Neugierige Teilnehmer: Volker Borst aus Schwachhausen mit Sylvia Schulz aus Berlin auf dem Riensberger Friedhof. (Walter Gerbracht)

Unter dem Titel „100 Jahre Trauerkultur“ führen Irma Gerken und Rolf Fülberth vom Bremer Umweltbetrieb vom Haupteingang an der Friedhofstraße aus zahlreiche Besucher über die großflächige Anlage und geben Daten, Fakten und Zahlen, Geschichten sowie Anekdoten zum Besten.

Kein Sarg, keine Urne, nur zwei lebendige Personen stehen inmitten der Kapelle des Riensberger Friedhofes. Auf den eher unbequemen Bänken sitzen lauter, gar nicht unglücklich wirkende Menschen. Es ist keine Trauerfeier, die sie alle dorthin gebracht hat. Es ist das gute Wetter, Interesse an Friedhöfen an sich oder schlicht die Aussicht auf einen interessanten Spaziergang über den Riensberger Friedhof im Frühling, was die Teilnehmer an diesem Sonnabendnachmittag herbeigelockt hat.

Der Riensberger Friedhof ist zugleich eine beliebte Naturoase. (Walter Gerbracht)

Volker Borst aus Schwachhausen, der zusammen mit Silvia Schulz aus Berlin an der Führung teilnimmt, sieht in Friedhöfen nicht nur einen Ort der Trauer. Man könne dort sehr gut in aller Stille spazieren gehen. „Mich interessieren Friedhöfe aber auch so“, sagt Borst und erzählt, wie er es sich zu eigen gemacht hat, bei jedem Auslandsaufenthalt einen Friedhof zu besuchen, um sich den kulturell bedingt andersartigen Umgang mit Bestattungen anzusehen. Kurz danach sitzen auch Volker Borst und Sylvia Schulz in der Kapelle und hören der thematischen Einführung zu.

Irma Gerken, Gärtnerin und Leiterin des Riensberger Friedhofes, ist eine der zwei Personen, die vor den Teilnehmer stehen. Neben ihr hat ihr ebenfalls beim Bremer Umweltbetrieb tätiger Kollege Rolf Fülberth bereits das Wort ergriffen und gibt einige einleitende Informationen über die Struktur der Friedhöfe und den darauf stattfindenden Beisetzungen.

Rolf Fülberth (Mitte) vom Umweltbetrieb steht mit der Gruppe vor der Kapelle. (Walter Gerbracht)

Der Referatsleiter für den hiesigen Bezirk der kommunalen Friedhöfe in Bremen berichtet, dass es 21 kirchliche, zwei jüdische Friedhöfe sowie 13 kommunale Friedhöfe gebe. Auf den kommunalen finden 85 Prozent aller Beisetzungen im Jahr statt. Davon sind knapp 80 Prozent inzwischen Urnenbeisetzungen, deren Zahl weiter steigend ist. Auf dem Riensberger Friedhof sei dies aber auch dringend notwendig, da nur noch sehr kleine Gebiete überhaupt für Sargbeisetzungen freigegeben seien. „Der Boden lässt dies im zunehmenden Maße schlicht nicht mehr zu“, erklärt Fülberth die Situation – ein Problem, dass es schon seit Anbeginn des Friedhofs gebe.

Gegründet wurde der Riensberger Friedhof im Jahre 1875. Entworfen vom Aachener Architekten Jahnke ist der Riensberger ein besonderer unter den kommunalen Friedhöfen Bremens. Als Friedpark ist er eine Mischung aus Friedhof und Park. Organisch geformte Grabfelder, viele einheimische und exotische Bäume, gewundene Wege. Normalerweise sind Friedhöfe eckig, da die rechteckigen Urnen-Grabfelder als Zwischenform die Form des Ganzen vorgeben. Im Riensberger Friedpark gibt es zwar auch die rasterförmige Planung innerhalb der Grabfelder, aber diese sind dennoch organisch-unregelmäßig geformt.

Hinzu kommen Seen, die sich fließend in den Mulden der Parkanlagen ins harmonische Gesamtbild einfügen. Sie sind Resultat des Ursprungsgebietes. Riensberg ist ursprünglich das Überschwemmungsgebiet der kleinen Wümme, deshalb mussten die Grabfelder künstlich erhöht werden, um trockenere Umgebungen zu schaffen, in denen die Särge ruhen können. Resultat dieser Maßnahme waren die künstlich geschaffenen Vertiefungen, die heutigen Seen. Das Material konnte in der Zeit nicht von weit her herbeigeschafft, sondern musste lokal entnommen werden.

„Dem Tod sollte im Friedpark der Trübsinn genommen werden“, schließt Rolf Fülberth seine Ausführungen und führt die Gruppe zusammen mit seiner Kollegin nach draußen. Mit durch den Friedpark gehen auch die Teilnehmerinnen Silvia Kalle aus Hastedt und Manuela Thies aus Schwachhausen. Sie beide genießen das schöne Wetter und den Friedhof als Ort des Lebens. Manuela Thies betont, man dürfe hier auch rennen, lachen und toben. „In den USA fahren sie mit dem Auto auf den Friedhof“, sagt sie vergleichend und findet, die meisten Leute hierzulande würden Friedhöfe fälschlicherweise als einen reinen Ort der Trauer sehen.

Es geht vorbei an über 100-jährigen Linden, neben denen junge Exemplare als Ersatz für gefällte altersschwache stehen. Die Grabfelder sind hübsch, abwechslungsreich, wie sie sich organisch eingefügt in alle Richtungen erstrecken. Es sind wahre Wiesen an Blumen und Feldern an wunderschönen Gräber verstorbener Bremerinnen und Bremer. Dazwischen immer wieder hohe Grabsteine, filigran ausgearbeitet, Zeugnisse einer vergangenen Zeit. Auf dem Riensberger Friedhof gebe es besonders viele historische Grabmäler von hohem Wert, erzählt Irma Gerken. „Eine Folge der zu aller Zeit eher wohlhabenden, ansässigen Bewohner von Schwachhausen, Horn-Lehe und Oberneuland.“

Eines wird bei der weiteren Tour über die gewundenen Wege, vorbei an exotischen Bäumen und allerlei prominent belegten Gräbern schnell klar: Die Trauerkultur habe sich über die letzten 100 Jahre verändert. Wo früher die Grabmale, also der Grabstein an sich, generell aufwendig und die Gräber recht monoton und einheitlich gewesen sind, ist es heute genau umgekehrt. Die Grabmale sind in der Regel schlicht, dafür aber sind die Gräber oft aufwendig und sehr individuell geschmückt. Irma Gerken: „So ändern sich die Zeiten.“

