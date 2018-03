Viele Kinder, wenige Erzieher. In schwachhausen fehlen 18 pädagogische Fachkräfte. Künftig könnten auch Entlastungskräfte unterstützen. (Georg Wendt/dpa)

Die Mitglieder des Kinder- und Bildungsausschusses sind in Sorge: Aktuell fehlen im Stadtteil Horn-Lehe 18 Erzieherinnen und Erzieher. Betroffen sind sowohl Einrichtungen in freier Trägerschaft als auch solche von Kita Bremen.

„Das Problem mit der Unterversorgung von Erziehern ist der Behörde bekannt“, betont die Ausschuss-Sprecherin Catharina Hanke (SPD). „Wir fordern, dass diese Personalprobleme bis zum Kindergartenjahr 2018/19 gelöst sind. Nur dann kann garantiert werden, dass eine gute und zuverlässige Betreuung stattfindet.“ Da in diesem Jahr der erste Jahrgang der dualen Ausbildung beginnen soll, sei ihre Hoffnung, dass auch in Horn-Lehe einige dieser Plätze eingerichtet werden.

Annette Kemp, Sprecherin der Senatorin für Kinder und Bildung, bestätigt, dass am 1. August „Pia“ an den Start gehen wird. Dabei handelt es sich um eine praxisintegrierte, bezahlte, duale Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern, die vom Bildungsressort finanziert wird. Das Konzept komme bei potenziellen Anwärtern gut an, berichtet Kemp. „Der Pia-Infotag vor rund zwei Wochen war extrem gut besucht, die 50 Plätze sind sehr begehrt.“

Insgesamt gehe das Ressort gegen den Personalnotstand kurz-, mittel- und langfristig vor. „Mittel- und langfristig wurden die Plätze der vollschulischen Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher erhöht“, erklärt Kemp. Außerdem sei der Teilzeitbereich im vergangenen Jahr eingeführt worden, der in diesem Jahr auf 100 Plätze aufgestockt wurde. „Hinzukommen mehr sozialpädagogische Assistenzen – auch da haben wir die Plätze der vollschulischen Ausbildungen erhöht“, sagt sie.

Für den akuten Notstand habe das Ressort eine Kreativ-Werkstatt mit Eltern, Gewerkschaftern, dem Personalrat von Kita Bremen und der Senatorin veranstaltet. „Wir haben dort gemeinsam beschlossen, den Einsatz von sogenannten Entlasterkräften, also Helfern, zu ermöglichen.“ Diese Maßnahme liege allerdings in der Hand von Kita Bremen und nicht in der des Ressorts, betont Kemp. „Wir werden außerdem eine Werbekampagne im Netz und über weitere Medien starten, mit der wir für die Ausbildung und für den Beruf werben wollen.“ Die Zahl 18 beschäftigte den Ausschuss bei seiner jüngsten Sitzung nicht nur in Bezug auf fehlende Fachkräfte, sondern auch mit Blick auf den Krippenbereich der Kita Vorstraße. Dort nämlich sollen ab Sommer dieses Jahres laut Statusbericht der Behörde 18 U3-Plätze wegfallen. Aktuell bietet die Einrichtung fünf U3- und vier Ü3-Gruppen an. Dort plant man, aufgrund dringender Deckensanierungsarbeiten, eine Krippengruppe zu streichen und die andere zu einer Ü3-Gruppe umzuwandeln.

Das allerdings gehe am Bedarf vorbei, befand der Ausschuss und formulierte ein entsprechendes Schreiben ans Ressort. „Wir bitten die Behörde, zu prüfen, ob es trotz Sanierungsarbeiten möglich ist, nur eine der beiden Gruppen zu schließen“, berichtet Kinder- und Bildungsausschuss-Sprecherin Catharina Hanke. Dass die Sanierung dringend sei, stehe außer Frage, gleichwohl müsse die Versorgung der Krippenkinder gewährleistet sein.

Im Team der Kita Vorstraße wäre man indes sogar schon damit zufrieden, wenn eine halbe der beiden U3-Gruppen bestehen bleiben würde. „Der Sprung von fünf auf drei Krippengruppen ist einfach zu groß“, sagt Einrichtungsleiterin Carola Sperling.

Statt aber eine neue Ü3-Gruppe einzurichten, wäre eine altersgemischte das Mittel der Wahl, um den Bedarf in der Einrichtung abzudecken. „Damit könnten wir zumindest allen Geschwisterkindern ab Sommer einen U3-Platz anbieten“, erklärt sie. Schließlich sei es Eltern nicht zuzumuten, ihre Kinder in zwei verschiedenen Kitas betreuen zu lassen.

Ärgerlich bleibe die Sache dennoch für die 24 "neuen" Eltern, die auf einen U3-Platz an der Vorstraße gehofft haben. „Hätten wir früher von der Streichung der U3-Plätze erfahren, hätten wir gar nicht erst einen Tag der offenen Tür veranstaltet, da dann ohnehin klar gewesen wäre, dass wir keine Kinder aus neuen Familien mehr aufnehmen können“, sagt Sperling.