweis des Ausschusses aber mitnehmen.

Straßennamen

Zur lang diskutierten Umbenennung der Hinrich-Wriede-Straße in „Achterhook“ teilte Mannl mit, dass dies straßenrechtlich problemlos möglich sei – vorausgesetzt, alle Eigentümer erklärten sich schriftlich damit einverstanden. Deren Unterschriften lägen bislang noch nicht vollständig vor. Dem Ansinnen des Beirats, den Fuß- und Fahrradweg zwischen der Riensberger Straße und der H.-H.-Meier-Allee „Magdalene-Thimme-Weg“ zu taufen, stünde im Grunde nichts im Wege, sagte der ASV-Leiter. Es müsse lediglich gemeinsam mit dem Umweltbetrieb vor Ort abgestimmt werden, wo genau der Weg in Höhe der H.-H.-Meier-Allee ende.

Berckstraße

Zum Dauerbrenner des Verkehrsausschusses, der seit Jahren geforderten Sanierung der Berckstraße, berichtete Mannl, dass sich das ASV mit dem Betreiber des Supermarktes Lestra im Frühjahr auf einen Termin für die Maßnahme verständigen werde. Dies sei nötig, da der Zulieferverkehr über den betreffenden Abschnitt der Berckstraße laufe. Die rund zweiwöchige Sanierungsmaßnahme sei aktuell für die zweite Hälfte kommenden Jahres geplant. Der Ausschuss ersuchte Mannl, dringend auch entsprechende Planungen für den hinteren Teil der Berckstraße in Höhe des TV Eiche Horn voranzutreiben, der mindestens so starken Sanierungsbedarf habe wie der vordere.