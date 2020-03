Andreas Fühßer (Zweiter v. r.) erklärt die DRK-Rettungswache. (PETRA STUBBE)

Dieser Termin stand bereits vor dem Corona-Virus auf dem Programm: Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) besuchte die Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am St.-Joseph-Stift. Ob da Erinnerungen an alte Zeiten wach werden? „Ich war damals, 1985, 20 Monate Zivildienstleistender bei den Johannitern“, kann Bovenschulte berichten. Im Raum Hildesheim war das und damals hätten zwei Zivis die Besatzung eines Rettungswagens ausgemacht, ohne Hauptamtliche. „Wir fuhren damals alle Unfälle an, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Gut, dass sich das weiterentwickelt hat.“Inzwischen fährt der Rettungsdienst unter der Führung der Feuerwehr und ist ein Zusammenschluss von Feuerwehr, DRK, Malteser und Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), kann Andreas Fühßer, Bereichsleiter des Rettungsdienstes beim DRK, berichten.

Drei Rettungswagen sind in der DRK-Rettungswache am Krankenhaus St.-Joseph-Stift stationiert und bedienen die Bereiche Stadtmitte, Schwachhausen, Horn-Lehe, Vahr, Findorff, Östliche Vorstadt und Hastedt. Der Standort ist mit 24 Kollegen besetzt, pro Jahr gibt es rund 10 700 Einsätze. „Eine absolut schwierige und herausfordernde Arbeit“, erkennt auch Bovenschulte den Einsatz der Mitarbeiter an.

Arbeit mit Herausforderungen

Bei der anschließenden geplanten Besichtigung der Rettungswagen zeigt sich dann, wie herausfordernd diese Arbeit ist, denn alle drei Wagen sind auf der Straße, die Halle ist leer. „Die Kollegen sind eigentlich ständig unterwegs“, sagt Fühßer. Wobei die leere Wagenhalle über einen Umstand nicht hinwegtäuschen kann: „Die Wache ist 13 Jahre alt und platzt inzwischen aus allen Nähten.“ Und noch ein Umstand beschäftigt ihn: „Wir kommen mit den Einsätzen nicht mehr hinterher – wenn zwei Haarwurzeln jucken, rufen viele Leute bereits den Rettungswagen.“ Das belaste dann die Krankenhäuser, fügt Bovenschulte hinzu.

Eine Belastung stelle auch die Ausbildung des Nachwuchs es dar. „Früher hatten wir Zivis, da haben wir viele hinterher als Ehrenamtliche gewinnen können. Doch Zivis gibt es nicht mehr. Nun dauert die Ausbildung drei Jahre. Wir können aber leider nicht 20 Leute gleichzeitig ausbilden, dazu haben wir nicht die Kapazitäten.“ Interesse bestehe jedoch: „Wir haben vier Ausbildungsstellen ausgeschrieben und in diesem Jahr 254 Bewerbungen.“ Andreas Bovenschulte sagt abschließend: „Meines Erachtens hat sich die Qualität sehr verbessert. ,Früher war alles besser‘ stimmt hier definitiv nicht.“