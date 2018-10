Spricht mit Bürgern und Politikern: der Jurist Christian Keller. (CHRISTIANE MESTER)

Horn-Lehe. Ein neuer Fahrradweg Am Lehester Deich und eine längere Grünphase an einer Fußgängerampel an der Horner Heerstraße – das sind nur zwei der Bürgeranliegen, die Christian Keller von der Bürgerschaftskanzlei bei der Sprechstunde des Städtischen Petitionsausschusses im Ortsamt Horn-Lehe aufnimmt. Die Texte der Petitionen sind online abrufbar und können auf den Webseiten der Bürgerschaft diskutiert und mitgezeichnet werden.

Das Petitionsrecht ist im Grundgesetz verankert und so gibt es auch in Bremen die Möglichkeit, ein Anliegen oder eine Beschwerde in den politischen Prozess einzubringen. Zuständig ist der Petitionsausschuss der Bremischen Bürgerschaft. Die meisten Bremer, die von diesem Recht Gebrauch machen, wollen einen Verbesserungsvorschlag unterbreiten und thematisieren allgemeine Missstände. Besonders häufig geht es auch um Kritik an der Arbeitsweise von Ämtern und Behörden. Dann kritisieren Bürger beispielsweise eine Entscheidung der Sozialbehörden, des Finanzamts oder des Bauamts.

Der Mann hinter den Kulissen

„Auch mit aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten kann sich der Petitionsausschuss befassen“, erklärt Christian Keller, der zuständige Mitarbeiter der Bürgerschaftskanzlei, das Verfahren. Der Jurist berät Bürger, die eine Petition einreichen möchten und betreut hinter den Kulissen die Arbeit der Abgeordneten im Petitionsausschuss. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Geht eine Petition ein, wird vom betreffenden Ressort eine Stellungnahme zur Sachlage eingeholt. In der Sitzung des Petitionsausschusses kommt jeder Einzelfall zur Sprache und wird von den Abgeordneten diskutiert. Am Ende des Petitionsverfahrens steht ein Beschluss der Bremischen Bürgerschaft.

In wechselnder Reihenfolge kommen Mitglieder des Petitionsausschusses in einzelne Stadtteile, erklären ihr Tun und lassen sich bei dieser Gelegenheit von den Bürgern erzählen, wo es bei ihnen hakt. So erfährt der CDU-Abgeordnete Marco Lübke, der an diesem Tag mit Christian Keller ins Ortsamt Horn-Lehe gekommen ist, was ein älterer Herr zur geplanten Feuerwache am Lehesterdeich zu sagen hat: „Die Rettungsfahrzeuge, die dort stationiert werden, brauchen doch viel zu lange, um in den Ortskern zu gelangen“, meint der Mann und rechnet an einem Beispiel vor: „Von dort sind es ganze vier Kilometer bis zur Leher Heerstraße.“

Er habe eine bessere Idee und seine Überlegungen in dieser Sache dem Innensenator schriftlich zukommen lassen, erzählt der Mann und kritisiert: „Ich habe bis heute keine Antwort darauf gekommen.“

Mittlerweile seien zweieinhalb Monate vergangen. „Ich kann aus Erfahrung sagen, uns antwortet der Senator“, sagt Christian Keller und schiebt das Formular über den Tisch zu dem erbosten Senior. Name, Adresse, Kurztext des Anliegens und eine Unterschrift – viel mehr braucht es nicht, um eine Petition einzureichen.

Ist der Petent mit der Veröffentlichung einverstanden, erscheint die Eingabe im exakten Wortlaut des Verfassers auf den Internetseiten der Bremischen Bürgerschaft. Der handschriftlich notierte Text wird dafür nicht geändert – auch dann nicht, wenn er Rechtschreibfehler enthält. Im Onlineforum kann die Petition von anderen registrierten Benutzern kommentiert und durch Mitzeichnen unterstützt werden. Eine Petition per E-Mail auf den Weg zu bringen ist allerdings noch nicht möglich. „Die Unterschrift muss im Original vorliegen“, erklärt Keller die Einschränkung.

Ein solches Formular füllen bei der Bürgersprechstunde im Ortsamt Horn-Lehe noch zwei weitere Horner Bürger aus. Helgard Garlin ist der Meinung, dass Am Lehester Deich in Richtung Lilienthaler Heerstraße ein Fahrradweg fehlt. „Zu Stoßzeiten staut es sich da immer und es wäre viel besser, wenn die Radfahrer nicht mehr auf der Straße wären“, schlägt sie vor und meint: „Auf dem Grünstreifen zwischen der Häuserzeile und der Baumreihe ist doch genug Platz dafür.“

Georg Golunksi geht es um mehr Verkehrssicherheit. Er möchte eine längere Grünphase an einer Fußgängerampel an der Horner Heerstraße erwirken. „Ich bin selbst noch sehr gut zu Fuß“, sagt der 82-Jährige, „aber ich sehe dort oft Menschen, die es mit ihrem Rollator nicht rechtzeitig schaffen und dann hilflos auf der Straße stehen.“ Georg Golunski erhofft sich von seiner Petition eine Verbesserung für ältere Menschen und Kinder im Stadtteil.

Etwa drei bis sechs Monate werden nun vergehen, bis eine Entscheidung vorliegt. So lange dauert das Petitionsverfahren im Durchschnitt. Christian Keller bilanziert: „In dieser Legislatur hat der städtische Petitionsausschuss bislang rund 380 Eingaben bearbeitet. Auf Landesebene sind es etwa 275.“ Was die Handlungsmöglichkeiten des Petitionsausschusses betreffe, seien die Erwartungen der Bürger allerdings nicht immer ganz realistisch. „Manchmal muss ich ein wenig bremsen“, räumt Keller ein. Ein Gerichtsurteil könne auch der Petitionsausschuss nicht anfechten. Gefragt nach den Erfolgschancen, lässt er wissen: „Etwa ein Drittel aller Petitionen gehen im Sinne der Petenten aus.“

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Verfahren sowie die Texte der laufenden öffentlichen Petitionen sind online abrufbar unter www.petition.bremische-buergerschaft.de. Auskünfte erteilt Christian Keller unter Telefon 04 21 / 36 11 23 52.