Das Versprechen von Senatsrat Wolfgang Schwier auf der Februar-Sitzung des Beirats Horn-Lehe, die neue Feuerwache in Horn, werde bis 2021 fertig, fand Kai Hamel dann doch eher sportlich. "Wir halten 2022 für deutlich realistischer", betonte der Diplom-Ingenieur von Immobilien Bremen jetzt im Ortsamt Horn. Immerhin, er äußerte diese Einschätzung auf einer Bürgerversammlung im Rahmen des damit eröffneten amtlichen Planungsverfahrens für die Einrichtung, die offiziell als Wache Sieben bezeichnet wird.

Um den Zeitplan für die neue Wache gab es zuletzt Ende 2017 reichlich Diskussion. Innensenator Ulrich Mäurer hatte auf einer Pressekonferenz 2016 eine neue Wache optimistisch für Ende 2018 angekündigt. Immobilien Bremen (IB) legte dann aber einen Zeitplan vor, der frühestens 2023 oder sogar erst 2024 einen fertigen Bau in Aussicht stellte. Das stieß beim Innensenator wie auch bei den Beiräten aus Horn-Lehe, Borgfeld und Oberneuland auf deutliche Kritik.

Inzwischen haben sich die Wogen etwas geglättet, die Ortspolitiker scheinen sich damit abgefunden zu haben, dass es noch etwas dauern wird. Die Frage nach dem Zeitplan, die der Borgfelder Beiratssprecher Karl-Heinz Bramsiepe auf der Bürgerversammlung stellte, blieb die einzige Meldung zu diesem Thema. Deutlich mehr bewegte die Anwesenden die konkreten Folgen des Baus auf dem nunmehr verbindlich ausgewählten Standort am Hochschulring, unmittelbar bei dem Campingplatz am Stadtwaldsee. "Wir sind in diesem frühen Stadium schon erstaunlich weit", kommentierte dabei Dennis Lakemann seine Präsentation des aktuellen Planungsstandes, der bislang eigentlich nur ein Vorentwurf des notwendigen vorhabenbezogenen Bebaungsplans ist. Seine Funktion ist es vor allem, Umfang und Ausmaß der Bauplanung abzustecken. Das ist die Grundlage für die Ausschreibung der eigentlichen Bauplanung durch die Architekten.

Lobende Worte fanden vor allem die grünen Beiratspolitiker für die schon nahezu abgeschlossene Bestandsaufnahme der vorhandenen Flora und Fauna. Acht geschützte Eichen fanden die Experten auf dem unweit des Naturschutzgebietes Uni-Wildnis gelegenen Areal. Nur eine davon steht auf der nach jetzigem Stand tatsächlich zu bebaubauenden Fläche. "Um alle anderen wird man locker drumrum planen können", ist Lakemann überzeugt. Auf eine genaue Bestandsaufnahme der Amphibien hat man hingegen verzichtet. "Wir erwarten reichlich Frösche und Lurche", sagt der Stadtplaner. Schon jetzt ist die Umsiedlung dieser Faune eingeleitet. Fangzäune führen die Frösche zu Eimern. Die Tiere werden aktuell täglich von einer Fachfirma eingesammelt und in einen neuen Lebensraum befördert.

Ob der anvisierte Baukörper nicht weniger Fläche beanspruchen könnte, wenn man ihn drei- statt zweistöckig plane, war ein weiterer in Richtung Naturschutz geäußerter Gedanke aus der Bürgerversammlung. Doch in dieser Hinsicht konnten Hamel und Lakemann wenig Hoffnung machen. Die Ausmaße der Hallen für die Fahrzeuge folgten einer vorgegebenen Norm. Das lasse wenig Spielraum. Die Ausmaße schätzte Lakemann auf rund 10 000 Quadratmeter mehr oder weniger versiegelte Fläche. Dafür müsse an andere Stelle rund die doppelte Menge an Ausgleichsflächen geschaffen werden. "Weil das Baugrundstück nach den Definitionen des Bremer Waldgesetzes ein echter Wald ist, reden wir dabei über rund zwei Hektar Wiederaufforstung", betont der Planer. Realisiert werden soll das im Naherholungsgebiet Bremer Westen in Walle. Trotz der räumlichen Nähe hätten die Horner Ortspolitiker das dennoch gerne im eigenen Stadtteil gesehen.