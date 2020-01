15 Jahre ist sie bereits Schulleiterin der Oberschule an der Schaumburger Straße, 2023 wird sie dann in den Ruhestand gehen: „Bis dahin mache ich es gern“, sagt Annette McCallum, „ich bin der Kinder nicht überdrüssig.“ Das hörte sich wohl auch für die Mitglieder des Fachausschusses für Bildung, Kinder und Jugend des Beirates Östliche Vorstadt gut an, die ihre Sitzung in das Gebäude an der Schaumburger Straße verlegt haben, um sich über die Arbeit der Schule zu informieren.

Seit nunmehr zehn Jahren ist die Schule eine Oberschule: „In den letzten Jahren merken wir, dass draußen ankommt, was drinnen gemacht wird“, sagt Annette McCallum. So ist es zum Beispiel obligatorisch, dass alle Kinder an der Abschlussprüfung teilnehmen, auch die, die anschließend zur elften Jahrgangsstufe wechseln und ihr Abitur ablegen wollen: „Dann haben alle einen Abschluss, wenn das nicht klappen sollte.“

Eine gute Durchmischung zeichne die Schule aus, sagt sie, „wie in der Gesellschaft auch. Nichtsdestotrotz sind wir in einer Weise besonders: Wir unterscheiden uns, weil wir stadtweit angewählt werden. Dadurch haben wir hier keinen kulturellen Schwerpunkt. Man lernt hier auch, welche Herausforderung eine multikulturelle Gesellschaft mit sich bringt.“

Das Ziel ist die Ganztagsschule

Die Vielfalt im Angebot sei der Schule ebenfalls wichtig, meint McCallum. Mit der Einrichtung von Schwerpunktklassen in den Bereichen Sport, Naturwissenschaften, Theater, Musik, Kunst oder Werkstatt, die mit verschiedenen Akteuren der Stadt wie etwa mit der universitären Forschungseinrichtung Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (Marum), dem SV Werder oder mit Institutionen aus der Theaterlandschaft vernetzt sind, sammeln die Schüler auch außerschulische Erfahrungen.

Bilinguale Fächer sollen in Musik und Gesellschaft und Politik entstehen, das Fach „Theater“ besteht bereits zweisprachig: „Nur wenn wir uns trauen, können wir uns weiterentwickeln.“ Diese Weiterentwicklung soll nach dem Willen McCallums auch dahin führen, Ganztagsschule zu werden. „Alle unsere zugeordneten Grundschulen sind im Ganztag, das ist ein Problem bei der Auswahl. Und wir können die Mensa nicht aufrechterhalten, weil wir keine Zuschüsse erhalten.“ Dabei sei das eine Mogelpackung, meint sie: „Die Schüler und die Kollegen arbeiten mehr als einen halben Tag, werden aber nur für einen halben Tag versorgt.“