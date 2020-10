Tanja Blendermann mit ihrem Siegerkürbis. Gezüchtet wurde er auf dem heimischen Komposthaufen. (PETRA STUBBE)

Ein weiteres Jahr wird der Wanderpokal auf seinem Ehrenplatz im Wohnzimmer von Familie Blendermann glänzen. „Er brauchte nur mal kurz Luft“, scherzt Tanja Blendermann aus Grasberg, die seit dem Wochenende den Titel Kürbiskönigin 2020 trägt. Beim Finale der 18. Oberneulander Kürbiswette brachte ihr Zuchtexemplar 165,9 Kilo auf die Waage und katapultierte sie damit auf den ersten Platz.

Trotz ihres erfolgreichen grünen Daumens und ihrem Gewinnerglück, betont sie, dass der Spaß an der Sache im Vordergrund stehen würde. „Mein Kürbis ist deutlich kleiner, als der Kürbis, mit dem mein Mann im vergangenen Jahr den Titel holte.“ Im Vergleich zum 231 Kilo schweren Siegerkürbis von 2019, belegte Dietmar Blendermann diesmal mit „nur“ 120,7 Kilo den siebten Platz. „Es ist für uns immer ein gemeinsames Projekt. Da gibt es keine Missgunst“, sagt Tanja Blendermann, die mit ihrem Ehemann die Kürbisse direkt auf einem Komposthaufen gepflanzt und mit Grundwasser gegossen hat. Beschnitten werden die Pflanzen dabei nicht. Der Boden hat ihrer Meinung nach gutes Potenzial. Bei Bedarf würden sie von Freunden Pferde- und Kuhmist für den Komposthaufen bekommen. Aber auch die Hinterlassenschaften der Brieftauben ihres Mannes sowie die Asche aus dem Kaminofen würden auf dem Komposthaufen landen.

Hausrezept ausprobiert

Etwa die Hälfte der 81 Wettkampfteilnehmer konnte größere und kleinere, aber auf jeden Fall beeindruckende Ergebnisse auf die Waage bringen, darunter viele bekannte Gesichter aus den Vorjahren. So belegte Tim Blumentrath mit 152,6 Kilo den zweiten und Volker Blendermann mit 145,7 Kilo den dritten Platz. Engelbert Bornhöft, einer der Gründungsväter dieses kultigen Wettspektakels, beanspruchte für sich mit seinem 138,8 Kilo schweren Kürbis den vierten Platz. Rückblickend ist der zweifach nominierte Kürbiskönig, der auch schon mal den zweiten, dritten und achten Platz belegte, mit dem diesjährigen Ergebnis sehr zufrieden. „Verlieren tun nur die, die nicht mitmachen“, lautet seine Devise. Und dass sein Kürbis nur knapp sieben Kilo leichter ist, als der vom drittplatzierten Volker Blendermann, sieht er sportlich. Er hat seine Kürbispflanzen nach bestem Wissen auf dem Feld beim Lür-Kropp-Hof gehegt und gepflegt und dabei ein altes Hausrezept ausprobiert. Dafür wurden über einen längeren Zeitraum Brennnesseln und Wasser in einem 80 Liter Fass gelagert, um Brennnesseljauche herzustellen. „Deckel drauf und sechs Wochen stehen lassen. Da läuft die Tonne dann alleine zum Beet“, gibt er lachend zu verstehen. Wöchentlich habe er von dem Sud etwas zum Gießkannenwasser hinzugefügt. „Das hilft auch gegen Ungeziefer und hält die Schnecken fern“, bekräftigt Bornhöft.

Stefan Howald fährt die Kürbisse mit dem Hubwagen zu Angelika Bornhöft auf die Waage. (PETRA STUBBE)

Für eine besondere Überraschung hat in diesem Jahr Andreas Otto gesorgt. Bisher galt er als der ewige Verlierer, auch bei den internen Wetten des Veranstalter-Teams. Quasi aus dem Nichts kletterte er mit seinem 109 Kilo schweren Kürbis auf den zehnten Listenplatz. Mit nur 901 Gramm mehr Kürbisfrucht hätte er Andrea und Fabi Falz den neunten Platz streitig gemacht. „Die Neun ist meine Glückszahl. Wäre toll gewesen, hat aber leider nicht gereicht“, erzählt der Kürbisfan, dem die Freude über den Erfolg anzusehen ist. Nach 18 Jahren im dreistelligen Bereich zu landen sei einfach großartig. Damit habe er nicht gerechnet. „Letztendlich ist es Glückssache, denn man weiß ja nie, welche Pflanzen man bekommt“, so Otto. Ebenso wie Bornhöft habe er die Brennnesseljauche benutzt und damit zweimal in Abständen den Kürbis übergossen. Aus seiner Sicht sei dies eine gute Entscheidung gewesen.

Im Gegensatz zu seinem Sohn Sebastian, der immerhin mit einem 44,6-Kilo-Kürbis Platz 22 für sich beanspruchen konnte, sicherte sich Stefan Schröder mit seinem 69,4 Kilo schweren Kürbisexemplar Platz 19, gefolgt von Angelika Bornhöft, deren Kürbis gerade einmal zweieinhalb Kilo weniger auf die Waage brachte. „Das Familienduell habe ich diesmal für mich entschieden“, erklärt Schröder mit einem Augenzwinkern.

Familie Mittentorff bringt ihre vielen Kürbisse auf einem Oldtimertrecker zum Wiegen. (PETRA STUBBE)

Viele Sonnenblumen habe es in diesem Jahr nicht gegeben. „Unsere wurden leider vom Sturm zerstört“, so Schröder. Für die längste Sonnenblume wurde Jens Rummel ausgezeichnet. Die größte Sonnenblume hatte Familie Klingler zu bieten und die schönste Sonnenblume zeigte Stefan Howald. Als bester Neueinsteiger wurde Frederik Haltermann auf Platz zwölf mit 103,7 Kilo ernannt. Den schönsten Kürbis präsentierte die Klasse 3a der Grundschule Oberneuland. Den hässlichsten Kürbis brachte Rolf Mittendorff mit, den kleinsten Kürbis Ben Wunderlich und die schönste Präsentation zeigten Stephanie und Karsten Farwick. Das Veranstalter-Team ist mit dem Ablauf der Oberneulander Kürbiswette 2020 sehr zufrieden. Die Teilnehmer hätten sich durchweg diszipliniert an das Hygienekonzept gehalten. Insgesamt sei die Nachfrage sehr groß gewesen. Insbesondere Familien mit Kindern hätten Interesse an der Veranstaltung bekundet. „Das hat uns so motiviert, dass es auch im nächsten Jahr eine Kürbiswette geben wird“, verkündet Schröder.