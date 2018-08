Radfahrer und Autos müssen sich die Oberneulander Landstraße teilen, die bei kontinuierlich wachsendemVerkehr dafür inzwischen eigentlich zu schmal ist. Doch ein möglicher Ausbau ist kaum in Sicht. (STUBBE)

Für Radfahrer und auch Fußgänger bleibt die Oberneulander Landstraße noch lange eine Herausforderung. Eigene Wege haben diese beiden Verkehrsteilnehmer über ganze Abschnitte nicht. Und wo zumindest auf einer Fahrbahnseite eine Art Bürgersteig existiert, ist er vielfach in schlechtem Zustand. "Im Grunde ist das immer noch die schmale Dorfstraße von früher", beschreibt es Ortsamtsleiter Jens Knudtsen. Nur dass inzwischen rund 3000 Fahrzeuge pro Tag die Fahrbahn nutzen. Wenn sich zwei Busse der Linie 33 begegnen, wird es eng. Schon lange wünscht sich der Beirat daher einen Ausbau der Straße.

Dieses Thema verbarg sich auch hinter dem etwas kryptisch formulierten Tagesordnungspunkt "Sachstand Grunderwerb im Rahmen des Vorkaufsrechts zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur (Nebenanlagen)" auf der jüngsten Sitzung der Ortspolitiker. Der Hintergrund: Die Stadt verfügt entlang der Oberneulander Landstraße über ein Vorkaufsrecht, wann immer ein Grundstück angeboten wird. Dabei geht es stets um den direkt an der Straße gelegenen Abschnitt. "Von Interesse sind ja nur schmale Grundstückstreifenstreifen von maximal zwei bis drei Meter Breite", sagt Knudtsen. Denn nur, wenn Bremen über diese Flächen rechts und links des Straßenverlaufs verfügt, kann die Stadt überhaupt daran denken, Rad- sowie Fußwege einzurichten – und sei es in Form von Markierungen auf einer merklich breiteren Fahrbahn. Im Bremer Verkehrsentwicklungsplan 2025 ist die Straße langfristig als Premiumroute für Radfahrer vorgesehen.

Der Beirat will darum nun wissen, wie viele Flächen Bremen bislang durch die Vorkaufsrechte erwerben konnte. "Wir beobachten, dass so ein Aufkauf immer wieder vorkommt und haben das Gefühl, hier müssten inzwischen doch erkleckliche Abschnitte zusammengekommen sein", sagt Heinrich Auffarth (SPD), Sprecher des Bauausschusses des Beirats. Das Gremium wird über jeden Grundstückskauf in nichtöffentlicher Sitzung informiert. Zudem zeigt der Blick in die gesetzliche Grundlage für das Vorkaufsrecht, dass es in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiern kann. Es basiert auf insgesamt neun Bebauungsplänen, die die gesamte Länge der Oberneulander Landstraße erfassen. Die ältesten stammen aus dem Jahr 1968. Aber schon in diesen ersten planungsrechtlichen Festlegungen sind auf zahlreichen Flurstücken in privatem Eigentum öffentliche Verkehrsflächen ausgewiesen. Damit wird seit insgesamt fünf Jahrzehnten der Ausbau der Straße vorbereitet.

Die Idee von Ortsamt und Beirat ist es, nicht länger auf die natürlichen Bewegungen des Oberneulander Immobilienmarktes zu warten, sondern aktiv auf die Eigentümer zuzugehen. Das Angebot: die Grundstücksstreifen schon jetzt zu verkaufen, aber noch so lange weiter nutzen zu können, bis sie für den Straßenausbau gebraucht werden. "Möglicherweise geht es ja nur noch darum, einige Lücken zu schließen", sagt Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU). Doch diese Hoffnung ist wohl zu optimistisch. Nach Angaben von Arno Marti von der Stabsstelle Sondervermögen Infrastruktur im Bauressort besitzt die Stadt zwar immerhin bereits rund 250 entsprechende Streifen entlang der Straße. Aber um die 100 fehlen ihr noch. Bleibt es zudem bei dem bisherigen Tempo des Erwerbs, dauert es tatsächlich noch weitere 20 Jahre, bis alle Flächen der Stadt gehören.