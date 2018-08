Melanie Kaiser ist die 'Chefin' des Familienunternehmens. (PETRA STUBBE)

Das Brummen der Generatoren hört man schon von Weitem. Die glatten Planen der im Karree angeordneten Hüpfburgen glänzen in der Sonne. In der Mitte prangt ein Leuchtturm. Das Blau um ihn herum ist ebenfalls aus Kunststoff. Echtes Wasser wäre jetzt erfrischender – bei Temperaturen weit über 30 Grad. Auch der aufgepustete Drache mit seinem sich schließenden und öffnenden Maul fühlt sich heiß an, als würde er bald tatsächlich Feuer spucken.

„Hüpf dich glücklich“ - mit diesem Slogan lockt noch bis Sonntag, 5. August, die Hüpfburgen-Landschaft des „Tivoli Kinderlandes“ auf der Festwiese in Oberneuland am östlichen Ende der Rockwinkeler Heerstraße. Ein Flecken ohne Sonne allerdings ist auf dem Areal rar. Die wenigen Besucher teilen sich an Bänken und Tischen Schattenplätze unter den Schirmen, während die Kinder rutschen, hüpfen und immer wieder Trinkpausen einlegen.

Vier Besucher tummeln sich diesem Tag in der ersten Stunde. Bei acht Euro Eintritt für Kinder und vier Euro für Erwachsene (mit Ermäßigung jeweils ein Euro günstiger) ist der Stundenlohn an diesem Tag für die Betreiber eher enttäuschend. „Die gehen lieber ins Freibad als bei der Hitze zu hüpfen“, erklärt Melanie Kaiser, die mit ihrem Mann Angelo Kaiser und ihren Kindern Tonyta, Romina und Angelo den Betrieb am Laufen hält. Die Familie, die in Hamburg fast 17 Jahre einen Zirkus führte und seit sechs Jahren mit Hüpfburgen ihren Lebensunterhalt verdient, hat sich erstmals für Bremen als Standort entschieden. Vier Wochen gastiert sie auf der Festwiese. In der Woche zuvor mussten sie den Betrieb an fünf Tagen schließen. Zu heiß.

Doch nicht nur das Wetter macht den Geschäftsleuten zu schaffen. Generell seien die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren zurückgegangen, berichtet Tonyta Kaiser. Die 24-Jährige erklärt sich den Negativtrend auch mit einem veränderten Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen. „Die spielen nicht mehr so viel draußen, sondern bewegen lieber nur noch die hier“, sagt sie und tippt mit den Daumen auf imaginäre Tasten.

Enttäuscht sei sie von der Premiere in der Hansestadt an der Weser dennoch nicht, bilanziert Melanie Kaiser. Waren an manchen Tagen nur eine Handvoll Besucher da, kamen an anderen bis zu 50 Hüpfbegeisterte. Manche stoppten spontan beim Vorbeifahren, andere kamen für den Ferienspaß aus anderen Stadtteilen oder eigens aus dem Umland angefahren. Lena Jäger etwa ist mit ihren Kindern aus Uphusen nach Oberneuland gekommen. Der sechsjährige Maxi springt auch bei hochsommerlichen Temperaturen mit seiner dreijährigen Schwester Lina um die Wette. „Dadurch, dass es hier Erfrischungen gibt und Sonnenschirme, ist es gut auszuhalten“, meint die Mutter.

Auch Janine Herkelmann ist mit ihrem Mann Mario den gemeinsamen zwei Kindern und ihrer zehnjährigen Schwester auf den Platz gekommen. Die Familie aus Lilienthal kam, damit die Kinder „lieber draußen spielen als drinnen hocken“, so Janine Herkelmann. Früher sei sie selbst gerne gehüpft. Ja, das sei schon ein stolzer Preis für den Spaß, rechnet Mario Herkelmann. „Aber wir unterstützen so etwas gerne. Der Aufwand für den Betrieb hier ist ja schon groß.“

Das kann Melanie Kaiser nur bestätigen. Allein die Anschaffung der Hüpfburgen, ob gebraucht oder neu, lägen bei mindestens 1000 Euro pro Stück. Dazu kämen Instandhaltungs- und Stromkosten, Platzmiete und das Geld für den Sprit. Um die Ausrüstung von einem Ort zum anderen zu transportieren, laden Kaisers einen LKW samt Anhänger voll. Den größten finanziellen Posten benennt die Betreiberin mit den Ausgaben für Werbung. „Viele Leute beschweren sich über die Höhe des Eintritts, aber das reicht gerade, um die Unkosten abzudecken und ein paar Euro über zu haben“, berichtet sie.

Um die Kosten künftig ein wenig einzudämmen, plant die Geschäftsfrau in Zukunft längere Standzeiten. Trotz der eher mauen Resonanz in Oberneuland hat Kaiser bereits für 2019 geplant, wiederzukommen. Dann geht es auf die gegenüberliegende Wiese. „Es ist gar nicht so einfach, freie Flächen anzumieten“, begründet sie den Ortswechsel. Der Standort in Oberneuland an der Wegkreuzung mit Durchgangsverkehr sei gut. Dass die ­Temperaturen dermaßen hoch seien, habe man einfach vorher nicht abschätzen können. Für 2019 erhofft sich Melanie Kaiser ange­nehmeres Hüpf-Wetter. Dann wird das „Tivoli Kinderland“ vom 20. Juni bis 4. August aufgebaut.

Weitere Informationen

Öffnungszeiten: Das „Tivoli Kinderland“ ist noch bis Sonntag, 5. August, auf der Festwiese in Oberneuland, Kreuzung Rockwinkeler Heerstraße/Franz-Schütte-Allee aufgebaut. Die Hüpfburgen-Landschaft ist täglich von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.