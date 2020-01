Friseurmeisterin Christine Waterholter schneidet ihrem Studio jede Perücke selber ein. (Roland Scheitz)

Sie werden geschnitten, gefärbt, aufwendig frisiert und geschmückt. Und so manches Mal bieten sie Grund zum Ärgernis. Wenn sie zum Beispiel nicht sitzen oder die ersten Grauen sichtbar werden. Doch wenn die Haare ausfallen, merken wir oft erst, welche Bedeutung sie für uns haben. „Für viele Menschen sind sie ein natürlicher Schmuck und Ausdruck ihrer Persönlichkeit“, sagt Christine Waterholter. Wenn die Friseurmeisterin mit Perücken arbeitet, geht es deshalb um weit mehr als um eine modische Frisur. Ihre Kundinnen und Kunden verlieren oft krankheitsbedingt ihre Haare. Im Perückenstudio Waterholter finden sie Beratung und verschiedene Zweithaarlösungen. Seit Beginn des Jahres auch in Bremen in der neuen Filiale in der Straße Außer der Schleifmühle 60-62. Neben Perücken, Haarteilen und Toupets gibt es hier Pflegeprodukte und Accessoires wie Caps und Turbane. Außerdem bietet die Inhaberin Haarverlängerungen und Haarverdichtungen an.

„Der Großteil meiner Kundinnen und Kunden leidet aufgrund einer Chemotherapie an Haarausfall. Eine Perücke bedeutet für sie deshalb auch ein Schutz vor den Fragen oder mitleidigen Blicken“, berichtet Christine Waterholter. „Besonders bei Frauen setzt eine Glatze jeder mit Krebs gleich, obwohl es ebenso eine andere Erkrankung oder altersbedingt sein kann.“ Genauso behandelt zu werden wie immer, sei deshalb ein großes Bedürfnis. Die meisten ihrer Kundinnen wünschen sich aus diesem Grund ein typgerechtes Modell.

Kaum Unterschied zum Echthaar

„Wenn erst einmal die Scheu vor der ungewohnten Perücke überwunden ist, kehrt meist auch das Selbstwertgefühl zurück“, hat sie beobachtet. „Der richtige Sitz und passende Schnitt sind das A und O. Dann lässt sich das Zweithaar heute kaum noch von echtem unterscheiden. Man kann mit ihm Sport treiben, ins Schwimmbad oder tanzen gehen. Es hält vielen verschiedenen Belastungen stand.“

Der Komfort beim Tragen einer Perücke hängt vom Unterbau ab. (Roland Scheitz)

Wer das neue Studio in Bahnhofsnähe betritt, dem fallen gleich die ausgestellten Modelle ins Auge. Vom Kurzhaarschnitt über den Pagenkopf bis hin zur langen Mähne. Das Angebot ist aber noch viel größer. „Wir haben nur eine kleine Auswahl offen stehen. Die perfekte Perücke zu finden, braucht Zeit und eine individuelle Anpassung. Zunächst erfassen wir die Wünsche der Kundin oder des Kunden, messen die Kopfgröße aus und probieren dann unterschiedliche Modelle aus, um die optimale Passform zu finden. Denn der Tragekomfort hängt vom Unterbau ab und da gibt es große Unterschiede“, erklärt Christine Waterholter. Am Anfang stehe jedoch erst einmal die Entscheidung zwischen Echt- und Kunsthaar oder einem Mix aus beiden. Wer die Perücke nur für eine kurze Zeit trage, fahre oft mit einer Kunsthaarlösung besser, die wenig Pflege benötige. Das sei auch ein Vorteil für Frauen, denen es gesundheitlich nicht gut gehe. „Perücken aus Kunsthaar sind zudem günstiger“, sagt ihr Mann Sven Waterholter, der sie zusammen mit Tochter Enna und einer Mitarbeiterin im Geschäft unterstützt. „Eine gute Qualität bekommt man schon ab 385 Euro. Die Preise für Echthaarperücken dagegen gehen ab 1200 Euro los, abhängig von der Länge und Beschaffenheit.“ Der 57-Jährige kümmert sich vor allem um die Abrechnung mit den Krankenkassen, die einen bestimmten Betrag übernehmen. Je nach Versicherung kann der unterschiedlich ausfallen. „Einige zahlen eine höhere Summe, dafür aber nur einmal pro Jahr. Am besten man erkundigt sich vorher kurz“, rät er. „Um den weiteren Papierkram kümmern wir uns anschließend.“

Zur Perücke kam das Ehepaar eher zufällig. Seit über 15 Jahren führen sie einen Friseursalon in Delmenhorst, wo die Familie auch wohnt. „Ich hatte dort eine Kundin, der aufgrund einer Chemo die Haare ausfielen. Das war vor etwa drei Jahren. Sie fragte mich, ob ich nicht eine Perücke für sie besorgen könne“, erzählt Christine Waterholter. „Zuerst wollte ich nicht, weil eine Menge Bürokratie damit verbunden war. Dann aber habe ich mich näher mit dem Thema beschäftigt und es hat mich gepackt.“ Sie machte eine Zusatzqualifikation und erhielt die benötigte Zertifizierung. Die sichert nicht nur die Qualität, sondern regelt außerdem, dass entsprechende Räumlichkeiten mit einer abgetrennten Diskretionszone zur Verfügung stehen. Der Gang nach Bremen kam dann nicht von ungefähr. „Immer mehr Frauen aus Bremen kamen zu uns nach Delmenhorst, weil sie hier nicht fündig wurden“, berichtet Sven Waterholter und seine Frau fügt hinzu: „Der Bedarf ist da, aber die Kundinnen und Kunden wünschen sich auch eine schöne Umgebung, in der sie verschiedene Modelle ausprobieren können und persönlich beraten werden. Uns ist wichtig, dass sich alle wohlfühlen. Der Kauf einer Perücke ist oft mit Berührungsängsten verbunden. Wir versuchen uns, in die Menschen hineinzuversetzen und mit der nötigen Sensibilität auf sie zuzugehen.“

Damit das Ergebnis natürlich aussieht, können Wirbel und Scheitel umgeformt werden. (Roland Scheitz)

Frauen, die vor einer Chemotherapie stehen, rät die Expertin, bereits vor dem Haarausfall einen Termin zu vereinbaren. Sie könne dann sehen, welche Struktur das Haar habe und wie es falle. Es sei aber ebenso möglich, eine Frisur anhand eines Fotos nachzuarbeiten. Dabei legt die Friseurmeisterin höchstpersönlich die Hand an. „Jede Perücke wird von mir eingeschnitten, das gehört zu unserem Service dazu. Das Ergebnis soll so natürlich wie möglich aussehen. Wenn nötig, kann ich dafür Wirbel und Scheitel umformen.“ Weil viele Frauen in Folge der Therapie unter ausfallenden Wimpern und Augenbrauen oder Hautirritationen leiden, hilft sie außerdem mit Schminktipps weiter. „Uns geht es um eine komplette Beratung, damit unsere Kundinnen und Kunden sich am Ende wieder wohlfühlen und ein Stück Selbstwertgefühl als auch Lebensqualität zurückgewinnen.“

Weitere Informationen

Perückenstudio Waterholter, Außer der Schleifmühle 60-62, Öffnungszeiten: montags bis freitags 10 bis 18 Uhr. Kontakt und weitere Infos unter www.peruecken-waterholter.de.