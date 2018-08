Engelbert Bornhöft auf dem Kürbisfeld mit seinem gut beschirmten Kürbis. (fotos: PETRA STUBBE)

Sonne, Wasser, Dünger und viel Liebe: Darin sehen die Teilnehmer der Oberneulander Kürbiswette seit Jahren die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Ernteerfolg. Aber was tun, wenn man plötzlich bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Trockenen sitzt? „Wir hatten das Pech, dass gleich zweimal die Wasserpumpe defekt war und wir unsere Felder nicht bewässern konnten“, berichtete Dirk Müller, Mitveranstalter und einer der elf Kürbisfans, die in Nähe der Oberneulander Mühle ihr Glück bei der Aufzucht von Siegerkandidaten versuchen.

Neben der Hitze hat auch der Wassermangel den Kürbisfreunden so manch schlaflose Nacht beschert. Emsig wurde daran gearbeitet, für das Problem eine Lösung zu finden. Schließlich war die Anschaffung einer neuen Pumpe zwingend notwendig, um das diesjährige Kürbisprojekt nicht zu gefährden. „Stefan Howald hat hier zwischendurch mehrere Male mit einem LKW 1000 Liter-Fässer mit Wasser abgeladen. Das hat uns sehr geholfen“, erklärte Müller, der ebenso wie seine Mitstreiter mit Gießkanne und Eimer gewappnet die Zeiten ohne Pumpeneinsatz abdecken musste.

Kürbiskümmerer

Sogar als einige der Kübiszüchter ihren Urlaub antraten, war er überaus eifrig und hat sich darüber hinaus auch um deren Felder gekümmert. „Aber das wohl nicht so, wie abgemacht“, gab Tim Blumentrath zu bedenken, der aber im nächsten Atemzug klar stellte, dass er wohl selbst zu faul war und deshalb keine großen Ernteerfolge vorweisen kann.

Bei Bratwurst und kühlen Getränken wurde kürzlich auf dem Kürbisareal eine erste Bestandsaufnahme gemacht. Hierbei kam heraus, dass der heiße Sommer zumindest einen positiven Aspekt hatte: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit gab es diesmal keine Schneckenplage. Und natürlich wurden bei dieser Gelegenheit auch die bisherigen Ernteergebnisse miteinander verglichen. „Ich schätze mal, dass mein Kürbis jetzt schon seine 150 Kilo wiegt“, brüstete sich Müller, der zuvor sein Zuchtexemplar vermessen und mittels einer speziellen Tabelle dessen Gewicht ermittelt hatte. Wie er hinzufügte, habe er bereits im November vier Kubikmeter Pferdemist auf sein Feld gegeben, die Pflanzen täglich gegossen und seine Kürbisse mit einem Sonnenschirm überdacht.

Nur ein paar Meter weiter steckte auf dem Feld von Engelbert Bornhöft ebenfalls ein Sonnenschirm, unter dem sich jedoch eine weitaus kleinere Kürbisvariante befand. „Ich habe den schönsten Kürbis. Die von Müller sehen so blass aus“, gab Bornhöft mit einem breiten Grinsen zu verstehen. Sein ursprünglicher Plan, neben den Kürbissen auch Blumen- und Rotkohl zu ernten, war leider nicht aufgegangen. Wegen des fehlenden Wassers seien die Gemüsepflanzen vertrocknet. Und auch für die sichtbar kleinere Ausführung seines Kürbisses hatte er eine plausible Erklärung: „Ich hatte Pferdemist von einem Pony, Müller von einem ausgewachsenen Pferd.“ Gemäß dem Zitat „Gut Ding will Weile haben“, setzte Bornhöft noch einen drauf und ließ die Anwesenden wissen: „Der legt bestimmt noch zu!“.

Weniger Glück mit seinen Kürbispflanzen hat diesmal Stefan Schröder, der zugab, dass er sein Feld ein wenig vernachlässigt habe. Obwohl seine Kinder Sebastian und Annika ihn in der Anfangszeit tatkräftig unterstützt hatten, wird es bei ihm wohl keine große Ausbeute geben. „Schröders Gewächse erinnern an Wildkräuter“, scherzte Müller, wovon sich Schröder jedoch nicht beirren ließ. „Dafür habe ich im Garten eine riesige Sonnenblume, aber die zählt ja in diesem Jahr leider nicht.“

Die Endphase der 16. Oberneulander Kürbiswette hat mittlerweile begonnen. In knapp vier Wochen, am Sonnabend, 22. September, startet um 15 Uhr das große Finale auf dem Platz vor der Kirchengemeinde Oberneuland im Hohenkampsweg 6.

Wie gewohnt, werden dort wieder bis 18 Uhr die Kürbisse in die Waagschale gehievt und die „dicksten Dinger“ ermittelt. In den Abendstunden wird dann unter der Erntekrone gefeiert und getanzt. Die Gewinner erhalten dabei ihre Pokale.