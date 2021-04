Was darf ein gebührenpflichtiger Parkausweis für Anwohner kosten? Darüber diskutierte der Beirat Schwachhausen in seiner Sitzung zum Bewohnerparken. (PETRA STUBBE)

Bewohnerparken soll in Schwachhausen zur festen Einrichtung werden – darin waren sich im vergangenen Jahr alle Fraktionen im Beirat einig. Aber was darf es kosten? In diesem Punkt gingen die Meinungen am vergangenen Donnerstag erheblich auseinander.

Die CDU-Fraktion hatte einen Antrag vorbereitet, mit dem klargestellt werden sollte, dass der Beirat einem Betriebsplan des Verkehrsressorts nur dann zustimmen werde, wenn die Bürgerschaft den Preis für Bewohnerparkausweise auf maximal 100 Euro im Jahr festlege. Eine Erhöhung auf einen Wert oberhalb dieser Grenze sei sozialpolitisch nicht verantwortbar, hieß es in dem Antrag. Bis Ende vergangenen Jahres sah eine deutschlandweite Regelung vor, dass Anwohner für ihre Parkausweise höchstens 30 Euro bezahlen müssen. Diese Deckelung ist inzwischen ausgelaufen, weshalb die Preisgestaltung jetzt Sache der Kommunen ist.

Mehr zum Thema Staffelung nach Fahrzeuglänge geplant Gebühr für Bewohnerparken in Bremen wird deutlich steigen In Bremen wird die Zahl der Bewohnerparkzonen in den nächsten Jahren deutlich steigen. Auch mit der Gebühr, die motorisierte Anwohner zu zahlen haben, wird es aufwärts ... mehr »

Auch die Grünen-Fraktion hatte einen Antrag zur Gebührenhöhe vorbereitet, der sich am Ende der Diskussion bei fünf Gegenstimmen durchsetzte. Der Antrag sah vor, einen „auskömmlichen Tarif“ für das Bewohnerparken festzusetzen. Entstünden dadurch überschüssige Einnahmen, sollten diese für den klimaschützenden Verkehr verwendet werden. Für sogenannte Härtefälle müsse laut den Grünen eine sozial verträgliche Regelung gefunden werden. 100 Euro pro Jahr seien allerdings alles andere als auskömmlich, betonte Fraktionssprecherin Gudrun Eickelberg. Sie unterstellte der CDU, das Bewohnerparken in Schwachhausen mit ihrer Forderung verhindern zu wollen. Das Deutsche Institut für Urbanistik empfehle mit einer Jahresgebühr von 365 Euro einen deutlich höheren Richtwert für Parkausweise, betonte sie. Mit ihrer Forderung befürworte die CDU-Fraktion vielmehr eine Subventionierung des Autoverkehrs, kritisierte Ralph Saxe, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Bürgerschaftsfraktion. Schließlich lägen schon die reinen Unterhaltungskosten für einen Parkplatz bei jährlich rund 220 Euro.

Bürger sollen vor Einführung über Kosten informiert werden

Wolfgang Schober (Linke) erkundigte sich, ob die CDU der Ansicht sei, mit den geforderten 100 Euro die Bewirtschaftung des Bewohnerparkens finanzieren zu können. „Oder soll davon der Druck der Parkausweise bezahlt werden?“, fragte er. Kay Middendorf (CDU) entgegnete, dass sich die Linke und die SPD in der Bremer Klima-Enquete ebenfalls für eine maximale Jahresgebühr von 100 Euro ausgesprochen hätten. Saxe behauptete wiederum, dass die Landes-CDU in Bezug auf die Deckelung deutlich höhere Vorstellungen habe als die CDU-Beiratsfraktion. Davon sei ihm nichts bekannt, entgegnete Middendorf.

Mehr zum Thema Bewohnerparken in Schwachhausen Fraktionen uneins über das Wie Alle Schwachhauser Beiratsfraktionen wollen das Bewohnerparken zwischen Schwachhauser Ring, Schwachhauser Heerstraße, Holler- und der Parkallee. Können sich aber nicht ... mehr »

Nach Ansicht der Beiratsfraktion führe eine Limitierung der Gebührenhöhe auf 100 Euro mit Sicherheit zu einer deutlich höheren Akzeptanz in der Bevölkerung als ein Sprung von 30 auf 365 Euro. In jedem Fall sei aber entscheidend, die Bürger vor Einführung des Bewohnerparkens über die damit verbundenen Kosten zu informieren, da andernfalls die Maxime der Bürgerbeteiligung nicht eingehalten werde, so Middendorf. Dafür sprach sich grundsätzlich auch Klaus-Peter Land (Grüne) aus. „Wenn über das Betriebskonzept abgestimmt wird, muss die Gebührenhöhe feststehen, um eine ausreichende Transparenz für die Bürger zu schaffen“, sagte er.

Ralph Saxe berichtete aus der Klima-Enquete, dass hier unter anderem auch über Preis-Staffelungen je nach Länge der Autos nachgedacht werde. Diese Option erachteten auch Wolfgang Schober und Christian Carstens (SPD) als denkbaren Ansatz, anders als Michael Fillié (CDU), der es als unfair erachtete, die Größe oder den Verbrauch eines Autos als Grundlage für die Gebührenfestsetzung heranzuziehen. Eine Verzwölffachung der bisherigen Gebühr halte er ebenfalls für unfair, betonte er. Wenn überhaupt, müsse die jährliche Gebühr über einen längeren Zeitraum angepasst werden.