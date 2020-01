„Es geht mir immer darum, etwas zu erforschen. Die Bedingungen der Existenz des Menschen an sich zu erforschen“, sagt die Holzbildhauerin Sarah Hillebrecht. Gemeinsam mit ihrem Partner und Künstlerkollegen Christian Przygodda stellt sie ab Sonntag, 19. Januar, ausgewählte Arbeiten unter dem Titel „Leben als Sabotage“ in der Villa Sponte aus.

Das stetige Suchen nach der Existenz des Menschen manifestiert sich in großen und kleinen Holzskulpturen Hillebrechts. Der „Maneater“ etwa versucht sich in dem Kunststück, den eigenen Arm zu verspeisen – und zeigt damit eine Kritik der expansiven Konsumgesellschaft auf. „Der Zombie ist das Bild des modernen Menschen, der keinen anderen Sinn mehr in seinem Leben sieht, als zu konsumieren. Er kann nie satt werden, ist nie befriedigt, muss immer weitermachen.“ Deshalb sei der Zombie als Bild in allen Kunstformen so erfolgreich.

Für George A. Romero, den Urvater aller Zombiefilme, sei sein Zombie-Erstlingswerk aus dem Jahre 1968 dann auch ein politischer Film gewesen: „Das sind moderne Erzählungen des heutigen Menschen und der ‚Maneater‘ ist eine Spielform dazu: Ein spezieller Zombie, der nicht andere Menschen isst, sondern sich selbst konsumiert.“ Die Entfremdung des Menschen führe dazu, dass sich die Menschen nur noch um sich selbst drehen würden. Heute finde eine Rückentwicklung statt, „und bei den ‚Smombies‘ kommt es wieder zur Anwendung.“ Jene „Smombies“, eine Wortkombination aus „Smartphone“ und „Zombies“, kreisen ebenfalls um sich selbst, das Gerät, die Social-Media-Kanäle, und merken nicht, wie sie die Interaktion zwischen den Menschen einstellen.

Inneres herausarbeiten

Hier liegt eine Verbindung der Arbeiten Hillebrechts mit der Malerei von Christian Przygodda: Etwa die drei Kinder, sozial verwahrlost; zwei mit Knüppel oder toter Schlange in der Hand, eines trägt ein Nachthemd, während sie in einer trostlosen Landschaft stehen. „Unsere Eltern sind gefangen im Zwischennetz, wir brauchen sie zurück!“, klagen sie und prangern so diejenigen Eltern an, denen das Smartphone wichtiger ist als die Bereitschaft, mit ihren Kindern zu interagieren.

Oder der Radfahrer in einer ländlichen Umgebung: Er schiebt sein Rad und trägt Kopfhörer. „Ein Kunstwerk sagt: Nicht wegschauen, sondern hinschauen. Dieser Mensch hat sich Kopfhörer aufgesetzt, weil er es nicht mehr aushalten kann.“ Ein anderes Bild zeigt einen Mann, der einen Mops auf dem Arm trägt – einen ziemlich fetten Mops: „Wie kann man Tiere besitzen?“, fragt sich Sarah Hillebrecht, die die Arbeiten ihres Partners beschreibt, „doch ich bin fern davon, Menschen zu beurteilen, es gibt eher vieles, das mich irritiert.“

Irritierend auch Hillebrechts Arbeit einer Frau, die bei näherer Betrachtung an ihrem Daumen nuckelt: „Die Infantilisierung fängt da an, wo auch Erwachsene zum Beispiel Harry Potter lesen. Oder überhaupt der Zwang, jung zu bleiben. Ich suche nach Bildern, das auszudrücken; die stark genug sind, das rüberzubringen.“

Die innere Kondition eines Menschen möchte sie herausarbeiten, den beschädigten Menschen: „Das Leben beschädigt einen. Damit fertig zu werden und es nicht zu kaschieren, gehört zum Menschsein dazu.“ Sie möchte dem idealisierten Menschen in der Kunst etwas entgegensetzen: „Photoshop, Instagram – es ist wichtig, zu zeigen: Der Mensch ist nicht so. Der Mensch ist beschädigt, er darf auch so sein. Die Beschädigung ist nicht das Entscheidende, sondern die Scham darüber und wie man die Beschädigung versteckt.“

Und dazu gehöre auch, zum Beispiel sagen zu dürfen, dass man an fliegende Wesen glaubt, wie es ein Bild Przygoddas darstellt. „Wir brauchen Geheimnisse in der Welt. Je mehr wir erklären, desto mehr wollen die Menschen das.“

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Leben als Sabotage“ mit Werken von Sarah Hillebrecht und Christian Przygodda wird am Sonntag, 19. Januar, um 15.30 Uhr mit einer Vernissage in der Villa Sponte, Osterdeich 59b, eröffnet. Bis zum 16. Februar ist die Ausstellung dienstags, sonnabends und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.