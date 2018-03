Dabei geht es um Vertrauen in Medizin, in Medien, um Gottvertrauen und die alte Geschichte von Verrat.

Das Team der Kultur-Ambulanz hat Experten befragt, Künstler eingeladen und mit vielen Menschen gesprochen, in deren Leben Vertrauen oder Misstrauen eine zentrale Rolle spielen. Bei der Konzertlesung „Undine – Vertrauen. Verrat. Was danach?“ liest Schauspieler Reiner Iwersen aus Friedrich de la Motte Fouqués Märchen „Undine“, dazu stellen Evgenia Wasilschuk (Sopran) und Elena Nogaeva (Klavier) Lieder berühmter Komponisten aus drei Jahrhunderten vor.

Im Erzählcafé „Vertrau Dir selbst, so hilft Dir Gott?“ sprechen unter anderem Irmgard Czarnecki, die 22 Jahre die Bremer Verbraucherzentrale geleitet hat, und die Autorin Corinna Kohröde-Warnken, die während ihrer Krebserkrankung Halt im Glauben fand, über ihre Erfahrungen mit Vertrauen.

Themenabende zu „Vertrauen in die Medien“ (7. Juni, um 19.30 Uhr) oder „Vertrauen in Medizin und Gesundheitswesen“ schaffen Diskussionsforen zu aktuellen Fragen. Die Inhalte werden dabei vom Impro-Theater Bremen aufgegriffen und unterhaltsam umgesetzt. Am 20. September diskutieren beispielsweise Heidrun Gitter, Präsidentin der Ärztekammer Bremen und Stefan Trapp, Kinderarzt und Vorsitzender der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen, mit dem Wissenschaftler Professor Karl-Heinz Wehkamp über die Folgen der Ökonomisierung im Gesundheitswesen. Wehkamp, dessen aktuelle Studie bundesweit großes Aufsehen erregt hat, kritisiert unter anderem den Kostendruck im Gesundheitswesen, der eine Gefährdung von Patienten in Kauf nimmt. Wie steht es um das Patientenwohl?