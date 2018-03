Korrekt bekleidet: Anleiter und Teilnehmer bei der Ausbildung sogenannter "Neuimker" beim Imkerverein Bremen von 1875. (August-Wilhelm Schinkel)

Gegen Bienen kann wohl kaum jemand etwas haben – Sie produzieren keine Schadstoffe und keinen Abfall, keine Hinterlassenschaften, die man beseitigen muss. Um diese Nutztiere zu halten und zu vermehren, ist kein großflächiger Umbau der Landschaft nötig, wie etwa bei Hühnern, Schweinen oder Rindern in Massenhaltung, deren Futter oft aus Monokulturen stammt, die mit Pestiziden besprüht werden. Wer Bienen hält, muss diesen Staaten bildenden Insekten nur eine künstliche Behausung bieten und gewährleisten, dass genügend Blüten in der Umgebung sind, die Pollen und Nektar bieten. Und so ist auch die Honigproduktion ein naturnahes Geschäft, und heute offenbar im Trend. Auf dem Land und in der Stadt.

Herbert Koch mit seien 88 Jahren indes erinnert sich noch daran, wie es in Bremen mit der Imkerei in der Nachkriegszeit bestellt war. Es habe zwar damals fünf Imkervereine in Bremen gegeben, berichtet er. Doch die seien zunächst von der amerikanischen Besatzungsmacht verboten worden. Koch ist eines der Mitglieder, die dem Bremer Imkerverein besonders lange treu waren. Auf seiner letzten Versammlung ehrte sein Verein ihn als ältestes Mitglied. Er ist seit mehr als 70 Jahren Mitglied im Verein und somit schon länger Mitglied als mit seiner Frau verheiratet. Die hat ihn bei seiner Tätigkeit kraftvoll unterstützt: „Ohne Lebenspartnerin wäre das nicht gegangen“, sagt er. August-Wilhelm Schinkel vom Imkerverein, der Koch zum Dank eine Ehrenkurkunde überreicht, lobt in seiner Laudatio dessen überregionales Engagement im Deutschen Imkerbund. Koch habe das Berufliche mit dem Hobby verbunden und die Baulichkeiten auf unserem Lehrbienenstand und den Bienenspeicher verantwortet. Auch Schinkel weiß sich die Imkerei damals entwickelte. Bald nach dem Krieg setzte unter den Imkern ein Wandel in der Bienenhaltung, erzählt er. Statt der früher üblichen Körbe, in denen das Volk der Bienen sich dicht an dicht drängt, gingen die Imker in den Nachkriegsjahren mehr und mehr zu Magazinen über, das heißt Kisten, die oben und unten offen sind und in die Rähmchen, mit den Bienenwaben eingehängt werden. Darin drängeln sich die Honigbienen nun in streng vertikaler Ausrichtung, ein Wabenmuster hinter dem anderen. „Einige unserer neuen Mitglieder wollen auch experimentieren und bei der Bienenhaltung auch mal was Neues ausprobieren“, sagt Schinkel, „zum Beispiel kugelförmige Behausungen - wir bieten ihnen dabei Beratung an“, sagt er.

Historische Bienenfotos Imkerverein von 1875 // (August-Wilhelm Schinkel)

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hielten Imker noch eine Vielzahl von Bienenrassen, bis sich später die Unterart „Carnica“ durchsetzte, eine sehr sanftmütige Variante der Honigbiene. In den Nachkriegsjahren besaß ein Imker auch noch wesentlich mehr Bienenvölker als heute, „im Durchschnitt waren es zwölfeinhalb, heute sind es nur noch sechs“, weiß Schlegel. Das liege vor allem daran, dass sich die Gesellschaft in Deutschland gewandelt hat: Arbeit verdichtet sich, in mehr Partnerschaften sind beide berufstätig, und die Freizeitgestaltung wandelt sich. Dies habe dazu beigetragen, dass Imker heute weniger Bienenvölker halten als früher.

Schinkel schätzt, dass die Zahl an Hobbyimkern weiter steigt. „Bei uns kommen immer mehr neue Mitglieder hinzu – oft aus Naturschutzgründen“, sagt der Vorsitzende des Imkervereins Bremen, August-Wilhelm Schinkel. „Und deshalb werden wir in Zukunft unseren Service auch verbessern, indem wir einen neuen Gerätepark, zum Beispiel mit Honigschleudern, anschaffen.“ Schinkel rechnet damit, dass der Bremer Verein in diesem Jahr auf mehr als 300 Mitglieder anwachsen wird. Besonders viele jüngere Leute seien darunter, die aktiv etwas für Bienen und damit auch die Natur um uns herum tun wollen. „Viele müssen aber noch in den wichtigsten Dingen, die zur Imkerei gehören, unterwiesen werden“, sagt Schinkel, „zum Beispiel, indem man ihnen zeigt, wie aus den Waben der Honig herausgeschleudert wird.“

Herbert Koch vom Imkerverein (Jörn Hildebrandt)

Wer Bienenvölker auf dem Dach, hinter dem Haus oder im eigenen Garten hält, kann nicht nur eigenen Honig ernten, sondern sichert mit den Bienen auch die Bestäubung von Obstbäumen sowie zahlreicher Sträucher, Kräuter und Blumen, die zur Befruchtung auf Insektenbestäuber angewiesen sind - wobei Honigbienen schnell lernen, welche Blüten sie am effektivsten ausbeuten können und sich dann auf sie spezialisieren.

Neben jüngeren Imkern, die in den letzten Jahren dem Verein beitraten, kommen auch immer mehr ältere Menschen hinzu: „Wer in Rente geht, wünscht sich oft eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, die entspannend wirkt und bei der man Kontakt zur Natur hat“, sagt Schinkel, „da ist die Haltung von Bienen genau das Richtige.“

Verändert habe sich inzwischen aber auch die Umwelt: In den ländlichen Regionen haben sich die großflächigen Äcker mit Monokulturen breiter gemacht, gleichzeitig ist die Zahl blütenreicher Feldraine zurückgegangen. „Heute sind Bienenvölker in der Stadt gesünder als auf dem Lande“, sagt Schinkel, „denn hier steht für sie ein größeres Ressourcen-Angebot zur Verfügung.“ Viele Blüten bieten in Bremen besonders Hausgärten und Kleingärten, aber nur, wenn in ihnen genügend bienenfreundliche Blumen gedeihen. Pollen und Nektar sind jedoch nicht nur für Honigbienen Nahrungsressourcen, sondern auch für Wildbienen, von denen es in Deutschland knapp 600 Arten gibt - doch über die Hälfte von ihnen steht auf der Roten Liste. „Im Gegensatz zur Honigbiene haben die Wildbienen keine Lobby“, sagt August-Wilhelm Schinkel. Auch vor ihnen hat offenbar das große Insektensterben nicht Halt gemacht. Der Imkerverein Bremen von 1875 will sich auch für sie engagieren und um den Schutz der Wildbienen kümmern.