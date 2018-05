Früh auf war Fritz Ibold, der Interessierte kürzlich auf Vogelstimmenexkursion durch Muhles-Park führte. (Marie Bornickel)

„Da vor uns – der perlende Gesang eines Rotkehlchens. Und da hinten links sitzt ein Zaunkönig.“ Fritz Ibold hebt die Hand. Die kleine Besuchergruppe, die es am frühen Sonnabendmorgen in den Muhles-Park verschlagen hat, bleibt stehen und lauscht aufmerksam. Einen kurzen Moment dauert es, bis jeder der Vogelbeobachter die Rufe lokalisieren kann. Dann versuchen sie, die rufenden Tiere mit ihren Ferngläsern zwischen dem Geäst der Parkbäume auszumachen. Nach einigen Minuten fast andächtigen Hineinhörens in den frühen Morgen setzt die Gruppe ihren Weg fort. Eingeladen zur Vogelstimmenführung in den Oberneuenlander Park hat der Verein Nordwest Natur, der sich seit 1999 für den Umweltschutz in Bremen und umzu einsetzt. Ihr Ziel ist es, die charakteristische Tierwelt zu schützen und wieder anzusiedeln.

„Nordwest Natur hat mich aufgegabelt“, sagt Ibold halb im Scherz. "Jetzt mache ich die Führungen seit drei, vier Jahren“. Der Berufsvogelkartierer gibt sein Wissen gerne an Laien weiter. Bei Vogelstimmen kann ihm niemand so schnell etwas vormachen. Ibold kann nicht nur die Stimmen den einzelnen Arten zuordnen, sondern auch zwischen Kommunikationsruf oder Gesang unterscheiden. „Der Vogelgesang ist bei mir ins Unterbewusstsein gewandert.“ Besonders beeindruckt ist der Mann mit der olive-grünen Schirmmütze vom Fitis. Der Vogel bringt nur knappe zehn Kilogramm auf die Waage, schafft es aber dennoch, im Herbst bis nach Südafrika zu fliegen. „Eine enorme Leistung“, kommentiert der Vogelfreund, der selbst gerne auf den afrikanischen Kontinent reist. Jetzt, im Mai, ist der Zilp-Zilp-Gesang des Fitislaubsingers deutlich in den Bremer Parks zu vernehmen.

Der Ruf, auf den die Frühaufsteher warten, ist bisher noch nicht erklungen. „Die Lerche hört man leider nur noch selten. Eine Singdrossel habe ich heute aber auch noch gar nicht gehört“, stellt Ibold kurze Zeit später verwundert fest. „Die waren hier früher sehr häufig.“ Die heimischen Vogelarten werden weniger – das sei ein Trend, den Ibold in den letzten Jahren nicht nur im Muhles-Park, sondern im gesamten Bremer Umland verzeichnen kann. „Der Priol war hier früher zum Beispiel recht oft zu beobachten“, erzählt er, „den habe ich schon lange nicht mehr gehört.“ Fast entschuldigend wendet er sich an seine Besuchergruppe: „Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht enttäuscht.“ „Wenn, dann garantiert nicht von ihnen!“, beruhigt ihn einer der Gäste. Der einzige Vogel, dessen Population nicht schrumpft, sei der Buchfink. „Den hört man immer noch überall singen“, so Ibold, „Warum das so ist, kann ich nur vermuten. Vielleicht, weil der Buchfink fast überall brütet.“ Auch Gäste aus dem Ausland trifft man immer öfter in den heimischen Parks an. Zu ihnen zählt die Nilgans. Ursprünglich stammt der Wasservogel vom afrikanischen Kontinent, jetzt trifft man ihn auch in Bremen an. „Man geht davon aus, dass die Nilgans hier aus den Niederlanden kommt. Dort sind die Vögel freigesetzt worden und haben sich dann ausgebreitet“, weiß der Vogelkundler.

Zu beobachten gibt es dann aber doch noch das ein oder andere Naturspektakel. Auf einer kleinen Insel brüten Gänse. In einem Busch nebenan kämpfen zwei Ringeltauben miteinander. Zum Ende haben die Spaziergänger dann auch noch ein wenig Glück. Kurz vor dem Parkausgang ist dann doch noch der Ruf einer Singdrossel zu hören.

Weitere Informationen

Wer selbst einmal unter fachkundiger Anleitung der heimischen Vogelwelt nachlauschen möchte, kann dies im Juni tun. Nordwest Natur bietet im Sommer weitere Führungen durch die Bremer Vogelwelt an, auch für Bremer, die lieber in späteren Stunden auf Vogelsuche gehen wollen: Am Freitag, 8. Juni, ab 21.30 Uhr führen Werner Eikhorst und Joachim Seitz auf die Spuren des Wachtelkönigs. Treffpunkt für die nächtliche Exkursion ist die kleine Wümmebrücke an der Borgfelder Landstraße. Wissenswertes rund um die Landschaft an der Blocklander Wümme berichtet Gunnar Oertel am Sonnabend, 19. Mai, seinen Gästen. Von 15 bis 18 Uhr lässt er die vielfältigen Verbindungen zwischen Mensch und Wümme lebendig werden. Interessierte können sich unter 71006 anmelden.