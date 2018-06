Michael Koppel und Holger Zantopp beim Vortrag im Ortsamt. (PETRA STUBBE)

Feuchtmoorige Weiten und sumpfiges Waldgebiet, so sah das mittelalterliche Horn-Lehe aus, als die holländischen Siedler im zwölften Jahrhundert ankamen. Über die Geschichte des Ortsteils berichtete Michael Koppel, 69, kürzlich bei einem Vortrag im Ortsamt, bei dem auch Holger Zantopp auf plattdeutsch Geschichten aus Georg Drostes "Ottjen Alldag" beisteuerte. Der pensionierte Berufsschullehrer Koppel leitet das private Stadtteilarchiv des Bürgervereins Horn-Lehe und versteht sich als „Stadtteil-Chronist“.

„Wir sind nah am Wasser gebaut“, kommentiert Michael Koppel die alte Karte der örtlichen Höhenschichten, die er den Besuchern seines Vortrags im Ortsamt zeigt. Die gestreiften Flächen machen deutlich: Weite Teile des Marschlandes liegen unter dem Meeresspiegel, sie wurden regelmäßig überflutet. Land unter war vor den Toren der mittelalterlichen Stadt Bremen an der Tagesordnung. Kein Wunder also, dass das Hollerland bis ins frühe zwölfte Jahrhundert kaum besiedelt war.

Macht über das Hollerland

Das änderte sich mit dem Deichbau und einer kleinen Gruppe von landsuchenden Holländern, die Erzbischof Friedrich I. von Bremen für die Trockenlegung anwarb. Den Utrechtern eilte ihr Ruf als Entwässerungsexperten voraus, und genau diese Fachkenntnis war es, die damals an Wümme und Weser sehr gefragt war. „Damit hatten die Holländer schließlich schon in ihrer Heimat Erfahrungen gesammelt“, erklärt Koppel. Die Einwanderer sollten das neu eingedeichte Hollerland urbar machen und den Polder beackern. Und nicht nur das – mit ihnen wollte der Erzbischof auch seinen Machtanspruch auf das fruchtbare Land sichern. „Indem das Gebiet nun bewohnt war, konnte er faktisch Gewalt ausüben und hatte Einnahmen aus dem Zehnten, den die Holländer regelmäßig zu zahlen hatten“, erklärt Koppel die Interessen des Erzbischofs und trägt eine detaillierte Zahlungsliste vor. Als Gegenleistung werden allerlei Huftiere und Federvieh genannt. Besiegelt wurde dies mit der sogenannten „Holländer-Urkunde“. Dass die allerdings verschollen sei, so Koppel weiter, habe zu unterschiedlichen Ansichten über die vorzunehmende Datierung des Schriftstücks geführt. „Inzwischen hat man sich auf 1125 geeinigt“, lässt Koppel wissen.

Als offizielles Gründungsjahr des späteren Bremer Ortsteils gilt jedoch die Übertragung der Horner Kirche vom Erzbistum Bremen an das Ansgarii-Kapitel im Jahr 1185. „Das ist der Grund dafür, warum wir die 800-Jahr-Feier vor etwas mehr als dreißig Jahren hatten und nicht schon einige Jahre früher.“

Das Jubiläumsjahr ist eine Zeit an die sich manch einer in Horn und Umgebung gerne zurückerinnern mag. Für Michael Koppel ist es zugleich der Beginn seines stadtteilgeschichtlichen Interesses. „1985 bin ich in ein altes Siedlungshaus gezogen, ein Selbstversorger-Haus mit eigenem Gemüsegarten und altem Obstbaum-Bestand“, blickt der 69-Jährige zurück. Es waren die Nachbarn, die mehr über das alte Gebäude wussten und mit ihren Erzählungen sein Interesse weckten. „Unten im Haus hielt man die Schweine und oben war der Räucherofen.“ Die bäuerliche Vergangenheit des Hauses habe ihn neugierig gemacht, sagt der Hobby-Historiker. Er begann zu recherchieren und so kam eines zum anderen.

Seit 2011 leitet Michael Koppel das Stadtteilarchiv des Bürgervereins Horn-Lehe. Darüber hinaus sitzt er für die Grünen im örtlichen Beirat. Vor einigen Jahren hat er das „Lexikon Horn-Lehe“ im Bremer Verlag Temmen veröffentlicht. Dort findet sich auf Papier, was Koppel in akribischer Kleinarbeit auch weiterhin auf seiner gleichnamigen Internetseite zusammenträgt. Er möchte die Vergangenheit für nachfolgende Generationen lebendig halten und ist immer auf der Suche nach historischem Material. Das hat ihm den inoffiziellen Titel „Stadtteil-Chronisten“ eingebracht.

Der heutige Bremer Ortsteil Horn war eine lange Zeit nach seiner Gründung vor allem landwirtschaftlich geprägt. Das habe sich um das Jahr 1800 herum nach und nach geändert, berichtet Koppel weiter. „Nach den Bauern kamen nun die ersten Bürger an, denen die Stadt zu eng wurde.“ Die betuchten Hansestädter errichteten im dörflichen Umland ihre Landgüter. „Die schleichende Verstädterung begann“, resümiert Koppel. Den Anstoß für diesen Trend habe die Aufhebung der Bremer Torsperre gegeben. „Bis dahin war Bremen eine Festung. Nach der Schließung kam niemand rein oder raus. Als diese Vorgabe fiel, gab es den ganzen Tag über freien Verkehr.“

Raus aufs Land, lautete daraufhin also das Motto für die, die sich derartige Vergnügungen leisten konnten. Doch die städtische Schickeria wurde nach dem Verlassen der Stadtmauern oftmals gleich wieder ausgebremst. Auf schlammigen Wegen und schlechten Straßen soll aus einer Landpartie schnell eine ungewollte Wasserpartie geworden sein. „Im Zuge der zweiten Ansiedlungsphase wurde die Frage der Zuwegung immer wichtiger“, fasst Koppel die Berichte zusammen. So habe die zuständige Deputation der Bürgerschaft bereits im Jahre 1876 über den permanent mangelhaften Zustand der Rockwinkeler Heerstraße berichtet. Die Forderung der Bürger damals: Die Fahrbahnen aus den zusammengesetzten Findlingen sollten endlich durch beschlagene Steine ersetzt werden. Die geschichtsinteressierten Vortragsbesucher nahmen an diesem Abend eine weitere Erkenntnis mit nach Hause. Die Beschwerden über schlechte Straßen sind also fast so alt wie der Stadtteil selbst.