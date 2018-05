Sprengmeister Andreas Rippert zeigt eine entschärfte Bombe. (Walter Gerbracht)

Die meisten Menschen, die beruflich mit Suchen im Boden befasst sind, freuen sich, wenn Sie etwas finden. Sie nicht, oder?

Andreas Rippert: In gewisser auch, denn das gehört ja auch zu meinem Job dazu. Und alle Kampfmittel, die wir finden, werden danach auf die ein oder andere Weise aus dem Boden entfernt und können niemanden mehr gefährden. So sind wir mitunter sogar froh, wenn wir etwas finden. Denn wenn wir etwas finden, stellt dies eine Daseinsberechtigung für uns und unsere Maßnahmen dar. Das Ganze kostet den Bauherren ja auch so einiges. Da wäre es auf Dauer auch nicht erfreulich, wenn bei allen von uns angeordneten Absuchungen nichts gefunden werden würde. Da würde es schnell Zweifel geben, warum es uns denn noch überhaupt gibt.

Wie, wann und warum werden Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden?

Es gibt ein Kampfmittelgesetz. Derjenige, der Baumaßnahmen mit Eingriff in den Baugrund vornimmt, muss beim Räumdienst anfragen, ob das Gebiet auf beziehungsweise in dem er bauen will, kampfmittelverdächtig ist. Das prüfen wir mithilfe verschiedener Methoden, auf Grundlage unterschiedlicher Quellen. Falls ein Verdachtsmoment besteht, kriegt derjenige ein Schreiben, das die Fläche abzusuchen ist. Der Bauherr setzt sich mit uns in Verbindung, um die Art und den Umfang der Kampfmittelräumung abzustimmen. Das kann bei kleineren Flächen durch uns geschehen oder bei größeren durch eine private, externe Firma. Es kann dann sein, dass wir stichprobenartig die von der Firma abgesuchten Flächen noch einmal nachsuchen, um sicherzugehen, dass wirklich gründlich gesucht worden ist.

Wie läuft so eine Absuchung ab?

Es gibt verschiedene Arten von Suchverfahren. Da ist einmal das aktive Suchsystem, also mit einem Minensuchgerät oder einer Tellersonde. Das andere ist ein passives Gerät, dass Störungen im Erdmagnetfeld mithilfe zweier Sensoren misst. Wenn wir mit einem der beiden Verfahren etwas finden, erkennt meist ein erfahrener Sondengänger schon an der Signatur, ob er ein kleines Objekt an der Oberfläche vor sich hat oder ein größeres im Untergrund. Jetzt buddelt man nach und das kann sehr unterschiedlich viel und tief sein, da auch die Funde in sehr unterschiedlichen Tiefen von, sagen wir drei bis zwölf Metern liegen können. Naja, und dann findet man entweder ein Hufeisen oder eine Badewanne, aber mitunter auch eine Granate, eine Bombe oder den Waffenschatz des Großvaters, den er für schlechte Zeiten angelegt hat.

Sie erwähnten gerade noch etliche Daten, mit deren Hilfe Sie Suchungen anordnen. Wo kommen diese Daten her?

Das sind einmal diverse historische Aufzeichnungen aus dem Krieg und danach. Diese sind leider allesamt sehr unzuverlässig und lückenhaft. Dazu gehören unter anderem die Kriegsschadensberichte. Hinzu kommen Tätigkeitsberichte unserer Vorgänger nach dem Krieg. Diese sind leider auch oft sehr schlecht. Dann gibt es noch Zeitzeugenhinweise. Und zu guter Letzt Luftbildaufnahmen der Alliierten aus der Zeit vor, während und nach der Bombardierungen.

Lässt sich anhand dieser Daten und Ihrer Erfahrungen sagen, wie viel an Bomben noch im Bremer Untergrund liegen?

Nein, das wäre Kaffesatzleserei. Wir wissen nur, dass auf den abgesuchten Flächen, nichts mehr liegen dürfte. Aber einmal wurde mit Erdmaterial eine Bombe auf eine bereits abgesuchte Fläche gebracht. Da haben wir nicht schlecht gestaunt. Aber generell lässt sich über die verbleibende Menge keine Aussage treffen, da es sich halt auch um von Privatpersonen vergrabene Munition handeln kann und nicht nur um abgeworfene, nicht explodierte Bomben – die Blindgänger. Auf Bremen, eine der meistbombardiertesten Städte des Krieges, wurden 26 000 Tonnen an Bomben in 173 Bombardierungen geworfen. Ein Teil davon liegt noch immer unter unseren Füßen.

Was passiert, wenn eine Bombe gefunden wird?

Die meisten der Bomben, davon 95 Prozent Brandbomben, und anderen Funde werden so abtransportiert. Bei Sprengbomben, von zehn Kilogramm bis 40 Zentner, müssen wir oft evakuieren, wenn diese in bewohnten Gebieten liegen, da abseits der Entschärfung auch eine Sprengung in Frage kommen kann. Aber wenn diese außerhalb der bewohnten Gebiete liegen, bekommt davon in der Regel niemand etwas mit.

Wie viele Einsätze haben Sie im Jahr?

An großen Bomben sind es zwölf Stück im Jahr, gut 250 Brandbomben und 100 Kilo Granaten, 150 Kilo an Munition. Das schwankt natürlich, aber im Schnitt kommt das hin.

Ist eine Bombe Alltag, oder wird man noch nervös?

Nervös nicht, man geht mit Respekt heran, und zwar immer. Bomben und Munition ist dafür da, um Menschen zu töten. Und wenn man nicht aufpasst, dann tut sie es. So kommt es leider auch immer wieder zu Unfällen, manchmal auch tödlichen. Deshalb appelliere ich an alle Bürgerinnen und Bürger: Wenn Sie etwas finden, dann Finger weg und die Notrufnummer 110 anrufen. Es gibt immer wieder Leute, die fangen an, an Granaten herumzufummeln oder gar mit einer Flex ranzugehen. Da ist dann schnell der Arm ab. Es ist alles schon mal vorgekommen.

Haben Sie gefährliche Situation in Ihrer Amtszeit erlebt?

Ja, eine kritische Situation. Wir entschärften eine Bombe in Grambke und überlegten zu sprengen, entschieden uns dann aber doch dagegen und unternahmen noch einen letzten Versuch der Entschärfung, der auch gelang. Just danach kam ein Herr aus dem Haus, direkt neben uns. Da staunten wir nicht schlecht. Das hätte tödlich enden können für ihn, hätten wir gesprengt. Deshalb eine Bitte an alle: Wenn wir sagen raus aus den Häusern, dann bitte die Häuser auch verlassen. Wir machen keinen Spaß!

Zu Anfang sprachen wir bereits Ihre Existenzberechtigung als Behördenteil an. Denken Sie, dass es Sie irgendwann in greifbarer Zukunft nicht mehr geben wird, da es in den bremischen Böden keine Kampfmittel mehr gibt?

Nein, nicht sobald. Weder ich noch mein Nachfolger noch dessen Nachfolger werden das miterleben. Irgendwann vielleicht. Aber es wird noch eine ganze Weile dauern, bis alle Flächen abgesucht sein werden.

Dieses Gespräch führte Gerald Weßel.

Zur Person

Andreas Rippert ist 60 Jahre alt, wohnt in Seebergen und leitet seit 1995 den Kampfmittelräumdienst der Polizei Bremen. Er hat in der Begegnungsstätte Huchting über seine Aufgaben und Einsätze berichtet.