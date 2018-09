Zum dritten Mal zum Kürbiskönig gekürt: Dirk Müller (rechts) mit Moderator Alexander Falz. (PETRA STUBBe)

Oberneuland. Ein Stoffkürbis sitzt als Hut auf dem Kopf, echte große Kürbisse sind auf Strohballen ausgelegt, auf Bänken liegen kleine Kürbisse, um von Kindern ausgehöhlt zu werden, und selbst die Luftballons sind heute kürbisfarben – bei der Kürbiswette in Oberneuland drehte sich alles um das mal bleich gelbe, mal satt orangefarbene Fruchtgemüse, um den Schwersten unter den Schwergewichten zu küren. Wer ihn auf die Waage bringt, wird zum Kürbiskönig gekürt. Doch nicht nur der schwerste und größte, auch der kleinste, der schönste und der hässlichste Kürbis werden gekrönt. „Ich habe schon ein ziemlich verfaultes Exemplar gesehen“, sagt Engelbert Bornhöft, einer der Mitorganisatoren der Kürbiswette, „der hat gute Chancen, der hässlichste zu werden.“

„Alle, die mitgemacht haben, erhielten von uns drei Kürbiskerne zum Preis von zehn Euro“, sagt Dirk Müller. Aus den Startkernen wachsen die Pflanzen, die bis zum Spätsommer aus ihren Blüten am Boden Früchte bilden, die wegen ihrer fehlenden Süße nicht als Obst, sondern als Gemüse aufgefasst werden.

286,5 Kilogramm brachte bisher der schwerste Kürbis auf die Waage – würde dieser Rekord in diesem Jahr geknackt werden? Der heiße Sommer machte zwar diesmal reichlich Zuwässern nötig, doch die Wärme förderte auch das Wachstum der großen Früchte. Wenn die Kürbispflanze dann beschnitten wird, geht die ganze Kraft in eine Frucht, dann muss einfach ein Riesenkürbis entstehen.

„Und in diesem Jahr hatten wir keinerlei Probleme mit Schnecken wie 2017, das ein sehr feuchtes Jahr war“, sagt Dietmar Blendermann, der im letzten Jahr mit 203,9 Kilogramm die Wette gewann. Er wohnt auf einem Bauernhof in Grasberg, ohne Landwirtschaft zu betreiben und zieht die Kürbisse in seinem Garten heran. „Ich habe mich in diesem Jahr nicht besonders um die Kürbisse gekümmert“, sagt er, „trotz der Hitze habe ich wenig gegossen und die Pflanze auch nicht beschnitten, sondern einfach wachsen lassen.“

Ob er da mit den anderen mithalten kann? „Wir wollen, dass der Sieger wieder aus Oberneuland kommt“, sagt Engelbert Bornhöft. Drei Männer schleppen einen Riesenkürbis auf einem Tuch bis zur Waage. „83,3 Kilo!“ Das ist noch nicht rekordverdächtig. Auch Kinder schleppen Kürbisse an, die es zwar nur auf wenige Kilogramm bringen, dafür aber in eine niedliche Kulisse aus Kastanien und Blumen eingebettet sind.

Rund um das gut besuchte Kürbisfest vor dem Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Oberneuland gibt es auch diesmal ein buntes Rahmenprogramm: eine Hüpfburg, verformbare Luftballons und natürlich auch kleinere Kürbisse, die ausgehöhlt werden und die mit Messern „Augen“ bekommen. Mit einer Kerze im Innern bilden sie die Schreckgespenster einer Halloween-Nacht. Doch Kürbisse kommen nicht nur auf die Waage, sondern sind bekanntlich auch essbar, wie ein Stand zeigt, an dem Kürbisbrot und Kürbisgelée verkauft werden.

„Die Aussichten stehen gut, dass der bisherige Rekord aus dem Jahre 2010 geknackt wird“, sagt Dirk Müller, einer der Mitorganisatoren der Kürbiswette. „Vor 16 Jahren waren wir nur vier, inzwischen nehmen etwa hundert Leute teil, die auch in anderen Stadtteilen und außerhalb von Bremen wohnen", freut sich Engelbert Bornhöft, „und inzwischen ist die Kürbiswette in Oberneuland die größte in ganz Deutschland.“

Andrea Müller hatte mit 220 Kilo den bisher drittschwersten Kürbis der Oberneulander Wette angeschleppt. „Wir haben regelmäßig gegossen und im Frühjahr reichlich mit Pferdemist gedüngt“, sagt sie, „denn in der Nachbarschaft gibt es Pferdehalter, die uns den Mist geschenkt haben.“ Andrea Müller hat ihren Kürbis gehegt und gepflegt: die Blüten und die kleineren Kürbisse abgeschnitten, so dass ein einziger besonders groß wurde. „Die Sorte heißt Atlantic Giant und ist nicht essbar, und auch die Schale ist so dünn, dass man den Kürbis nicht aushöhlen kann“, sagt sie, „aber wir haben schon Riesenkürbisse an zwei Schulen verschenkt, und nicht zuletzt haben sich die Schweine und die Kühe über die besonders schmackhafte Mahlzeit gefreut.“

Der nächste Kürbis ist so groß, dass er mit einem Gabelstapler herangekarrt wird – er bricht erstmals die 100 Kilo-Grenze. Und dann rückt ein ganzer Anhänger voller Riesenkürbisse an, mit Hopfen und Sonnenblumen geschmückt: Mit 111 Kilo geht einer der Kürbisse zunächst einmal in Führung, doch der Sieger ist am Ende Dirk Müller, dessen Riesenexemplar 260,1 Kilogramm auf die Waage bringt. Damit wird er zum dritten Mal zum Kürbiskönig gekürt und holt den Preis wieder nach Oberneuland.