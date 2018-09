Szenenbild aus dem Stück: Bei Familie Maier hängt an Heiligabend der Haussegen schief. (PETRA STUBBE)

Oberneuland. Die Bäume rund um den idyllisch gelegenen Klattehof werfen erste Blätter ab, und drinnen auf der Diele im 300-jährigen Fachwerkhaus stehen schon Weihnachtsutensilien auf der Bühne. Die Mitglieder der Speeldeel von’n Heimatvereen Oberneeland proben hier seit einigen Wochen für das Theaterstück „Och, du fröhliche“, und dieser Schwank erzählt eine turbulente Weihnachtsgeschichte über die Familie Maier, bei der am Heiligabend der Haussegen ziemlich schief hängt. Die Premiere ist am Freitag, 5. Oktober, um 20 Uhr, und das Programmheft liegt schon frisch gedruckt bereit. Bis zum 24. November wird das Bühnenstück an jedem Wochenende dreimal gespielt. Das sind immerhin 24 Vorstellungen, ein ganz schönes Pensum für die Laien-Darsteller und das Team hinter den Kulissen.

Seit Jahrzehnten führt die Oberneulander Speeldeel alljährlich ein plattdeutsches Theaterstück auf. Das Amateurtheater hat hier eine lange Tradition, und seit 2002 gibt es die eigene Spielstätte auf dem Klatte-Hoff. Auf der behaglich urigen Diele wird dann eine erhöhte Bühne sowie eine ansteigende Tribüne aus einem Stahlgerüst aufgebaut, auf der 135 Zuschauer Platz finden und so alles genau verfolgen können. Mit einer humorigen Komödie wird man auf jeden Fall für zwei Stunden bestens unterhalten. Im Ensemble gehe es familiär zu, berichtet Waltraut Wedemeyer, die diesmal in die Rolle der neugierigen und schwatzhaften Nachbarin Martha schlüpft. Und in der Liste aller Mitwirkenden tauchen somit auch etliche Familiennamen doppelt und dreifach auf, wie Backhoff, Brockhoff, Blome, Briola, Junge und so weiter. Ehepaare, Eltern und Kinder spielen gemeinsam in dem Amateurtheater und geben so die plattdeutsche Sprache weiter. „Wir haben für unsere Speeldeel insgesamt rund 25 Mitwirkende im Alter von 18 bis 75 Jahren“, erzählt Spielleiter Michael Blome nicht ohne Stolz. „Unsere Inszenierungen sind grundsätzlich in plattdeutscher Sprache, die Texte sind aber einfach zu lernen“, versichert er. Es gebe auch immer mal Charaktere mit hochdeutschen Passagen.

In der Hofanlage vom Klatte-Hoff befinden sich Probenbühne, Werkstätten, Lager mit Kulissen und Requisiten sowie ein Kostümfundus. Wenn das Stück ausgewählt ist, beginnen die Darsteller schon im Sommer mit den einzelnen Szenenproben unter einem professionellen Regisseur. Diesmal führt Uwe Pekau aus Walle die Regie, bekannt durch seine Arbeit am ehemaligen Waldau-Theater und bei den Verdener Domfestspielen.

Klassischer Bühnenaufbau

Der Bühnenaufbau bei „Och, du fröhliche“ ist klassisch, ein gemütliches Wohnzimmer mit Sofa und Tisch, dazu drei Türen und ein Fenster. In dem Schwank spielen zudem noch zwei Weihnachtsbäume und ein Gänsebraten wichtige Rollen. Weil Vater, Sohn und der Nachbar nach der Weihnachtsfeier des Sportvereins eine durchzechte Nacht verleben, können sie am nächsten Tag der Hausfrau bei den Vorbereitungen zum Heiligabend gar nicht recht zur Hand gehen. Auf der nächtlichen Tour haben die Männer allerlei Unheil angestellt, was nach und nach rauskommt und zu turbulenten Szenen führt.

Ein Hin und Her mit viel Witz und den üblichen Verwechselungen sowie eine harmonischer Aufklärung am Ende gehören selbstverständlich auch zu dem Stück mit acht Darstellern. Auch junge Leute spielen hier mit. Charlie Brockhoff spielt den Sohn Markus und der 26-Jährige hat viel Spaß dabei, endlich eine ganze Rolle zu übernehmen. Vorher war er zumeist als Inspizient dabei, um beim reibungslosen Ablauf im Theater zu helfen. Genau wie die 19-jährige Lena Ziganke, die sich zwar erst an das Plattdeutsche gewöhnen musste, aber einfach sehr gern auf Theater spielt. Mit allen Einzelheiten der verschiedenen Textrollen kennt sich Souffleuse Bärbel Briola am besten aus, sie muss von Anfang an bei jeder Probe dabei sein, um im Notfall den richtigen Hinweis zu geben.

„De Speeldeel“ ist die älteste Abteilung des Heimatvereens Oberneeland. Der Verein mit Sitz im Klatte-Hoff bietet weitere Aktivitäten an wie einen Singkreis, Wandern und Reisen, Kartenspielen und mehr.

Weitere Informationen

„Och, du fröhliche“, plattdeutscher Schwank, Aufführungen vom 5. Oktober bis zum 24. November im Klatte-Hoff, Rockwinkeler Heerstraße 123, freitags beginnt die Vorstellung um 20 Uhr, sonnabends und sonntags um 15.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro, Karten nur telefonisch unter 0151-18 37 50 70. Weitere Infos auf www.heimatverein-oberneuland.de.