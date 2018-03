Michael Scherer antwortete auf Nachfragen der Schülerinnen und Schüler und berichtete von Schülerprotesten und Schmierereien. (PETRA STUBBE)

Barkhof. Nazis als Lehrer, und die Schüler wussten es. So beschreibt Michael Scherer die Ausgangssituation an der Schule Am Barkhof im Herbst 1968, noch bevor dort eine nächtliche Aktion Bewegung in die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit von Teilen des Kollegiums bringen sollte. Scherer ging in die 11. Klasse des damaligen Gymnasiums Am Barkhof und war 17 Jahre alt. Bei einem Zeitzeugengespräch berichtete er kürzlich aus dieser Zeit. Anlass ist die Ausstellung „Trau keinem über 30! Schule und Jugendkultur 1960–1975“ des Bremer Schulmuseums, an der die Oberschule Am Barkhof mit drei Klassen aus dem siebten Schuljahr teilnimmt. Zwei Klassen beschäftigen sich mit dem Thema Protest und Mitbestimmung.

Über ein Dutzend Schüler lauschen gespannt Michael Scherers Ausführungen. Er berichtet davon, wie er am Morgen zur Schule kommt und mit Mitschülerinnen und Mitschülern die Ergebnisse einer Nachtaktion erblickt, die Unbekannte gestartet hatten. Die Schüler des damaligen Gymnasiums Am Barkhof bekamen die Ergebnisse zu lesen: Parolen wie „Dies ist eine Kadettenanstalt – revoltiert“ oder „Eure Pauker sind alte Nazis“. Ganz gleich, ob die Beteiligten der Nacht-und-Nebelaktion randalieren oder aufrütteln wollten. Alle kannten die Wahrheit bereits. „Ja, wir hatten Nazis als Lehrer“, erinnert sich Michael Scherer und antwortet damit auf die Frage einer Schülerin der Gruppe, der er heute an der Oberschule Am Barkhof berichtet. „Einen von ihnen, einen Biologielehrer, haben wir verscheucht“, sagt Scherer. Andere mit rechter Gesinnung hätten noch „versucht, den Zweiten Weltkrieg im Unterricht zu gewinnen“. Die Schüler-Lehrer-Konflikte am „roten Barkhof“ scheinen die zuhörenden Schülerinnen und Schüler von zwei Klassen des siebten Jahrganges zu fesseln.

Wer tatsächlich im November 1968 in das damalige Gymnasium Am Barkhof eingedrungen ist und die Wände beschmierte, ist nicht bekannt. Die Folgen schon: Neben polizeilichen Ermittlungen entstanden kollegiumsinterne Debatten, weil ein Lehrer auf einer Elternversammlung danach zugegeben hatte, dass die Straftäter, bei aller Verwerflichkeit ihrer Handlungen, mit den Vorwürfen durchaus Recht hatten.

Eine konfliktreiche Zeit

Die Schüler von damals, unter ihnen ein junger Michael Scherer, hätten tagtäglich mit einer ergrauten, mottigen Gesellschaft zu kämpfen, berichtet er, der gerade aus seiner ehemaligen Schule, die er in den Sechzigern bis zum Abitur besuchte.

Jene „Schmierereien“ von 1968 wurden auf Tapetenrollen nachempfunden. Michael Scherer erinnert sich noch gut an die Originale. Sein Klassenlehrer habe ihn verdächtigt, damit etwas zu tun zu haben. Schüler Scherer mit seinen 17 Jahren verneinte natürlich, eine dreiste Unterstellung sei das gewesen, die der Ankläger sich auch nur einmal erlaubt habe. Ein klassischer 68er sei er nie gewesen, sagt er. Zu jung sei er gewesen. Er habe aber den politischen Arbeitskreis an der Schule geleitet und sich an vielen Protesten beteiligt. Immer wieder kommen Fragen von den Schülern, nach den Straßenbahnunruhen etwa, die im Januar 1968 Schlagzeilen machten und an denen Michael Scherer im späteren Verlauf auch selbst beteiligt war. Scherer antwortet. Busse und Straßenbahnen beschädigt habe er allerdings nicht. Just das hatten andere Personen Anfang 68 getan. „Ich habe versucht, außerhalb der Reichweite der Wasserwerfer zu bleiben.“ Bildlich habe er noch den massiven Polizeieinsatz vor Augen, für den die Polizei damals sehr gerügt wurde. „Ich habe gesehen, wie sie mit ihren Schlagstöcken auf Menschen eingedroschen haben.“

Sein Engagement bei den Protesten fiel in eine besondere Zeit, berichtet Scherer. „Dumpf lastete die Vergangenheit auf der Gesellschaft“, sagt er. In der jungen Generation habe es seit bereits seit Jahren gebrodelt. Nach der Haltung seiner Eltern zu einem Engagement bei den Protesten gefragt, erinnert er sich: „Mein Vater war selbst ein Alt-Nazi und fand das entsprechend. Aber meine Mutter hat es sehr unterstützt.“ Konflikte waren also zuhauf vorhanden, auch wenn die Rahmenbedingungen seiner Jugend doch ganz anders seien, als die der heutigen Kinder. Ob er stolz auf sein Engagement sei, wird er noch gefragt. „Nein, stolz nicht“, antworte er nach kurzer Überlegung. „Ich fand es schlicht richtig. Es war ein spontanes Aufbegehren gegen staatliche Politik.“

Bei allen Demos, wie auch jene am 1. Mai, bei den Osterdemonstrationen gegen den Vietnamkrieg oder gegen die Notstandsgesetze, sei es immer um mehr gegangen, als um die Sache an sich: Es sei eine sehr prägende Zeit für die Gesellschaft gewesen, in der so mancher Lehrer die Schüler am „roten Barkhof“ motivierte sich zu engagieren. „Das haben wir hier am Barkhof gelernt“, so Michael Scherer. Er hofft, dass die Schule dies auch heute noch lebt.

„Trau keinem über 30! Schule und Jugendkultur 1960–1975“ des Schulmuseums thematisiert den Wertewandel, der in den 1960er- und beginnenden 1970er-Jahren einsetzte, und den politischen Protest der Bremer Schüler gegen autoritäre Strukturen in- und außerhalb der Schule.

Ausstellung von Juni bis Juli

Sie forderten Mitbestimmung, Sexualaufklärung, Abschaffung der Prügelstrafe, neue kollektiven Arbeitsformen und demokratische Inhalte. Auch as wird in der Ausstellung thematisiert, ebenso die kulturellen Entwicklungen jener Zeit, Mode- und Kommunikationsformen, Beatmusik oder Idole. An manchen Schulen soll deren eigene Geschichte aufgearbeitet werden. Auch soll die Auseinandersetzung der Generationen miteinander gefördert werden.

Zwölf weitere Schulen sind an dem Projekt beteiligt. Die Schulklassen sollen für die Ausstellung selbst gewählte Themenschwerpunkte gemeinsam mit dem Museum erarbeiten und präsentieren. Die Schüler vom Barkhof jedenfalls nahmen für ihren Thementeil „Protest und Mitbestimmung“ mit Michael Scherer Fragen und Antworten auf Video auf. Diese sollen in die Ausstellung miteinfließen.