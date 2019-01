Ursula und Manfred Pogorzalski (Mitte) sind schon seit einigen Jahren in der Tanzssportabteilung aktiv. „Das ist hier anstrengend, aber entspannend“, sind sich beide einig. (PETRA STUBBE)

„Könnt Ihr noch mal vorher aufmunternd eure Dame anlächeln?“ Wenn Anja Gading zum Laptop geht, um mit einem Klick die Musik ertönen zu lassen, dann nicht ohne einen lockeren Spruch auf den Lippen. Acht Paare kreisen über den roten Boden der Multifunktionshalle im Jugendhaus Horn-Lehe – Frauen und Männer, die sich den Sonntagabend freigehalten haben, um Standard- und Lateintänze, Foxtrott und Discofox zu lernen. „Noch haben wir Platz für Nachrücker“, rührt Gading die Werbetrommel.

Die 48-jährige Hornerin ist in drei Vereinen tätig, in der Sportgemeinschaft Arbergen-Mahndorf, im TB Uphusen und in der Sportgemeinschaft Stern, der ehemaligen Betriebssportgruppe von Mercedes-Benz. Drei Tage pro Woche steht die fröhliche Frau mit den langen schwarzen Haaren und der raumfüllenden Stimme in der Halle, um Anfänger und Fortgeschrittene zu unterrichten.

Mit 13 Jahren begonnen

Ihre eigenen Anfänge liegen weit zurück. Mit 13 Jahren durchlief sie, damals in Lemgo, die klassische Grundausbildung in der Tanzschule, samt Silber- und Goldabzeichen gefolgt von Turnieren. 1988 zog Gading nach Bremen. Die gelernte Industriekauffrau, deren Mann ebenfalls Turniertänzer war, konnte nicht von ihrer Leidenschaft lassen. Um für den Unterricht gewappnet zu sein, absolvierte sie nicht nur eine Ausbildung beim Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV), sondern auch ein Studium als Diplompädagogin Erwachsenen- und Weiterbildung mit Nebenfach Sport. „Hauptberuflich bin ich ja eigentlich Hausfrau und Mutter“, sagt sie lachend, dreht sich um und ruft in die Halle: „Slow Fox, das ist wie eine sanfte Welle. Die Füße werden nicht geschlossen!“

Die Blicke sind konzentriert. Da kaut einer auf der Unterlippe, ein anderer schiebt die Zungenspitze in den Mundwinkeln, seine Partnerin zieht rasch noch ihren Fuß unter seinem weg. Beide zählen. Links, rechts, eins, zwei, drei, vier, lässt sich von den Lippen ablesen.

Das Vorurteil „Sie schleppt ihn mit zum Tanzkursus“ wird nach einigen Gesprächen zunichte gemacht. Da ist etwa Manfred Pogorzalski, der seit neun Jahren an Gadings Unterricht teilnimmt. Während der 61-jährige Borgfelder früher schon Standard und Latein getanzt hat, startete seine Frau Ursula als Anfängerin. „Das ist hier anstrengend, aber entspannend“, sind sich beide einig.

Tanzstunde als Ergänzung

In einer Ecke diskutieren Angelika Stern-Honke und Ralph Honke, wie die Schultern bei welchem Schritt zu halten sind. Die zierliche Frau mit der sportlichen Figur schwärmt von der Tanzstunde, die für die 62-Jährige eine wunderbare Ergänzung zu ihrem Kraft- und Lauftraining sei. „Wir lieben es zu tanzen. Und hier wird auf jedes Paar, egal welches sportliches Niveau, individuell eingegangen“, schwärmt ihr Mann. Gading wird nicht müde, sich immer wieder Teilnehmern mit zwei linken Füßen anzunehmen. Kurzerhand schnappt sie sich eine Dame und schwebt mit Herrenschritten durch den Raum. Dann ist er dran, zack, wechselt sie zur Damen-Schrittfolge. „Nicht nachdenken, das könnt ihr!“, führt sie beide wieder zusammen.

Zusammen sind inzwischen auch diverse ehemalige Singles, die sich ohne Partner bei Gadings Stunden angemeldet hatten. Ein Pärchen heiratete sogar nach nur sechs Monaten. Die Frau hatte den Kurs von ihrem Sohn geschenkt bekommen. Momentan zeigten viele Damen ab 60 Jahren Interesse, berichtet die Tanzlehrerin. Gesucht würden derzeit jüngere Frauen und ältere Herren. Ob Mitte 20 oder wie ein Pärchen, bei dem er 85 Jahre und sie 82 Jahre alt ist, die Voraussetzung fürs Tanzen sei vor allem Spaß an der Freude.

Die Sportgemeinschaft Stern bietet im Jugendhaus Horn-Lehe, Curiestraße 2b, sonntags vom 10. Februar bis 31. März jeweils von 21 bis 22 Uhr eine neue Anfänger-Gruppe an. Alternativ läuft ein Kursus am Montag in Oyten. Ein Anfängerkursus beginnt demnächst in Oyten, jeden Dienstag von 21 bis 22 Uhr. Auch einzelne Personen können sich anmelden. Eine Zuordnung erfolgt nach Größe und Alter. Anmeldung unter 44 55 43 und www.tanzschule.gading.de sowie www.bremen.sgstern.de.