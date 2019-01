Nordische Bless- und Weißwangengänse (links) bevölkern derzeit die Ochtummündung im Niedervieland. Graureiher (oben) haben den Kuhgrabensee zu ihrem Rastplatz erklärt. (Gerbracht/Stubbe)

Der Winter ist die Zeit der Gastvögel. Über Wochen oder Monate besiedeln sie die weiten, offenen Grünlandflächen und Gewässer im Bremer Raum. Wenn es im Norden Skandinaviens oder in Sibirien so eisig wird, dass kein Futter mehr zu finden ist, verlassen viele Arten unter den Gänsen, Schwänen und Enten ihre Brutgebiete und ziehen in Regionen, die für sie „der Süden“ sind, und fliegen oft über Tausende von Kilometern.

Der Bremer Raum mit seinem ausgedehnten Feuchtgrünlandgürtel, vielen Gräben, Baggerseen, aber auch den Flüssen Weser, Ochtum und Wümme ist ein bedeutendes Rastgebiet, und einige Flächen haben europaweite Bedeutung.

In den feuchten Niederungen finden Vögel nicht nur Nahrung, sondern auch große, ungestörte Flächen. Der Wert vieler Grünlandgebiete wird noch dadurch gesteigert, dass künstlich Wasser in die weiten Areale gelassen wird: Überstautes Grünland ist ein Magnet für Scharen von Zugvögeln – so lange es nicht friert.

Wir zeigen, welche Gebiete in Bremen derzeit lohnend für Ausflüge sind, bei denen sich die Rastvogelwelt erleben lässt. Dazu haben wir drei Experten vom BUND Bremen befragt, die regelmäßig in den Gebieten die Vögel zählen. „Im Januar lassen sich in vielen Bremer Flächen Rastvögel in teils erheblichen Mengen beobachten“, sagt Joachim Seitz, Vogelkundler beim BUND, „doch das kann sich schnell ändern: Falls es noch einmal richtig kalt werden sollte, werden viele Arten in schnee- und eisfreie Gebiete abwandern.“

Doch der Klimawandel macht sich auch in der Vogelwelt bemerkbar: „In den Wümmewiesen sind die nordischen Schwäne in den letzten Jahren deutlich seltener geworden“, sagt Joachim Seitz, Vogelkundler beim BUND. „Zwergschwäne haben deutlich abgenommen, und die Singschwäne ziehen nicht mehr so weit wie noch vor einigen Jahren. Aber auch Wintergäste wie Gänsesäger, Rauhfußbussard oder Sumpfohreule zeigen eine abnehmende Tendenz – das liegt vor allem an der zunehmend milden Witterung in ihren Brutgebieten im hohen Norden.“ Wenn dort höhere Temperaturen herrschen, verzichten offenbar viele Vogelarten auf die anstrengenden, kräftezehrenden Flüge nach Norddeutschland. Auf der anderen Seite wirken sich die inzwischen weitgehend schnee- und eisfreien Winter hierzulande positiv auf rastende Gänse- und Entenvögel aus, von denen viele häufiger geworden sind, so Joachim Seitz.

Weser ist Eldorado für Enten

Zunahmen verzeichnen die Vogelkundler vor allem bei Gänsen: „Graugänse, die in Deutschland einmal fast ausgestorben waren, haben sich deutlich erholt, das gilt aber auch für die Blessgänse aus dem hohen Norden“, weiß der Experte. Wer diese beiden Arten, aber auch Kanada- und Weißwangengänse beobachten möchte, macht am besten einen Ausflug in die Borgfelder und Oberneulander Wümmewiesen. Das Zuggeschehen ist jedoch eine höchst dynamische Angelegenheit: „Die Weißwangengans war ursprünglich ein typischer Rastvogel der Küsten. Doch ihre Rastplätze wandern seit einigen Jahren zunehmend ins Binnenland und sie ist inzwischen auch im Bremer Raum zu finden“, sagt Joachim Seitz.

Gegenüber den flach überstauten Grünlandflächen bildet die Weser in dieser Jahreszeit ein El Dorado für zahlreiche Entenarten: Im tieferen Wasser des Flusses halten sich vor allem tauchende Enten auf, die am Gewässergrund nach Nahrung suchen. Gute Standorte sind derzeit das Weserwehr, der Werdersee, die Neue Weser und der Neustädter Hafen und der Holzhafen.

„Merkwürdigerweise kommen derzeit in den Wümmewiesen keine Kraniche vor“, ist Joachim Seitz aufgefallen. Er vermutet, dass die Silvesterknallerei die großen Vögel vertrieben hat. Sie halten, ebenso wie Gänse, den Lärm für Schusswaffen und nehmen davor Reißaus.

Die Borgfelder Wümmewiesen bieten mit ihren ausgedehnten Feuchtgrünlandflächen nicht nur Gänsen ein Refugium, in den Gräben halten sich zur Zeit auch mehrere Entenarten wie Krick-, Spieß- oder Löffelenten auf, und mit etwas Glück könne man auch Seeadler beobachten, so Joachim Seitz.

Für Bremen links der Weser empfiehlt Vogelkundlerin Karin Menke vom BUND derzeit vor allem den Rastpolder Duntzenwerder beim Ochtumsperrwerk. „Dort halten sich in diesen Wochen zahlreiche Pfeifenten, Sing- und Zwergschwäne auf, und von den Weserdeichen bieten sich hervorragende Beobachtungsmöglichkeiten“, sagt Karin Menke. Wer im Süden Bremen vor allem Blessgänse sehen will, wird in der Ochtummündung oder im Grünland des Niedervielands fündig. An diesen Stellen sind laut Menke aktuell über 1000 Tiere zu sehen.

Tausende Blessgänse im Blockland

Diese hohen Zahlen werden derzeit nur noch vom Blockland übertroffen, dem großen Grünland nördlich des Bremer Siedlungsbereichs: „Zwischen 5000 und 8000 Blessgänse rasten dort, die besonders von der Blocklander Hemmstraße aus gut zu sehen sind“, weiß Gebietskenner Arno Schoppenhorst vom BUND. Ein Exot aus der Welt der Gänsevögel, die Kanadagans, lässt sich derzeit in 150 bis 200 Exemplaren im Oberblockland am Gerold-Janssen-Weg gut beobachten. Auffällig häufig seien in diesem Jahr die Graureiher und die Silberreiher, sagt Arno Schoppenhorst, und der Kuhgrabensee ist ein guter Ort, um Pfeifenten in Mengen zu sehen.

Wenn der Winter zu Ende geht, werden in vielen Grünlandflächen die Wasserstände wieder abgesenkt. Schließlich sollen sie von der Landwirtschaft genutzt werden können. Dann aber lösen andere Arten die Gastvögel ab, die nicht minder schutzwürdig sind: Uferschnepfen, Kiebitze oder Brachvögel beginnen schon im zeitigen Frühjahr in den noch nassen Flächen mit dem Brutgeschäft.