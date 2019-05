Ein besonders feines Exemplar beim Oberneulander Oldtimerfest: der Bentley-Rennwagen aus dem Jahr 1928. (PETRA STUBBE)

Altehrwürdige Fahrzeuge waren am Sonntag wie alle zwei Jahre in Oberneuland unterwegs und auf der grünen Festwiese an der Rockwinkeler Heerstraße zu bestaunen. Mehr als 120 klassische Oldtimer –von Alfa-Romeo bis Jaguar, von Bentley bis Rolls Royce – waren frisch herausgeputzt am Start.

Die Veranstalter des Oberneulander Oldtimerfests, Tanja Sörensen und Marco Trey, hatten noch am Vortag mit ihrem 30-köpfigen Team beim Aufbau von Zelten und Gastronomie-Ständen ziemlich bange in den Regenwolken-Himmel geschaut. Aber am Sonntagmorgen verbreitete sich mit dem Sonnenschein sofort gute Laune, auch wenn die Luft recht kühl war. Für die beiden jungen Organisatoren ist es das zweite Oldtimerfest unter ihrer Regie. Sie engagieren sich mit viel Herzblut, setzen weiterhin auf das seit über zehn Jahren bewährte Konzept als Mischung aus stilvoller Oldtimer-Rallye, Traktoren-Parade und Dorffest für die ganze Familie. Und sie führen auch die Tradition fort, den Großteil des Erlöses einer lokalen sozialen Einrichtung zu spenden. Diesmal soll das Kinderhospiz Jona profitieren. „Für uns ist es wichtig, mit diesem Event und unseren Sponsoren stets Kinderprojekte zu unterstützen“, versichert Tanja Sörensen. Dabei rechnet sie wieder mit einer Spendensumme von mehreren Tausend Euro.

Bei den Teilnehmern der Rallye war aber zunächst die Frage wichtig: Funktioniert die Technik, springt das Auto an? Für Fahrer und Autofans ist es doch immer wieder faszinierend, wenn sich die Fahrzeuge mit ihren speziellen Geräuschen gemächlich in Bewegung setzen. „Es ist toll, was die Automobil-Ingenieure vor 70 bis 100 Jahren mit hoher Qualität kreiert und entwickelt haben“, begeistert sich ein Zuschauer. Neben den Klassikern von Mercedes, Cadillac, Volkswagen oder Fiat waren natürlich auch Borgward-Pkw aus der Hansestadt dabei. Lutz Howald, Senior-Dachdeckermeister aus Oberneuland, kam wieder mit seiner silberfarbenen Borgward Isabella, die nach seinen Angaben schon 500 000 Kilometer auf dem Tacho hat. Ab 11 Uhr führte die Orientierungsfahrt mit den historischen Oldtimern über 23 Kilometer an Land- und Heerstraßen entlang, über Deiche und Wege, vorbei an Höfen und Fachwerkgebäuden. Dabei waren von „Steuermann und Sozius“ an kleinen Zwischenstopps einige Aufgaben zu bewältigen. Beim Golfclub Oberneuland war ein Ratespiel vorbereitet und am Hof Kaemena ging es natürlich um Spargel: Wer schält die weißen Stangen am schnellsten und wie viel Spargel befindet sich in einer Feldkiste? Auch Jörg Florian und Partnerin, die mit ihrem schwarz-glänzenden Porsche 356 mitfuhren, hatten großen Spaß beim gemeinschaftlichen Lösen der Aufgaben.

Fahrer beim Slalom gefordert

Der Geschicklichkeitstest fand auf einem abgegrenzten Parcours auf der Wiese statt. Die Bewältigung der Hindernisse wurde von kleinen und großen Zuschauern mit Spannung beobachtet. Die Fahrer mussten dort unter Mithilfe des Beifahrers exakt im Slalom durchfahren, ohne Poller zu berühren. „Sowohl langsames Fahren und Präzision oder zügig-lässiger Stil können zu guten Ergebnissen führen“, sagt Veranstalter Marco Trey. Am Ende gab es eine Punktwertung, die Sieger erhielten Pokale. Zudem wählte das Publikum seine Lieblingsfahrzeuge, diesmal auf Platz 1: das Motorradgespann „Jawa 350“, Baujahr 1982.

Auf der Festwiese tummelten sich am Nachmittag rund 3000 Gäste. Eine Mischung ausgesuchter Gastronomie, Live-Musik und ein Kinderprogramm waren zu finden. Man traf sich an Tischen und Bänken für einen kurzen oder längeren Klönschnack bei Kaffee, Saft, Wein und Bier. Die kulinarischen Köstlichkeiten von „Flagman“ und das Kuchenbuffet vom Café Marie Lou waren dabei genau richtig.

Ein fester Bestandteil des Oldtimerfests sind die Pfadfinder „Götz von Berlichingen“ von der gegenüberliegenden Kirchen­gemeinde Oberneuland. Die engagierten Jugendlichen im Alter von 13 bis 20 Jahren ­hatten auch in diesem Jahr von Sonnabend auf Sonntag die Nachtwache für den Festplatz übernommen. Gruppenleiterin Vanessa Rolfs hatte mit Marc, Tobias und den anderen alles im Griff. Die Organisation der Übernachtung hatte trotz eisiger Temperaturen prima ­funktioniert, während des Festes war ein flaches Pfadfinderzelt mit Feuerstelle aufgebaut. Dort wurde mit den Kindern Stockbrot gebacken.

Nach der fetzigen Musik von „Emanuel – Der Boogiemann” und der feierlichen Siegerehrung fuhren die kostbaren Auto-Schätze ab 18 Uhr wieder in ihre heimatlichen Garagen.