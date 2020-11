Eine Schutzwand soll die Boulebahn vom Autobahnlärm abschirmen. (FR)

Im Bürgerverein und im Beirat Horn-Lehe hat man sich Gedanken zum Lärmaktionsplan gemacht. Von Mitte Oktober bis Mitte November hatte die Öffentlichkeit Gelegenheit, sich bei der Senatorin für Mobilität zur Fortschreibung des Lärmaktionsplans zu äußern. Seit Anfang November kann sich nun auch die Stadtteilpolitik einbringen.

Als zentrales Anliegen fordert der Bürgerverein, dass die Lärmsanierung der Sportanlage Fritzewiese an der Berckstraße in den Lärmaktionsplan aufgenommen wird. Konkret gehe es dabei um eine Lärmschutzwand entlang der Autobahn 27 vis-à-vis zur Fritzewiese. Eine Verbesserung erhofft sich der Bürgerverein dadurch insbesondere für die Aufenthaltsqualität auf der Tennisanlage und den Boulebahnen des Hockey Clubs Horn.

Der Lärmschutz zur Autobahn sei Mitte der 1970er Jahre durch einen aufgeschütteten Erdwall hergestellt worden, heißt es in der Stellungnahme des Bürgervereins. Der biete heute allerdings keinen ausreichenden Immissionsschutz mehr, da sich der Verkehr auf der A27 seit dem Jahr 1975 mehr als verdreifacht habe. Aus einer Lärmkarte sei ersichtlich, dass der Bereich der Tennisanlage durch Immissionen von 65 bis mehr als 75 Dezibel belastet sei.

Der Koordinierungsausschuss des Beirats unterstützt den Antrag des Bürgervereins, eine Lärmschutzwand entlang der A27 im angrenzenden Bereich der Fritzewiese zu errichten. Außerdem fordert er, die Lärmschutzwand an der Berckstraße, die in Höhe des Tunnels zum Sportverein TV Eiche Horn endet, auf der rechten Seite in Richtung Oberneuland weiterzubauen, um den Eisenbahnlärm zu reduzieren, wenngleich sich dieser in den vergangenen Jahren durch technische Lösungen bereits deutlich reduziert habe.

Die Vorschläge zum Heerstraßen- und Autobahnlärm wurden im Koordinierungsausschuss kontrovers diskutiert. Daher wird sich nun der Fachausschuss Klima, Umwelt und Verkehr mit der weiteren Beratung befassen und anschließend einen entsprechenden Beschluss verabschieden. Die dafür notwendige Fristverlängerung in der zuständigen senatorischen Behörde sei bereits beantragt, wie Ortsamtsleiterin Inga Köstner mitteilt.