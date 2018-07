Josephine (v. l.) und Alba im Farbenrausch. (PETRA STUBBE)

„Auf drei wird gepustet!“ Mathilda, Alba, Jule und Josephine stehen Schulter an Schulter mit ausgestreckten Armen vor dem Sasu. Bei „zwei“ holen sie laut hörbar Luft, bei „drei“ pusten sie was das Zeug hält auf ihre ausgestreckten Hände. Die Gruppe verschwindet augenblicklich hinter einer dichten, bunten Staubwolke. Carina Albers hat den Auslöser ihrer Kamera auf Serie gestellt und drückt ab.

Ein Dutzend Klicks später umringen die vier Mädchen die Sozialpädagogin und begutachten die ersten Ergebnisse vom Holicolour-Foto-Shooting. „Cooool!“, lautet das einhellige Fazit. Schon überbieten sich die Mädchen mit neuen Ideen für noch spektakulärere Effekte mit dem selbstgemachten Farbpulver auf Maisstärke-Basis. Der Vorschlag „Farbpulver in die Haare und dann den Kopf hin und her schleudern“ setzt sich schließlich durch, und die Gruppe wechselt vom Parkplatz des Jugendzentrums in den Garten.

Das Holicolour-Foto-Shooting ist eines von vier Angeboten im Sasu-Ferienprogramm. Dass das Angebot etwas schmaler ausfällt als gewohnt, liegt daran, dass Carina Albers erst vor drei Wochen aus der Elternzeit zurückgekehrt ist. „Ich habe dann einfach ein spontanes Ferienprogramm auf die Beine gestellt“, erzählt sie. Neben der obligatorischen Übernachtung im Sasu in der Vorwoche stehen jetzt noch Outdoor-Kochen und ein Ausflug in die Überseestadt auf dem Plan.

Nicht nur das Ferienprogramm, auch die regelmäßigen Angebote im Sasu sind zurzeit etwas abgespeckt. Albers’ Elternzeitvertretung Janina Kutschan ist nicht nur Sozialpädagogin, sondern auch ausgebildete Schauspielerin, und hatte im vergangenen Jahr eine Impro-Theater-Gruppe ins Leben gerufen, die einmal pro Woche im Sasu geprobt hat. Seit Anfang des Monats ist Kutschans Befristung abgelaufen. Seitdem ist Schluss mit den Proben. „Das ist sehr schade“, betont Albers. „Die Gruppe war mit wahnsinnig viel Engagement bei der Sache und hatte auch schon zwei erfolgreiche Auftritte.“ Deshalb suche sie nun händeringend nach Ersatz für die Leitung der Impro-Theater-Gruppe. „Es muss nicht zwingend jemand sein, der eine Schauspielschule absolviert hat – wenn es jemand mit Ahnung vom Theaterspielen ist und sich zutraut, die Gruppe zu leiten, wäre das völlig ausreichend.“ Nicht nur die Theater-AG fehlt im Wochenkalender des Sasu – fast zeitgleich musste auch die Hip-Hop-Tanzgruppe des Jugendzentrums eingestellt werden. „Die Lehrerin hat sich beruflich verändert und konnte das Angebot nicht länger aufrechterhalten“, erzählt Albers. Nun hoffe sie für die zwölfköpfige Mädchengruppe auf schnellen Ersatz, zumal Mädchen derzeit ohnehin im Sasu unterrepräsentiert seien.

Als feste Angebote hat das Jugendzentrum aktuell Judo, Karate, Ninjutsu, Fantasy-Rollenspiele und ein spezielles Fitness-Training, das Sprint, Turnen und Gewichtheben miteinander verbindet, im Programm. Kochen ist eine weitere regelmäßige Aktion, die Albers und ihr Kollege Raphael Nemann je nach Bedarf spontan anbieten.

Im Garten des Sasu werden die Farbexperimente inzwischen von Mal zu Mal kühner. Gerade steht Mathilda vor dem Schwimmbecken, den Kopf weit vornüber gebeugt, damit Jule eine beachtliche Ladung blauen Farbpulvers auf ihrem Hinterkopf verteilen kann. Auf „drei“ schleudert sie ihren Kopf in die Höhe. Wie ein Wasserfall sieht die blaue Staubwolke aus, die ihr aus den Haaren quillt. Es folgt das obligatorische, mehrstimmige „cooooool“, und dann bringt sich auch schon Alba in Position. Das gelbe Pulver, das sie sich aus den Haaren schüttelt, umnebelt sie auf das Märchenhafteste. Die Kamera surrt. Später sollen die gelungensten Fotos einen Platz an den Wänden des Jugendzentrums bekommen.

Als nächste Ferienaktion steht im Sasu am 24. Juli von 15 bis 19 Uhr Outdoorkochen auf dem Programm. Dann sollen Burger, Gulasch aber auch Vegetarisches und Veganes über dem Feuer und auf dem Grill zubereiten werden. Die Teilnahme kostet vier Euro. Den Abschluss des Ferienprogramms bildet ein Ausflug in die Überseestadt am 25. Juli von 13 bis 18 Uhr. Zuerst wird das Rätsel im Live Escape Game „The Key Bremen“ gelöst. Danach geht es auf den Hafenrummel, wo beim Jahrmarkts-Parcours Geschicklichkeit, Schnelligkeit aber auch Glück gefragt sind. Der Ausflug kostet 20 Euro pro Person.

Wer beim Ferienprogramm dabeisein oder sich als Theater- beziehungsweise Tanz-Coach bewerben möchte, kann sich unter 243 64 79 oder per Mail an sasu-oberneuland@gmx.de melden.